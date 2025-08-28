Cómo inscribirse al sorteo del IPV en 3 pasos ¡No te pierdas el segundo sorteo del IPV 2025! En solo 3 pasos, conocé cómo inscribirte antes del 31 de agosto y participá por tu vivienda.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) abrió el segundo sorteo de viviendas para 2025, y miles de sanjuaninos ya se inscribieron para tener la chance de ganar su casa. El plazo cierra el 31 de agosto, y el sorteo será el 9 de septiembre, con opciones para diferentes departamentos. ¿Cómo hacerlo rápido y sin errores? En esta nota, te mostramos un tutorial exprés en 3 pasos, con un video de 46 segundos que lo explica todo.

¿Por qué inscribirte al segundo sorteo del IPV?

El segundo sorteo del IPV ofrece viviendas en departamentos como Chimbas, Pocito, Rawson y Rivadavia, con requisitos simples: ser mayor de 18 años, no tener propiedades a tu nombre y cumplir con el ingreso familiar máximo. Esto fuerte oportunidad, que se abrió tras el primer sorteo de junio, es clave para familias sanjuaninas que buscan su hogar propio. Si no te inscribiste en el primero, esta es tu chance, y con el tutorial, lo hacés en minutos.

¿Cómo inscribirse Al sorteo del IPV en 3 pasos?

El proceso es sencillo y online. Seguilo paso a paso:

1. Ingresar a la web oficial del IPV

El primer paso para la inscripción es ingresar a ipv.sanjuan.gob.ar y hacer clic en el botón “Sorteo Provincial de Viviendas” y luego en “Inscripción al Sorteo”.

2. Completar los datos solicitados

El segundo paso consiste en cargar el DNI del titular y el de un integrante de su grupo familiar. Allí, hay que verificar la información, elegir el barrio al que se quiere postular.

3. Cierre de la inscripción

Posteriormente se abrirá una nueva pestaña en la que deberán aceptar las condiciones y registrar un número de celular. A ese contacto se enviará un código que servirá para realizar modificaciones si fuera necesario. Con eso, el grupo familiar ya está inscripto en el sorteo.

La inscripción es gratuita y cada grupo familiar puede seleccionar un solo barrio.

Quiero inscribirme

Cómo es el sorteo del IPV en San Juan

El 25 de septiembre se realizará el sorteo público en la Caja de Acción Social de la Provincia. En esta instancia se adjudicarán 344 viviendas que no fueron entregadas en convocatorias anteriores, debido al incumplimiento de requisitos, falta de documentación o ausencia de postulantes.

Las unidades están distribuidas en siete barrios ubicados en los departamentos de:

Angaco: Tierras del Norte – 62 viviendas

Tierras del Norte – 62 viviendas Calingasta (Sorocayense): El Puerto – 7 viviendas

El Puerto – 7 viviendas Chimbas: Los Surcos – 5 viviendas

Los Surcos – 5 viviendas Pocito: El Jagual – 13 viviendas

El Jagual – 13 viviendas Sarmiento: Solares del Sur – 190 viviendas

Solares del Sur – 190 viviendas San Martín: Caraballo II – 61 viviendas

Caraballo II – 61 viviendas 25 de Mayo: Tehul – 6 viviendas

Podrán postularse personas con domicilio en Calingasta (únicamente los domiciliados en la localidad de Sorocayense), Chimbas, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, San Martín, 25 de Mayo, Sarmiento y Angaco, de acuerdo con el barrio elegido y cumpliendo con los requisitos establecidos por el IPV.

Sorteo Provincial IPV.

Requisitos para participar en el sorteo

Para inscribirte, cumplí con estos requisitos básicos:

Ser mayor de 18 años y tener domicilio en San Juan.

No poseer propiedades a tu nombre ni ser adjudicatario previo del IPV.

Ingreso familiar máximo de 4 salarios mínimos vitales y móviles.

No tener deudas con el IPV.

Más detalles en el sitio oficial del IPV.

Qué esperar del sorteo del 9 de septiembre

El sorteo se realizará el 9 de septiembre, con transmisión en vivo para transparencia. Los ganadores recibirán notificación por SMS y correo, con un plazo para presentar documentación. Si no salís seleccionado, podés participar en futuros sorteos. Esta iniciativa del IPV es una oportunidad real para miles de sanjuaninos.

Consejos para una inscripción exitosa

Verificá tu PIN: Llegará por SMS al completar el formulario.

Prepará documentos: DNI, constancia de ingresos y certificado de no propiedades.

Inscribite temprano: Evitá el rush del 31 de agosto.

Consultá dudas: En el sitio del IPV o en más noticias del sorteo del IPV.

No te pierdas el segundo sorteo del IPV

El segundo sorteo del IPV es la chance que miles de sanjuaninos esperan para su vivienda propia. Con el tutorial en 3 pasos, inscribirte es fácil y rápido antes del 31 de agosto.

Para más información, visitá: ipv.sanjuan.gob.ar