Damián Ventura: “San Juan está en el lugar justo, en el momento indicado” La Bolsa de Comercio celebra sus 65 años y su presidente hizo un repaso por la trayectoria de la institución y analizó algunas proyecciones sobre la economía actual.

La Bolsa de Comercio cumplió 65 años y su presidente, Damián Emilio Ventura, destacó la trayectoria de una institución emblemática en el sector económico-financiero de San Juan, que además celebrará este aniversario con una conferencia a cargo del reconocido economista Fausto Spotorno.

“Más allá de los años y de la trayectoria en sí misma, lo que rescatamos en cuanto a la grandeza de la Bolsa de Comercio no son sus logros económicos ni su inserción comercial en el medio, sino la instalación de valores”, comentó Ventura en contacto con la prensa.

“Las instituciones están menospreciadas en Argentina y en San Juan quizá aún más, porque tenemos pocas empresas que perduren durante tanto tiempo. Las instituciones, al final del día, lo que te dejan son eso: valores. Y obviamente dentro de nuestros valores están la capacitación, la integridad, la honestidad y la capacidad de adaptarse al cambio”, enumeró Ventura, quien resaltó que son valores que perduran desde que, hace 65 años, Jorge Estornell y un grupo de empresarios fundaron la Bolsa de Comercio.

“La Bolsa mutó, la Bolsa cambió. Hacemos cosas distintas a las que se plantearon en ese momento, pero esa base sólida de valores, quedó”, sostuvo.

En esa diversificación, Ventura destacó la aplicación de nuevas tecnologías y las alianzas estratégicas con otras empresas que la institución ha forjado en los últimos años. Además, adelantó el trabajo que vienen desarrollando para apoyar el crecimiento de proveedores mineros.

Al analizar la economía actual, Ventura señaló que, si bien la realidad de San Juan no difiere demasiado de la nacional, en la provincia se respira expectativa.

“Hay sectores que no lo están pasando tan bien, pero me parece que San Juan está en el lugar justo, en el momento indicado. Depende de nosotros, de la comunidad sanjuanina, de la comunidad empresarial, poder aprovechar este momento. Argentina se está orientando a focalizarse mucho en minería, energías alternativas y agroindustria, y San Juan lo tiene todo. Estamos un poquito lejos, somos una provincia terminal”, aseguró, y resaltó la necesidad de unidad en el sector empresarial.

“Nos tiene que encontrar unidos, tenemos que tirar todos para el mismo lado. Ese shock de producción va a venir, y nos tiene que encontrar bien parados”.

En este marco, apuntó que es necesario simplificar los pasos administrativos para la instalación de empresas y resolver cuestiones “como la reglamentación de la Ley de Glaciares y la seguridad jurídica”.

“Las empresas mineras tienen que venir a radicarse a San Juan, y San Juan debería ser la provincia más fácil y más barata para registrarse… y hoy no lo es. Pero eso no es de ahora, eso viene de hace mucho tiempo”, expresó.

“Me parece que tendríamos que prepararnos, y prepararnos es profesionalizarnos. Argentina tiene mucho para crecer, y San Juan tiene muchísimo más. Las empresas en el mundo se desarrollan con el mercado de capitales, y acá hay mucha gente que ni siquiera sabe qué es”.

De la IA a la reconversión del agro en San Juan

Otros conceptos que dejó el contacto de Ventura con la prensa tienen que ver con la incorporación de inteligencia artificial (IA).

Se refirió a la necesidad de actuar “con mucha responsabilidad” frente a las herramientas tecnológicas financieras, porque “hay muchas de dudoso origen”. Por eso, explicó que prefieren ser cautelosos para evitar poner en riesgo los ahorros de sus clientes.

“Vamos incorporándolas, pero con la seguridad de que no vamos a poner en riesgo los fondos de quienes confían en nosotros”, compartió.

Sobre cómo visualiza la economía de aquí en adelante, opinó que “las empresas deben prepararse”, porque aunque la agroindustria seguirá siendo clave, “hay que empezar a encontrar nuevos espacios”.

“Probablemente habrá que entender que el vino común ya no va más, y que funcionará en la medida en que se produzca mucha cantidad y sea muy redituable en ese sentido: mucha cantidad por hectárea. Pero tal vez a un productor más chico habrá que ayudarlo a reconvertirse a pasas, a otro producto o a una chacra, algo que pueda ser rentable. Porque el modelo no tiene que ver con la realidad de San Juan, sino con la realidad del mundo”, explicó.

Respecto a cómo derrama la minería hacia la comunidad, Ventura sostuvo que, aunque es muy difícil ajustarse al perfil de proveedor minero, es posible prepararse.

“Creo que lo que hay que empezar a entender es que, en el desarrollo del nodo minero, hay muchas oportunidades para todos. Está la gran minería, el que construye para la minería, el que le da servicio al que construye, el que le provee al que le da servicio al que construye. A lo mejor lo que tenés que hacer son departamentos, viandas o proveer agua. El derrame es muy rápido y muy fuerte”.