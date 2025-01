Donald Trump en el Foro de Davos: “Mi mensaje es muy sencillo, fabriquen en EEUU o paguen arancel” Llamó a las empresas globales a fabricar en EE.UU. bajo la promesa de impuestos bajos. También calificó a Ucrania como un “campo de asesinatos” y expresó su deseo de reunirse con Putin para lograr la paz

El presidente de Estados Unidos Donald Trump pronunció este jueves su primer discurso internacional desde su regreso a la Casa Blanca, destacando lo que describió como el inicio de una “edad de oro” para el país y promoviendo su agenda económica centrada en la fabricación nacional y la reducción de impuestos. Durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, Trump también criticó duramente a la administración de su predecesor, Joe Biden, y reiteró su compromiso con una política comercial proteccionista.

En su discurso, Trump retomó temas familiares de su campaña, afirmando que Estados Unidos está experimentando una “edad de oro” bajo su liderazgo. “Hemos comenzado una edad de oro en Estados Unidos y estamos liderando una revolución del sentido común”, dijo, repitiendo frases que ya había utilizado en su discurso de investidura.

El presidente no tardó en atacar a la administración de Biden, a la que acusó de perder el control de la economía y la seguridad fronteriza. “El Presidente Biden perdió totalmente el control de lo que estaba ocurriendo en nuestro país, pero en particular con nuestra economía de alta inflación y en nuestra frontera”, afirmó Trump.

Dirigiéndose a los líderes empresariales y políticos reunidos en Davos, Trump hizo un llamado directo para que las empresas trasladen sus operaciones de fabricación a Estados Unidos. “Mi mensaje a todas las empresas del mundo es muy sencillo: vengan a fabricar su producto en Estados Unidos, y les daremos unos de los impuestos más bajos de cualquier nación de la Tierra”, declaró.

Sin embargo, advirtió que aquellas empresas que decidan no establecer operaciones en suelo estadounidense enfrentarán aranceles. “Si no fabrican su producto en Estados Unidos, que es su prerrogativa, entonces, muy simplemente, tendrán que pagar un arancel”, dijo. Trump explicó que estos aranceles, que variarán en cantidad, generarán “cientos de miles de millones de dólares, e incluso billones de dólares” para el Tesoro estadounidense, lo que, según él, fortalecerá la economía y ayudará a pagar la deuda nacional.

Trump, quien declaró una “emergencia energética” en EEUU como uno de los primeros actos de su presidencia, vinculó los precios internacionales del petróleo con la guerra entre Rusia y Ucrania, y pidió a la OPEP que reduzca los costos del crudo para poner fin al conflicto.

“Voy a pedir a Arabia Saudita y a la OPEP que bajen el costo del petróleo, lo que, francamente, me sorprende que no hayan hecho antes de las elecciones”, dijo Trump. “No demostraron mucho cariño por no hacerlo. Me sorprendió un poco”, añadió, en referencia a la falta de acción de los países productores de petróleo.

El presidente argumentó que una reducción en los precios del petróleo podría tener un impacto inmediato en el conflicto en Ucrania.

“Si el precio bajara, la guerra entre Rusia y Ucrania terminaría inmediatamente”, afirmó. “En este momento, el precio es lo suficientemente alto como para que esa guerra continúe. Hay que bajar el precio del petróleo. Se podría poner fin a esa guerra”.

Yendo aún más lejos, el presidente argumentó que “con la caída de los precios del petróleo, exigiré que las tasas de interés bajen inmediatamente. Y, de la misma manera, deberían caer en todo el mundo. Las tasas de interés deberían seguirnos a todas partes”, dijo, en un primera crítica implícita a la Reserva Federal de EEUU.

Trump también se refirió a los informes que indican que Arabia Saudita planea invertir 600.000 millones de dólares en Estados Unidos, una cifra que el expresidente pidió aumentar. “Voy a pedir al reino que redondee esa cifra a 1 billón de dólares”, dijo, destacando la importancia de fortalecer las relaciones económicas entre ambos países.

Promesa de poner fin a la invasión rusa

En otra parte del discurso, Trump calificó a Ucrania como un “campo de asesinatos absoluto” y prometió poner fin a la invasión rusa, aunque ofreció pocos detalles sobre cómo lograría este objetivo.

“Estados Unidos está actuando rápidamente para recuperar la fuerza, la paz y la estabilidad en el extranjero”, dijo Trump, quien también reiteró su llamado a los miembros de la OTAN para que aumenten su gasto en defensa al 5% de su PIB, una cifra significativamente mayor al compromiso actual del 2%. “Eso es lo que debería haber sido hace años”, afirmó.

Sin embargo, el llamado de Trump a un aumento del gasto militar ha sido recibido con escepticismo por parte de muchos miembros de la OTAN, quienes consideran que cumplir con este objetivo sería imposible debido a limitaciones presupuestarias y políticas internas.

Aunque Trump no proporcionó un plan detallado para resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania, aseguró que su administración está trabajando para lograr un acuerdo de paz. “Nuestros esfuerzos para asegurar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania ahora están en marcha”, dijo. “Es muy importante lograrlo”.

El presidente también comparó la situación en Ucrania con un “campo de asesinatos absoluto” y afirmó que “es hora de terminarlo”.

Trump recordó su papel en la negociación de un alto el fuego en Oriente Medio antes de asumir el cargo, un logro que atribuyó a su equipo. “Antes incluso de asumir el cargo, mi equipo negoció un acuerdo de alto el fuego en Oriente Medio, que no habría sucedido sin nosotros”, dijo, refiriéndose al cese temporal de hostilidades en Gaza.

Durante la parte de preguntas y respuestas, Trump también expresó su deseo de reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin para poner fin a la guerra en Ucrania.

“Realmente me gustaría poder reunirme pronto con el presidente Putin para poner fin a esa guerra”, dijo Trump. “Y eso no es desde el punto de vista de la economía ni de ninguna otra cosa. Es desde el punto de vista de que se están desperdiciando millones de vidas”, añadió, subrayando el costo humano del conflicto.

Ataque a las relaciones comerciales con la UE

Trump volvió a decir que su administración está estudiando la manera de responder a lo que ha caracterizado como relaciones comerciales injustas entre Estados Unidos y la UE.

El martes, Trump había denunciado “un déficit de 350.000 millones de dólares” con el bloque, diciendo que estaban “preparados para aranceles”.

“Desde el punto de vista de Estados Unidos, la UE nos trata muy, muy injustamente, muy mal”, dijo Trump durante la parte de preguntas y respuestas de su aparición en Davos.

Acusó al bloque de hacer que sea “muy difícil” vender productos agrícolas y vehículos a Europa, y añadió: “Y sin embargo, esperan vender y venden sus productos en Estados Unidos”.

“Así que tenemos… cientos de miles de millones de dólares de déficit con la UE, y nadie está contento con ello, y vamos a hacer algo al respecto”, dijo Trump.

Un discurso con impacto global

El recién reinaugurado presidente de Estados Unidos no es nuevo en la reunión de directores ejecutivos, visionarios de startups, líderes gubernamentales, académicos de talla mundial y otras élites que se reúnen en la nevada localidad suiza de Davos cada mes de enero. Ya acudió dos veces durante su primer mandato.

El discurso de hoy era muy esperado por los asistentes, después que su aluvión de órdenes ejecutivas, que incluyen la retirada de Estados Unidos del acuerdo climático de París, la creación de una nueva agencia para recaudar aranceles y una pausa en la prohibición de TikTok, han alimentado las charlas en los pasillos del Centro de Congresos de Davos.

Su promoción de una empresa conjunta de negocios que podría invertir hasta 500.000 millones de dólares en infraestructuras vinculadas a la IA ha suscitado el aplauso de los ejecutivos orientados a la tecnología en Davos, incluso si el aliado de Trump y multimillonario Elon Musk -que no está presente- se burló en su plataforma de medios sociales X de que los socios “en realidad no tienen el dinero.”

Trump también recibió elogios del jefe de la ONU.

El secretario general, Antonio Guterres, durante una sesión de preguntas y respuestas tras su discurso del día anterior, centrado en las amenazas del calentamiento global y el desgobierno de la IA, reconoció los esfuerzos de Trump antes de la toma de posesión para ayudar a conseguir un alto el fuego en Gaza.

“Las negociaciones se estaban arrastrando, arrastrando, arrastrando. Y entonces, de repente, ocurrió”, dijo Guterres, que también elogió los esfuerzos de Qatar y Turquía. “Creo que hubo una gran contribución de la diplomacia robusta de -en ese momento- el presidente electo de Estados Unidos”.