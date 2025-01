Mientras negocian precios, productores vitivinícolas aseguran que la cosecha será igual que la anterior y no habrá sobrestock de vinos En el inicio de la cosecha 2025 la Mesa Vitícola de San Juan, Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza y Asociación de Viñateros de Mendoza emitieron un comunicado.

Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza, Asociación de Viñateros de Mendoza y Mesa Vitícola de San Juan emitieron un comunicado oficial en el inicio de la vendimia 2025.

“Estamos trabajando en terminar de consensuar costos de producción y su correspondiente precio de referencia por el kilogramo de uva” comienza el extenso escrito, que aborda todos los aspectos del cadena vitivinícola.

Aunque se había pronosticado que la cosecha podría ser mayor a la de 2024, los productores aseguraron este viernes que la cantidad de kilos cosechados será la misma que la del año pasado.

Lo explican en una serie de cuestiones que hicieron cambiar el panorama desde noviembr. Enumeran que si bien no hubo heladas, el efecto del viento zonda, “focos de peronóspora en racimo casi por toda la provincia de Mendoza, con grandes ataques en la provincia de San Juan en el núcleo productivo, Caucete, 25 de Mayo y Sarmiento, con daños entre el 60 % al 100% y en menor porcentaje en el resto de los departamentos”, sumado ataques de lobesia botrana, mosca de los frutos y “los graves problemas de granizos de público conocimiento en las dos provincias viñateras, sobre todo de magnitudes poco vistas en San Juan. Todas estas cuestiones nos llevan a sostener que la perspectiva de noviembre a hoy cambió totalmente y nos animamos a decir que esta cosecha se presentará aproximadamente con los mismos kilogramos de producción que el año pasado”.

Respecto al Stock técnico de vinos, “entendemos que el vino tinto estará aproximadamente por debajo de los 5 meses de despacho, con lo cual podemos entender que está más que equilibrado con respecto al vino blanco, que si bien es un poco mayor, también entendemos que no hay un sobrestock con lo cual, aun en el peor escenario productivo los mismos resultan equilibrados”, puntualizaron.

Sobre uva para pasas, dijeron, “arrancó con valores bajos y en la actualidad se van tonificando, siendo con perspectivas muy positivas para el final de cosecha”.

“Los productores sabemos que hay bodegueros que por el momento mencionan que no recibirán uvas, que la temporada anterior sí recibieron y también algunos que hablan de pagar precios inferiores a los del año pasado, es decir, pretender pagar menos. No es más que una especulación sin fundamentos y no tiene otro fin que aumentar su rentabilidad a costa del productor. Les decimos a nuestros productores que no dejemos instalar fantasmas donde no los hay. Defendamos nuestra producción y defendamos el precio de nuestras uvas” finaliza el escrito..

MIRA TAMBIÉN Aseguran que el anuncio de bajar retenciones tiene un efecto neutro en San Juan

El comunicado completo:

PRODUCTORES DE UVA DE MENDOZA Y SAN JUAN, conforme nuestros objetivos de seguir bregando por la Sostenibilidad del productor vitivinícola en todo el país, informamos que estamos trabajando en terminar de consensuar costos de producción y su correspondiente precio de referencia por el kilogramo de uva.

Con respecto a la Cosecha en curso, el panorama que teníamos pasado los primeros días de noviembre donde casi no hubo inclemencias por helada, cambió totalmente en diciembre en el que se comenzó a avizorar el corrimiento en los racimos producto de los fuertes vientos zonda. Luego comenzaron focos de peronóspora en racimo casi por toda la provincia de Mendoza, con grandes ataques en la provincia de San Juan en el núcleo productivo, Caucete, 25 de Mayo y Sarmiento, con daños entre el 60 % al 100% y en menor porcentaje en el resto de los departamentos. A a esto también se le sumaron ataques de lobesia botrana, mosca de los frutos, los cuales a la fecha seguimos luchando, estas problemáticas se comienzan a traducir en grandes pérdidas por botrytis, a este caldo de cuestiones le sumamos los graves problemas de granizos de público conocimiento en las dos provincias viñateras, sobre todo de magnitudes poco vistas en San Juan.

Todas estas cuestiones nos llevan a sostener que la perspectiva de noviembre a hoy cambió totalmente y nos animamos a decir que esta cosecha se presentará aproximadamente con los mismos kilogramos de producción que el año pasado, siempre y cuando no sigan avanzando las tormentas graniceras.

Con respecto al Stock técnico de vinos, entendemos que el vino tinto estará aproximadamente por debajo de los 5 meses de despacho, con lo cual podemos entender que está más que equilibrado con respecto al vino blanco, que si bien es un poco mayor, también entendemos que no hay un sobrestock, con lo cual, aun en el peor escenario productivo los mismos resultan equilibrados. Por su parte, la comercialización de la uva para pasas arrancó con valores bajos y en la actualidad se van tonificando, siendo con perspectivas muy positivas para el final de cosecha y aún más para el producto final, es decir, la pasa.

MIRA TAMBIÉN Presunta estafa a la OSP: piden que denuncien porque creen que hay más casos

Con respecto a los despachos y consumo interno de vino, en lo que fue el 2024 terminó siendo mejor con respecto a la comparativa interanual del año 2023, tal vez no tan buena como esperaban los industriales, pero mejor en cuestión. Este año las perspectivas del mosto siguen siendo buenas tanto en toneladas a exportar como en su valor.

El valor del dólar en comparativa al año anterior, considerando la inflación proyectada, entendemos que será mucho más competitivo que respecto al año anterior; puede estar un poco atrasado, pero aun así estamos en mejores condiciones que la cosecha anterior. En cuanto a los créditos de cosecha y acarreo, las autoridades provinciales nos aseguran que a principio de febrero tendremos novedades concretas de su operatoria, en Mendoza aguardamos también por algún operativo de compra de uva para mosto. Entrando en los costos de producción, entendemos que este año será casi el doble del año anterior, siendo un poco menos a la inflación interanual, producto de la baja en varios de los insumos.

Todas estas cuestiones enunciadas nos llevan a considerar que debería ser un año similar al anterior, con ofertas que acompañen el aumento en el costo de producción. Entendemos que a la fecha no hay precios de mercado, pero en breve comenzarán las ofertas.

Los productores sabemos que hay bodegueros que por el momento mencionan que no recibirán uvas, que la temporada anterior sí recibieron y también algunos que hablan de pagar precios inferiores a los del año pasado, es decir, pretender pagar menos. No es más que una especulación sin fundamentos y no tiene otro fin que aumentar su rentabilidad a costa del productor. Les decimos a nuestros productores que no dejemos instalar fantasmas donde no los hay. Defendamos nuestra producción y defendamos el precio de nuestras uvas.

Seguiremos insistiendo a los gobiernos en realizar todos los esfuerzos necesarios a fines que toda la Industria pueda trabajar en una digna y equitativa distribución. Todos entendemos que la cadena completa debe traccionar a fin de lograrlo y sin que unos se enriquezcan a costas de otro instalando datos falsos.

Integramos una cadena vitivinícola y somos su primer eslabón, sin uva no hay vino ni enoturismo.Convocamos a los productores a aunar esfuerzos, a fin de lograr la sostenibilidad del sector y el bienestar de nuestros empleados y familias.

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DEL OASIS ESTE DE MENDOZA

ASOCIACIÓN DE VIÑATEROS DE MENDOZA

MESA VITÍCOLA DE SAN JUAN