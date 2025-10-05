El costo de la factura de luz en San Juan está por debajo de la media nacional También tiene una carga tributaria menor al promedio. Los datos surgen de los datos analizados por dos universidades nacionales.

Acaba de conocerse el análisis de los observatorios de tarifas y subsidios del IEEP-UBA-Conicet, y de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y en lo referido a la comparación de la factura eléctrica entre distintas provincias, San Juan está por debajo de la media nacional.

Para el análisis se fijó un consumo de 265 kWh promedio en todo el país y la provincia se ubica por debajo de los 40 mil pesos de consumo promedio, a septiembre de 2025, en la categoría N2 de menores ingresos y por debajo de los 60 mil que es el promedio en la categoría N1, de Altos ingresos.

En San Juan, la gestión de Marcelo Orrego decidió una reducción del componente provincial de la tarifa en un 4,68 por ciento. Fue a través de una resolución del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de diciembre de 2024 que benefició a todas las categorías y por pedido de organizaciones sociales, se aplicó a los consumos de facturas de diciembre de usuarios de tarifa social. Además, en julio de este año, el EPRE emitió otra resolución congelando el precio de la tarifa hasta enero de 2026.

Esta disminución se dio en el componente provincial de la factura de energía eléctrica, mientras que, en el componente nacional, definido por la Secretaria de Energía de la Nación referido a “generación y transporte”, se produjeron ajustes en función de la inflación.

“En general, la política tarifaria en San Juan ha sido ir acompañando las variaciones salariales, es decir que los senderos de variación tarifaria que se establecieron fueron teniendo en cuenta mantener las variaciones tarifarias alineadas o por debajo de las variaciones salariales”, dijo a DIARIO DE CUYO Roberto Ferrero, vicepresidente del EPRE.

El funcionario destacó que la disminución nominal del 4,68% termina siendo un porcentaje mayor en términos reales si se tiene en cuenta el aumento de la inflación y de los salarios en comparación al congelamiento de ese componente de la tarifa.

¿Qué pagan los sanjuaninos en la factura?

La factura del servicio de energía eléctrica tiene varios ítems que son los que terminan construyendo el monto que pagan los sanjuaninos.

Tiene que ver con los costos provinciales y nacionales de generación y transporte de electricidad, los costos de distribución, que son los que tienen las empresas distribuidoras (Naturgy y Dexa) y luego entran a jugar los subsidios (en el caso de N2) y la carga tributaria que el servicio.

Respecto a los impuestos, además de IVA, figuran la contribución al Fondo para Línea de Interconexión de 500kV y el Fondo de Plan de Infraestructura PIEDE que se abona diferenciado porque el dinero que va a un fideicomiso destinado a obras.

El Cargo Único Municipal es un porcentaje del total energía que se factura en las boletas del servicio eléctrico a las personas usuarias, hogares, comercios, industrias, emprendimientos productivos, que le sirve al municipio para hacer frente al pago del costo que tiene de alimentar las lámparas de alumbrado público y el costo del abastecimiento de los edificios municipales, más el “Factor Led” que depende de la proporción de lámparas led que tenga. El total de costo negativo para el municipio es el que se compara con lo recaudado con Cargo único municipal (CUM).

Ese porcentaje varía de municipio a municipio y ronda entre el 15%, 22% y 24% en el caso de los municipios que más cobran. La gestión de Orrego definió un cambio en este ítem, impuso un tope a los municipios (que hasta el momento podían definir de manera autónoma el porcentaje de CUM) que terminó representando un ahorro en el conjunto de usuarios de entre 3.000 y 4.000 millones de pesos al año.

Y es que habían evaluado que en algunos casos la recaudación del cargo único municipal superaba en algunos municipios largamente los requerimientos de costos que tenía para solventar la prestación.

Tipo de segmentación y tarifa social

El esquema de segmentación de usuarios es definido por el gobierno nacional de acuerdo a sus ingresos, teniendo en cuenta el monto de la Canasta Básica total (CBT) para hogar tipo 2 del INDEC, hoy fijada en $1.160.780.

De acuerdo a esas disposiciones, N1, tiene ingresos mayores a 3, 5 CBT, N2 tiene menos de una CBT y N3, está en el medio de las dos, por debajo de 3,5 CBT, pero por arriba de una.

Composicion de cada segmentación en la provincia:

N1 (Altos ingresos): 78.469 usuarios (32 %)

N2 (Menores ingresos) 116.547 (48%)

N3 (ingresos medios) 46.477 (19 %)

Se destaca que en San Juan se mantiene una tarifa social para 70.347 usuarios, que si no coincide con la totalidad de la categoría N2 es porque, aunque se hayan inscripto a nivel nacional en ese segmento, presenta algún tipo de factor que los deja fuera del subsidio provincial.

Por Tarifa social, el gobierno de Orrego destina poco más de 4 mil millones de pesos anuales.

Los beneficiarios de la factura de energía con tarifa social están eximidos del pago de CUM y Fondos Línea 500 y PIEDE.

Además, tienen fijado un rango de consumo para mantener el subsidio de 700 kW/h, que se modifica por “Zona fría”, y que en el verano 2024/25 se duplicó excepcionalmente por las altas temperaturas.

Desde el EPRE estimaron que una de las interpretaciones de la ubicación de la tarifa eléctrica de San Juan respecto a otras provincias, teniendo en cuenta que el precio de generación y transporte son idénticos en todo el país, está “en la diferencia está en la composición de los costos provinciales que se revisan en audiencias públicas y se verifican que sean ajustados a la operación de la empresa” sostuvo Ferrero, mientras que respecto a la menores cargas tributarias, el funcionario lo relacionó al esquema de leyes provinciales vigentes.