El EPRE salió a aclarar la situación de deuda de la Municipalidad de Caucete con DECSA Aseguran que en junio establecieron un monto consolidado de $550.162.640 con respecto a una deuda por alumbrado público.

Hace algunos meses, se reveló la millonaria deuda que tiene la Municipalidad de Caucete con DECSA, que tuvo diferentes instancias y que hasta el momento, tiene un monto consolidado, según lo que indicaron mediante un comunicado el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE).

En el marco de la deuda por alumbrado público, desde el EPRE salieron a aclarar la situación que envuelve al municipio de Romina Rosas y la Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A. En este sentido, destacaron que desde junio de este año, mediante una resolución establecieron que la deuda es de $550.162.640 y comprende consumos hasta enero de 2025 y que “debe actualizarse con intereses hasta el momento del efectivo pago”.

Además, explicaron que “el monto de deuda es el resultado de una exhaustiva auditoría técnica y comercial, solicitada por el propio municipio en 2024”. Asimismo, destacaron que durante ese proceso realizaron análisis de los informes de ambas partes y al constatar “inconsistencias” aplicaron el principio “in dubio pro-usuario” favoreciendo a la Municipalidad de Caucete.

Posteriormente, en julio, ambas partes firmaron un acuerdo para complir con la resolución del EPRE y que cualquier “diferencia sería sometida a la consulta” de ese organismo. En tanto que aseguraron que no están en conocimiento si la deuda fue regularizada y que tuvieron acceso a trascendidos sobre declaraciones del municipio de Rosas de haber interpuesto una acción judicial para la nulidad de la resolución. “Respetando el derecho a acudir a la Justicia, una vez que esta Autoridad Regulatoria sea notificada formalmente de la demanda, se presentarán en dicha instancia todos los fundamentos técnicos y legales que hacen a su defensa, que otorgan total solidez técnica a la Resolución del EPRE, la cual goza de presunción de legitimidad y posee fuerza ejecutoria”, reza el comunicado.

Aseguran que no sólo calcularon la deuda de la manera “más equitativa posible sino que que también sugirió un procedimiento hasta que el Municipio avance en la instalación de dichos medidores, y regularice la situación a futuro”. Finalmente, advirtieron que la “deuda prolongada” presenta riesgos para la “previsibilidad del Sistema Eléctrico Provincial, debiendo asegurarse la sostenibilidad económica del

servicio para todas las personas usuarias”.