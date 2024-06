El Gobierno adelantó que en junio registrará el primer déficit de la era Milei por el pago de aguinaldos Luego de registrar superávit financiero en los primeros meses del año, la gestión de Javier Milei se prepara para reportar en el mes de junio el primer rojo en las cuentas públicas

Luego de registrar superávit financiero en los primeros meses del año, el Gobierno se prepara para reportar en el mes de junio el primer rojo en las cuentas públicas de la era Milei. El propio mandatario explicó los motivos del “impasse” en los números positivos del Sector Público.

Desde su llegada al Poder Ejecutivo, el ajuste aplicado sobre el grueso de las partidas presupuestarias de la administración nacional decantó en un resultado favorable acumulado al mes de abril de unos $1.5 billones. El principal recorte se llevo adelante en los gastos previsionales, es decir, las jubilaciones, sumado a las transferencias a las provincias y el congelamiento del pago a energéticas.

El superávit logrado por el Gobierno le valió al ministro de Economía, Luis Caputo, recibir el mote de “chanchito de yeso” por parte del libertario, dado que, según dijo, “para sacarle un mango hay que romperlo todo”.

El Gobierno admite que junio cerrará con déficit: los motivos

Pero en la administración nacional reconocen que por delante deberán afrontar el primer rojo en las cuentas públicas. El mismo Milei lo adelantó este miércoles durante la presentación en el Latam Economic Forum que tuvo lugar en el Complejo Parque Norte.

“Los números de mayo ya saben que vienen muy bien”, dijo en primer lugar ante los asistentes al evento. Sin embargo, reconoció que junio será “deficitario” principalmente “por el tema de los pagos de aguinaldo”.

De todas maneras, aseguró que cuando termine el semestre, el acumulado de los seis meses juntos “va a haber superávit porque todo lo que juntamos hasta ahora más que supera lo que vamos a tener de déficit en junio”.

El Ejecutivo incrementará las partidas presupuestarias afrontar gastos

Mientras tanto, el Gobierno se prepara para implementar una nueva modificación del presupuesto vigente con la reasignación de fondos para afrontar los próximos meses, donde se esperan mayores erogaciones por salarios de empleados públicos, aguinaldos, partidas alimentarias, la reversión del gasoducto del norte y la compra de los aviones a Dinamarca.

Según informó el diario Clarín, el Ejecutivo autorizará un incremento en el cálculo de recursos por $123.270 millones y un aumento de gastos por $274.690 millones. El pago de sueldos en junio y deposito del salario anual complementario en julio insumirán una buena porción de los egresos estimados.

Cabe recordar que a los pocos días de asumir, el presidente Javier Milei generó incertidumbre entre los empleados públicos al poner en duda el pago del aguinaldo, pese a que en aquel momento la administración saliente de Alberto Fernández había dispuesto las partidas de fondos para afrontar los pagos.

“Si recaudamos 100, no vamos a gastar 120. No vamos a gastar más de 100. Recortarán lo que tienen que recortar”, dijo respecto de los gastos que debía afrontar el Sector Público Nacional como también las provincias. Y apuntó contra el expresidente: “Alberto se va a desligar de eso, eso es algo que tengo que enfrentar pero hay que ir al equilibrio fiscal. En el primer año queremos alcanzar el equilibrio fiscal y eso no es negociable”.