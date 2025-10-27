El riesgo país se desplomó tras el resultado electoral y cerró en 652 puntos El índice que elabora el JP Morgan tocó el mínimo desde mayo.

Los bonos en dólares descollaron este lunes y el riesgo país se hundió a mínimos desde mayo, luego de la victoria oficialista en las elecciones legislativas, en una jornada de optimismo en los mercados por las expectativas de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.

En un sorpresivo resultado de las urnas, el presidente Javier Milei se impuso de manera contundente en unos comicios legislativos en los que buscaba mejorar su presencia en un Congreso dominado por la oposición. Tras la victoria electoral, el Gobierno de Milei convocó el lunes a opositores moderados para avanzar en una agenda de reformas liberales.

En ese marco, los títulos mostraron una extraordinaria performance, y si bien recortaron parte de las subas, cerraron con alzas de hasta 25% en EEUU. Los que más treparon fueron el Bonar 2035 (+24,8%); el Bonar 2038 (+24,5%); y el Global 2035 (+20,9%).

En efecto, el riesgo país se desplomó 39,7% hasta los 652 puntos básicos, un mínimo desde mediados de mayo pasado.

Por otra parte, los bonos con ajuste CER subieron 4% en el tramo corto y treparon 10% en el tramo largo de la curva.

El segmento tasa fija subió 0,5% en el tramo corto, 4% en el tramo medio y 10% en el tramo largo. Los floaters por su parte ganaron 5,5% promedio a lo largo de la curva.

Finalmente, la Secretaría de Finanzas anunció una licitación para este próximo miércoles donde ofrecerá las lecaps S28N5, S30A6 y S30O6, los boncap T30E6 y T30A7, y los dólar linked D28N5 y D30E6, indicó SBS.

Fuente: Ámbito.