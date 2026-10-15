El riesgo país trepó a 640 puntos y los bonos argentinos profundizaron las caídas

Los activos argentinos volvieron a quedar bajo presión este jueves y el riesgo país escaló hasta la zona de los 640 puntos básicos , en una jornada marcada por nuevas caídas de los bonos soberanos y un escenario internacional adverso para las inversiones consideradas de mayor riesgo.

Los títulos públicos argentinos en dólares acumularon así su quinta rueda consecutiva en terreno negativo , mientras los inversores siguieron de cerca la fuerte volatilidad de Wall Street. La ola de ventas sobre compañías tecnológicas y las dudas sobre el futuro de las tasas de interés en Estados Unidos golpearon especialmente a los activos de mercados emergentes.

Entre los bonos argentinos, las bajas llegaron hasta el 0,79% en el Global 2041 , mientras que el GD46 retrocedió 0,71%, el Global 2035 perdió 0,62% y el GD38 cedió alrededor de 0,6%. Esa nueva caída en los precios de la deuda impulsó nuevamente hacia arriba el índice elaborado por JP Morgan.

La jornada negativa no estuvo limitada al mercado local. Las principales bolsas internacionales operaron con pérdidas debido a una nueva liquidación de acciones tecnológicas, particularmente entre empresas vinculadas con el desarrollo de la inteligencia artificial .

Las dudas están relacionadas con el fuerte nivel de inversión y endeudamiento que requiere la expansión del sector, en un escenario donde el costo del financiamiento continúa elevado. Frente al aumento de la incertidumbre, parte de los inversores comenzó a buscar refugio en los bonos del Tesoro estadounidense y a reducir su exposición a activos más volátiles.

También pesa la expectativa en torno a la Reserva Federal de Estados Unidos. Los últimos datos de inflación volvieron a generar interrogantes sobre cuánto tiempo permanecerán elevadas las tasas de interés, una situación que suele generar mayores dificultades para los mercados emergentes y encarece el acceso al financiamiento.

Para Argentina, un escenario de tasas internacionales altas representa una presión adicional. Los bonos soberanos deben competir con instrumentos estadounidenses considerados mucho más seguros, por lo que los inversores exigen mayores rendimientos para mantener posiciones en deuda argentina.

El Merval y los ADR también operaron en rojo

La presión alcanzó además al mercado accionario. El S&P Merval retrocedía alrededor del 1%, hasta la zona de los 2,8 millones de puntos, mientras que medido en dólares perdía aproximadamente 1,4%.

Entre las acciones locales aparecían bajas en YPF, Banco Macro, Transportadora de Gas del Sur y Transener. El comportamiento se trasladó a Nueva York, donde la mayoría de los ADR argentinos operaba con números negativos durante la jornada.

YPF registraba una caída cercana al 2,1%, Banco Macro perdía alrededor del 1,6% y Transportadora de Gas del Sur retrocedía más de 1%. A contramano de la tendencia general, algunos papeles como Bioceres, IRSA, Mercado Libre y Loma Negra lograban mantenerse en positivo.

La evolución de los bonos continuará siendo seguida especialmente por el mercado, ya que su precio determina directamente el movimiento del riesgo país. La zona de los 640 puntos vuelve a alejar a Argentina de los niveles necesarios para recuperar un acceso más fluido al mercado internacional de crédito.