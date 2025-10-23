En San Juan, 13 sectores y casi 32 millones de dólares a la espera del acuerdo con EEUU De la provincia los principales exportadores al país del norte son mosto, olivícolas y de pasas.

Los gobiernos de Argentina y Estados Unidos llevan más de una semana anunciando un acuerdo comercial bilateral, pero sin detallar nada del contenido. En medio de especulaciones, en San Juan hay tres sectores que están a la espera de estas definiciones. Es que la provincia exportó a el país norteamericano 31,9 millones de dólares en lo que va del 2025, siendo este el quinto mayor destino de la economía local. El mayor volumen de estas ventas las tiene tres sectores: olivícolas, vitícolas con mosto y pasas, aunque hay otros 10 productos que van a este país.

El equipo de Donald Trump anunció dos líneas de ayuda a Argentina, tras la visita de Javier Milei a la Casa Blanca: apoyo financiero y un acuerdo comercial. En el primer apartado se concretaron las dos herramientas, primero con la intervención del Tesoro de los Estados Unidos para sostener el dólar en el mercado local y el swap de monedas que quedó sellado este martes. El otro apartado todavía no tiene una forma confirmada. En declaraciones recientes, el presidente argentino dijo que iba a hacer un acuerdo sobre “posiciones comerciales con la idea de avanzar a un tratado de libre comercio”.

A pesar de esta incertidumbre, hay expectativa a nivel local por lo que pueda llegar a acordarse, aunque todavía no se sabe si los productos que se hacen en San Juan estarán dentro del esquema. Adrián Alonso, director de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, dijo que siempre es una buena noticia si hay acuerdos “con un mercado tan grande donde además en algunos productos paga precio diferencial”.

Según el funcionario, Estados Unidos se caracteriza porque “es un mercado de mercados, donde hay diferencias geográficas y étnicas y demandan distintos tipos de productos”. Pero, además, indicó, “son muy exigentes en calidad y también pagan buen precio”, por lo que es muy buscado por los productores locales.

Por parte del sector privado, Gustavo Samper, productor de mosto e integrante de la Coviar, dijo que “todavía no tenemos nada de información, son solo anuncios sin información”. Desde las mosteras, que este año llevan exportados más de 11 millones de dólares a Estados Unidos, intentaron comunicarse con cancillería o funcionarios nacionales, pero esta oficina se encuentra todavía en una crisis porque renunció el titular y no han obtenido respuestas.

Aseguró que si bien esperan que haya algún tipo de trabajo en conjunto que les permita llegar más fácil al mercado estadounidense, desde la vitivinicultura llevan tiempo anhelando “un tratado de libre comercio, que sería superador y muy interesante”. Explicó que para ellos lo más importante es ganarle a España en las condiciones para ingresar a este mercado, ya que hoy es Europa el principal vendedor a Norteamérica.

Qué le vende San Juan a EEUU

Según el último informe de Comercio Exterior del ministerio, las exportaciones hasta septiembre de 2025 de San Juan a Estados Unidos alcanzaron los 31.874.732 dólares. Con esto se encuentra todavía lejos de la marca de 2024, cuando las ventas superaron los 47 millones de dólares, tras un crecimiento del 55% respecto a 2023. Aun así, superaron al 2023, cuando las ventas fueron de 30 millones de dólares.

Los sectores más importantes son el mosto, que generó 11.649.131 dólares en los primeros nueve meses del 2025. Este sector se mantiene como el de mayores ventas de toda la economía sanjuanina, ya que representa un tercio de las exportaciones a Estados Unidos. En un segundo lugar se ubica el aceite de oliva, que ya colocó 8.975.629 dólares en este mercado, tras haber vendido casi 16 millones en 2024. En tercer lugar, están las pasas de uva, que tuvieron un fuerte crecimiento tanto en 2024 como en 2025. En los primeros nueve meses de este año ya vendieron 7.258.576 dólares al mercado estadounidense.

El tercer lugar de las exportaciones al norte es de plásticos, que colocaron 1.520.086 dólares en productos. Los frutos secos sumaron 820.000 dólares, los ajos 530.195 (aunque se espera que este crezca durante la temporada fuerte del producto), las hortalizas cocidas 414.999 dólares, el vino fraccionado 258.733 dólares y hortalizas para siembre con 232.871 dólares. La tabla de productos se completa con medicamentos, espárragos, aceitunas, cebollas, cantos de piedra y otros productos, que tienen un menor impacto.