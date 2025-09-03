Expertos en pymes exportadoras señalaron en San Juan que Latinoamérica es hoy un “mercado ideal” Marcelo Licanic y Raúl Sánchez tomaron contacto con empresarios locales en una jornada organizada por el gobierno provincial.

Se realizó este miércoles una jornada de capacitación para pymes organizada el Ministerio de Producción, Trabajo e innovación de San Juan, a través de la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico donde expertos en la materia brindaron las primeras herramientas para que pymes locales inicien el camino de la internalización.

Marcelo Licanic y Raúl Sánchez hablaron con DIARIO DE CUYO sobre algunos de los contenidos que desarrollaron en esta charla referida a cómo ha cambiado el mercado internacional o cuáles son los caminos para comenzar a pensar no sólo a la exportación de un producto sino de la marca.

“La pyme tiene que pensarse de manera internacionalizada, como parte de un segmento, un nicho de mercado global. Desde ese punto de vista estructuras tus operaciones teniendo en cuenta un determinado mercado al que querés llegar” dijo Sánchez.

Ya sea importaciones tradicionales o e-commerce, dijo, que es necesario pensar “todas las etapas de administrativas, financieras, todas integradas, no pensar el producto por un lado y luego pensar si me integro a un canal de e-commerce”. Sobre qué ha cambiado en el mercado internacional, para que sea propicio para la inserción de pymes dijo que “han cambiado las herramientas a las que se puede acceder como pyme, con el mundo digital y nuevos nichos de mercado, tradicionales algunos de ellos pero que pueden ser abordados con herramientas modernas. Y lo otro que cambió es la disposición de los consumidores, por cuestiones etarias, son nuevas formas de ver el mundo y el consumo” aportó Sánchez.

Hay mercados donde tradicionalmente exportador/importador, el mayorista y el minorista, el consumidor. Pero muchos de esos canales han sido reemplazados por consumos digitales pero esto no está disponible para todo lo que uno produzca, pero esos canales y la disposición de compra del consumidor han cambiado y siguen cambiando.

Por su parte, Licanic comentó a este diario que es importante que las pymes puedan perder el temor a internacionalizarse, al “con qué me voy a encontrar, voy a poder responder a las demandas”, y en este marco entendió que la charla fue un disparador “para que se vaya ese miedo y pierdan esa falta de dinámica para poder ingresar a los mercados internacionales”.

Desde su perspectiva, “la internacionalización se pensaba como algo que era para empresas grandes, con muy buen capital, pero la internacionalización va también desde las personas, hoy las economías del conocimiento se están dando en todo el mundo y San Juan tiene muy buen nivel de egresados universitarios”, que podrían prestar sus servicios internacionalmente.

“Por qué autolimitarse a una región cuando uno podría realizar este trabajo a nivel global” apuntó Licanic

“Todo tipo de pyme está en condiciones de internacionalizarse gracias a las condiciones actuales del mercado del Siglo XXI, en particular desde el 2010 y 2015” dijo el especialista que también respondió sobre cuáles son los mercados más accesibles desde esta región. Si bien aseguró que “hoy el mundo es el mercado”, Licanic opinó que por una cuestión “de facilidad” Latinoamérica es el mercado al que apuntar desde este lado del mundo.

“Algo que es clave es cómo nos relacionamos culturalmente con distintas personas. Todo lo relativo a Latinoamérica es mucho más fácil porque culturalmente somos similares. La forma más fácil de comenzar con la internacionalización es Latinoamérica, porque están más acostumbrados al tema inflacionario, comprenden cuando la situación económica nos hace más o menos competitivos y nos permite relacionarnos a largo plazo”.

“Estamos a un mercado tan cambiante. De ser tan global se vuelve más regional” opinó Licanic, apuntando que esta situación deriva de cambios “geopolíticos”, porque algunos países “precisan tener sus proveedores más cercanos, porque ante un eventual conflicto internacional no podes estar dependiendo que tu enemigo te provea un microchip o te exporte un mineral estratégico”, graficó Licanic.

Finalmente, el profesional recomendó a las pymes trabajar “de forma paciente y de manera profesional, esperando los tiempos que tiene el mundo, el comercio internacional no es algo que puedo prender o apagar como un interruptor de luz. Tiene que ver con continuidad, precios que sean respetados con el tiempo y tratar de ser lo suficientemente hábiles para tomar ese tiempo que requiere la confianza internacional”.

También disertó en la charla, Natalia Couceiro, a cargo de Negocios Internacionales para los cuatro bancos del Grupo Petersen, quien explicó que desde su área se busca capacitar y acompañar a los clientes en un “camino un tanto vertiginos por plazos, por normas y documentación” necesaria para iniciar la internalización.

El trabajo de la provincia en Comercio Exterior

De la charla, que se realizó en la Sala de Vicegobernadores de la Legislatura provincial participaron también el Secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar y el director de Comercio Exterior, Adrián Alonso.

“Se busca ubicar productos como alimentos y vinos, permitiendo vender e instalar la marca. Cuando la gente en los mercados donde esté presente pregunte por un producto, queremos que también lo relacione directamente con la zona de origen. Este es un proceso estamos embarcados y por eso la gestión con Marcelo Orrego, Gustavo Fernández y Alfredo Aciar está muy comprometida en recuperar la exportación, que entre 2013 y 2023 cayó un 42% en el sector tradicional, incluyendo la minería metalífera, que tuvo una burbuja que también decayó” comentó Adrián Alonso, director de Comercio exterior de la provincia.

“El universo de Pymes exportadoras en San Juan hoy ronda entre las 180 y 200 empresas, con la minería tradicional liderando en volumen de ventas, aunque factura el 20% del sector tradicional. El otro 80% de las facturaciones está conformado por el sector vitivinícola a la cabeza con la pasa de uva, el mosto, la uva de mesa, los vinos fraccionados y el vino a granel. Después, el aceite de oliva y la aceituna y también están los medicamentos en el centro tradicional, que es un gran jugador, que le sigue a los minerales y autopartes” dijo el funcionario.