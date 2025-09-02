Hidráulica guardará agua de riego hasta el lunes, aprovechando las lluvias Las autoridades del Departamento de Hidráulica se reunieron con presidentes de Juntas de Riego y por unanimidad decidieron extender la corta en el Valle de Tulum durante 4 días.

Tal como anticipó DIARIO DE CUYO, el Consejo de Hidráulica trató este martes en la mañana la posibilidad de extender la corta de agua para riego. Al encuentro se sumaron también los presidentes de las Juntas de Riego de la primera zona, quienes aprobaron por unanimidad suspender la distribución hasta el lunes, aseguraron desde la repartición. Esto fue luego de que durante el fin de semana la provincia experimentara fuertes lluvias durante el temporal de Santa Rosa, que triplicaron la cantidad habitual para esta época.

Los regantes aprovecharon la reunión de cada martes del consejo, donde participan tanto representantes del sector privado como del Estado. Ahí votaron la posibilidad de sumar más día a la interrupción que ya estaba en marcha. Es que el pasado 30 de agosto inició una corta que estaba programada por trabajos en la red de canales, que iba a durar hasta el miércoles 3 de septiembre. Ahora, esperarán a volver a regar recién a partir del lunes 8 de este mes. Esto permitirá resguardar en total 10 días de riego, que implica extraer agua de los tres diques ubicados sobre el río San Juan en medio de un contexto de sequía.

Esta medida había sido recomendada por las autoridades provinciales, teniendo en cuenta que la gran cantidad de agua que se acumuló durante los dos días de lluvia habían generado “capacidad de campo”, dijo a este medio Miguel Moreno, secretario de Agricultura. Además, ayuda a que se resguarden entre 33.000 y 40.000 litros por segundo por día de riego, que es lo que utiliza el sector agrícola.

Aumentar las reservas es una prioridad de la gestión del agua, ya que en la actualidad los tres diques, Ullum, Punta Negra y Los Caracoles se encuentran con niveles que superan por algunos metros la cota mínima de seguridad. Se suma que si bien todavía no se saben los datos del próximo pronóstico, durante los meses de invierno hubo pocas nevadas, algo que se revirtió en parte en agosto.

Desde Hidráulica aclararon que la corta no será para toda la provincia, sino que solo para las fincas ubicadas en el Valle de Tulum. De la primera zona, Ullum y Zonda seguirán teniendo riego los próximos días. Lo mismo sucede con los departamentos Calingasta, Iglesia y Jáchal, que están fuera de la red de distribución de la provincia.