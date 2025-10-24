La empresa que cerró un supermercado en Villa Krause ya no compite por la compra de otro gigante Cencosud, dueña de Vea, cerró su local en Rawson como en otras localidades del país. La intención era achicarse para comprar Carrefour, sin embargo, se bajó de la operación.

El pasado 9 de octubre, sin previo aviso, cerró sus puertas el supermercado Vea que estaba ubicado en calle Boulevard Sarmiento, en Villa Krause. En el camino quedaron 17 empleados sin trabajo, aunque con el correr de las horas algunos fueron reubicados en otras sucursales de la firma. Si bien desde el Sindicato Empleados de Comercio (SEC) explicaron que la razón habría sido la suba del alquiler del local, que tiene tres dueños, lo cierto es que la situación se dio en medio de rumores de índole comercial.

Es que la empresa chilena Cencosud, dueña de Vea, Jumbo, Easy, entre otras marcas, estaba en carrera para quedarse con la francesa Carrefour, quien tiene en venta la cadena de locales en el país. Según publicaron medios nacionales, la estrategia era achicarse para evitar caer dentro de la ley de Defensa de la Competencia.

Lo cierto es que, a pesar de haber cerrado el local de Rawson, Cencosud desistió de seguir compitiendo con otras tres marcas por Carrefour. “Llevamos más de 40 años en Argentina, con un negocio sólido y una posición de liderazgo en centros comerciales, supermercados, tiendas de mejoramiento del hogar y servicios financieros. Además, contamos con terrenos en ubicaciones estratégicas que respaldan nuestro crecimiento en el país. Tenemos plena confianza en Argentina y un potencial de inversiones muy atractivo que privilegiaremos frente a esta oportunidad”, señaló en un comunicado la empresa chilena.

Además, la empresa agregó que “se mantiene siempre atenta a los movimientos del mercado y a evaluar oportunidades de crecimiento. Sin embargo, lo hace con disciplina en la asignación de capital y considerando también las alternativas que existen en todos los mercados donde opera”.

La chilena asegura que su propósito es “servir de forma extraordinaria en cada momento, es uno de los retailers más grandes y prestigiosos de América”, y detalla que opera en seis países, tiene más de 120.000 empleados , 1.510 tiendas y más de 3,6 millones de m2 de superficie de ventas. En el país vendió por USD 3.400 millones los últimos 12 meses y a junio 2025, y tiene 279 supermercados, 28 mayoristas y 22 centros comerciales.