Los 5 autos 0 km más baratos de Argentina en octubre

Comprar un auto nuevo sigue requiriendo una inversión considerable, pero el mercado argentino ofrece en octubre de 2026 una particularidad que no existía hace un año: cinco modelos 0 km cuestan menos de $31 millones . La apertura a nuevos importados, las promociones y una evolución de los precios por debajo de la inflación modificaron por completo el ranking de los vehículos más accesibles.

Inflación de septiembre: la lista de los productos que más subieron en el mes

Crisis en la industria del calzado: cerraron más de 100 fábricas y se perdieron 10.000 puestos de trabajo

La comparación ayuda a dimensionar el cambio. En octubre de 2025, el vehículo más barato era el Renault Kwid , con un precio cercano a los $24 millones. Si aquel valor se actualizara siguiendo la inflación acumulada, hoy equivaldría aproximadamente a $32,04 millones . Sin embargo, por debajo de esa barrera actualmente aparecen cinco alternativas diferentes.

El ranking tiene desde un vehículo completamente eléctrico hasta modelos tradicionales con motores nafteros. Los valores corresponden a precios informados para octubre y pueden variar según concesionario, promociones, cotización del dólar y gastos asociados al patentamiento.

El fenómeno más curioso surge al comparar los precios con el costo de vida. El JMEV Easy 3 cuesta hoy cerca de $26 millones , apenas un 8% más que lo que costaba el automóvil más económico del país hace un año. En ese mismo período, la inflación acumulada entre agosto de 2025 y agosto de 2026 fue del 33,5%.

El Renault Kwid también sirve como referencia. Su valor pasó de casi $24 millones a $28,58 millones , un incremento cercano al 19%, considerablemente inferior a la inflación del período utilizada en la comparación. La mayor competencia entre marcas y la aparición de vehículos importados cambiaron así la franja de entrada al mercado de los 0 km.

Incluso modelos que siguen encabezando los patentamientos tuvieron una evolución inferior al índice general de precios. El Fiat Cronos, por ejemplo, costaba desde $28,519 millones en octubre de 2025 y actualmente parte de $36,65 millones, lo que representa una suba aproximada del 28,5%.

De un eléctrico chino a un clásico brasileño

La composición del ranking también muestra cuánto se modificó el mercado. El vehículo más barato ya no es un modelo tradicional con motor naftero, sino un eléctrico fabricado en China, mientras que Hyundai logró colocar un vehículo del segmento B prácticamente al mismo precio que citycars más pequeños como el Kwid y el Mobi.

La diferencia entre el primero y el quinto de la lista es de poco más de $4,2 millones. Así, la franja comprendida entre los $26 millones y los $31 millones concentra actualmente varias alternativas para quienes buscan acceder a un vehículo nuevo, aunque al precio de lista siempre deben sumarse gastos de patentamiento, seguro y otros costos asociados a la compra.

Los valores corresponden a octubre de 2026 y pueden modificarse durante el mes, especialmente en los modelos cuyo precio original está expresado en dólares.