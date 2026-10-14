Los 5 autos 0 km más baratos de Argentina en octubre

Comprar un auto nuevo sigue requiriendo una inversión considerable, pero el mercado argentino ofrece en octubre de 2026 una particularidad que no existía hace un año: cinco modelos 0 km cuestan menos de $31 millones. La apertura a nuevos importados, las promociones y una evolución de los precios por debajo de la inflación modificaron por completo el ranking de los vehículos más accesibles.
La comparación ayuda a dimensionar el cambio. En octubre de 2025, el vehículo más barato era el Renault Kwid, con un precio cercano a los $24 millones. Si aquel valor se actualizara siguiendo la inflación acumulada, hoy equivaldría aproximadamente a $32,04 millones. Sin embargo, por debajo de esa barrera actualmente aparecen cinco alternativas diferentes.
Uno por uno, los cinco 0 km más baratos
El ranking tiene desde un vehículo completamente eléctrico hasta modelos tradicionales con motores nafteros. Los valores corresponden a precios informados para octubre y pueden variar según concesionario, promociones, cotización del dólar y gastos asociados al patentamiento.
- JMEV Easy 3 – USD 16.900 / aproximadamente $26.026.000: es actualmente el 0 km más económico del mercado argentino. Llega desde China, pertenece al segmento de los citycars y se diferencia del resto porque es 100% eléctrico. Lleva tres meses consecutivos al frente del ranking.
- Hyundai HB20 – $28.500.000: se convirtió en el auto con motor de combustión más barato. Se fabrica en Brasil, pertenece al segmento B y equipa un motor naftero 1.6 aspirado de 123 CV. Además, dispone de versiones hatchback y sedán.
- Renault Kwid – $28.580.000: durante gran parte de 2025 y comienzos de 2026 dominó el ranking, pero la llegada de nuevos competidores lo desplazó al tercer puesto. Mantiene su propuesta de citycar con motor 1.0 y caja manual de cinco velocidades.
- Volkswagen Polo Robust – $30.222.550: es una de las novedades del mercado y se posicionó como la variante más accesible de la familia Polo. Conserva el conocido motor 1.6 con transmisión manual de cinco marchas, aunque ofrece un equipamiento más sencillo para reducir el precio.
- Fiat Mobi – $30.280.000: completa el grupo de los cinco modelos más económicos. La versión 2027 incorporó el motor Firefly 1.0 de tres cilindros y 71 CV, asociado a una caja manual de cinco velocidades.
El dato llamativo: los autos subieron menos que la inflación
El fenómeno más curioso surge al comparar los precios con el costo de vida. El JMEV Easy 3 cuesta hoy cerca de $26 millones, apenas un 8% más que lo que costaba el automóvil más económico del país hace un año. En ese mismo período, la inflación acumulada entre agosto de 2025 y agosto de 2026 fue del 33,5%.
El Renault Kwid también sirve como referencia. Su valor pasó de casi $24 millones a $28,58 millones, un incremento cercano al 19%, considerablemente inferior a la inflación del período utilizada en la comparación. La mayor competencia entre marcas y la aparición de vehículos importados cambiaron así la franja de entrada al mercado de los 0 km.
Incluso modelos que siguen encabezando los patentamientos tuvieron una evolución inferior al índice general de precios. El Fiat Cronos, por ejemplo, costaba desde $28,519 millones en octubre de 2025 y actualmente parte de $36,65 millones, lo que representa una suba aproximada del 28,5%.
De un eléctrico chino a un clásico brasileño
La composición del ranking también muestra cuánto se modificó el mercado. El vehículo más barato ya no es un modelo tradicional con motor naftero, sino un eléctrico fabricado en China, mientras que Hyundai logró colocar un vehículo del segmento B prácticamente al mismo precio que citycars más pequeños como el Kwid y el Mobi.
La diferencia entre el primero y el quinto de la lista es de poco más de $4,2 millones. Así, la franja comprendida entre los $26 millones y los $31 millones concentra actualmente varias alternativas para quienes buscan acceder a un vehículo nuevo, aunque al precio de lista siempre deben sumarse gastos de patentamiento, seguro y otros costos asociados a la compra.
Los valores corresponden a octubre de 2026 y pueden modificarse durante el mes, especialmente en los modelos cuyo precio original está expresado en dólares.