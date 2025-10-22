Por la eliminación de un impuesto, esperan más competitividad y baja de precios A la espera de la letra fina, privados celebran la iniciativa que anunció el gobernador Marcelo Orrego.

Este lunes el gobernador Marcelo Orrego anunció que había tomado la decisión de que se elimine el cargo del Lote Hogar al impuesto de Ingresos Brutos, que cobra la provincia. Todavía no se conoce el detalle de cómo será este cambio, pero ya hay expectativa por parte del sector privado. Daniel Milla, presidente de la Federación Económica, explicó que se trata de una medida que beneficiará a todos los integrantes de la economía formal y calculó que podía llegar a reducirse un 0,5% de lo pagan los actores. “Ingresos Brutos es parte del costo que se calcula en las estructuras y de aplicarse esto generará una baja de impuestos, que inciden directamente en lo que vale el producto”, detalló. Así, esperan que haya una baja en los precios y también que se traduzca en mayor competitividad.

El cargo del Lote Hogar era parte de la composición de Ingresos Brutos, el impuesto que cobra la provincia a las actividades locales en base a su facturación. Este impacta desde el pago de servicios, como las facturas de la luz, las tarifas a responsables inscriptos, sociedades y monotributistas hasta en los costos financieros de plazos fijos y créditos. La decisión de Gobierno no es eliminar el impuesto, pero sí este costo extra, que es un 20% del total que se paga, que es un 3%. Para Milla, podría traducirse en un 0,5% menos del total de las ventas.

Para el empresario, que está al frente de una institución en la que participan la construcción, comercio, agro y otros sectores privados, “todo impuesto incide directamente en el costo final del producto”. Por eso cree que esta medida podría traducirse en que “los costos y los precios podrían bajar en un nivel general”. Esto le permitiría al empresariado poder tener una ganancia mayor que luego podrían reinvertir en sus servicios y comercios, sino también reducir el valor de la oferta para tener más competitividad frente a otras provincias o países. Aun así, agregó, todavía habrá una fuerte carga tributaria para los privados porque “tenés ganancias, IVA, un montón de impuestos nacionales más que son a través de ARCA y todos estos configuran el costo”.

Debido a que Ingresos Brutos es un impuesto que se cobra a las facturaciones de todos los productos, “mientras más grande es el producto, los precios más abultados, este impuesto va teniendo mayor incidencia. Esto marca que hay sectores que se ven más afectados por esta carga y por lo tanto van a tener un mayor alivio de implementarse el cambio. Aun así, agregó, “todo el que factura, que está dentro de la economía formal, tiene una incidencia”. Por el momento, dijo, están esperando que haya más detalles por parte del Ejecutivo para conocer cómo se implementará.

La experiencia de la industria

A finales de 2024 la Corte Suprema de Justicia de la Nación obligó a la provincia de San Juan a cobrar Ingresos Brutos a todos los productores industriales, a pesar de que estaban exentos. Esto fue debido a denuncias de empresas de otros orígenes que tenían negocios a nivel local, que denunciaron estar en desventaja. Fue tras esta decisión que la provincia implementó un sistema, el SEMOFI, que da posibilidad de descontar esta tasa a los industriales que tienen contratados trabajadores sanjuaninos. DIARIO DE CUYO consultó con Alejandro Martín, secretario de Industria y Comercio, para conocer cuál fue el balance de esta decisión, tras conocerse la reducción de Lote Hogar al Ingresos Brutos de toda la economía.

El funcionario explicó que hoy la industria “no se ve afectada con este beneficio”, gracias al sistema de descuentos, excepto aquellas empresas manufactureras que no estaban adheridas. Explicó que hubo resultados muy positivos en aquellos que ingresaron, porque “los alivió mucho porque es el 1,5% de la facturación, que se puede destinar a inversión o gastos productivos”. En especial, explicó, porque este sector tiene una rentabilidad neta que están en el orden del 4 al 5% en muchos casos. Además, remarcó que el comercio se verá especialmente beneficiado con este cambio, porque no podían ingresar al SEMOFI. Además, remarcó que puede ser una mejora también en cuanto al trámite administrativo.

Para Martín, el anuncio del gobernador es “una noticia muy alentadora, que viene de un trabajo dentro del gobierno que implica tener un fuerte ahorro de los recursos y mayor eficiencia en las cuentas provinciales”.