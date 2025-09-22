Programa IA en San Juan: hay 31 inscriptos para el diagnóstico y quieren llegar a 50 Las empresas y profesionales que participen podrán ahorrarse un proceso de consultoría que es caro. Hasta ahora lideran logística, industrias y mineras.

Luego de que el Ministerio de Producción lanzara un programa para potenciar el uso de la IA en las empresas sanjuaninas, empezó el primer paso: un diagnóstico de madurez digital del sector privado. Este proceso, que le permitirá a Gobierno saber cuál es la base sobre la que deberán trabajar, inició con una convocatoria de pymes o profesionales que quieran ser analizados.

Hasta este lunes, la cantidad de inscriptos era de 31, con un ritmo en el que, por ejemplo, durante el fin de semana se sumaron cuatro voluntarios más. Andrés Menegazzo, director de Economía del Conocimiento de la Secretaría Ciencia y Técnica, dijo que esperan que al cierre de la inscripción, que será el 30 de septiembre “lleguemos a los 50 o 60 postulantes”.

Este número no será el definitivo, ya que esperan reducir la cantidad de participantes para poder hacer un trabajo detallado con cada uno de los encuestados. Calculan que el proceso tomará entre 6 y 8 horas, pero se dividirá parte del trabajo en formato digital, encuestas y procesos con analistas de la misma secretaría. En cuanto a los inscriptos hasta ahora, Menegazzo dijo que tienen una muestra variada, que era el objetivo: abarcar la mayor cantidad de sectores y que sean de departamentos variados.

Hasta el momento el grupo que lidera las propuestas es transporte y logística, desde donde hubo 5 inscriptos. Luego hay cinco grupos con cuatro inscriptos cada uno: industrias y alimentos, construcción e ingeniería, Industria y manufactura, salud y farmacia, servicios para industria y minería. Finalmente, hay 3 profesionales o consultores y tres empresas de software y servicios IT.

Menegazzo explicó que en algunos casos tuvieron que reforzar la comunicación, ya que buscan una muestra amplia. Así, por ejemplo, hasta la semana pasada no tenían propuestas desde logística, pero se comunicaron con las cámaras y convocaron a empresas del sector. Lo mismo sucedió con Salud.

La variedad en este proceso es una de las claves, ya que para Gobierno los resultados del diagnóstico servirán para avanzar con políticas para ampliar el uso de IA. El funcionario de Ciencia y Tecnología contó que este proceso servirá para determinar las necesidades sobre la inteligencia artificial, pero también avanzar en aquellos sectores donde “todavía no necesitan esta herramienta y sí por ejemplo digitalizar procesos o trabajar en datos”.

Una vez que tengan la información podrán diseñar las etapas siguientes, que incluirán capacitación, normativas e infraestructura para el crecimiento del uso de la IA. Esto, explicaron, buscará que las firmas locales sigan siendo competitivas mientras esta tecnología avanza.

Además, para las empresas que accedan al diagnóstico será una herramienta central para su crecimiento. Es que una asesoría de este tipo se hace en general a través de consultorías que suelen ser muy caras.

Donde inscribirse:

Link y condiciones para inscribirse para el Diagnóstico MiPyme:

https://acortar.link/RdN3He

Fecha Máxima: hasta el martes 30 de septiembre del 2025