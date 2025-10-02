Sube el plazo fijo 2025: los bancos que ofrecen mejor tasa y cuánto ganás invirtiendo $500.000 Las tasas de interés de los plazos fijos volvieron a subir y los bancos ajustaron sus rendimientos para captar depósitos a 30 días.

El plazo fijo volvió a subir en la Argentina y se convirtió en el centro de atención para los ahorristas. Con la última actualización de las tasas, los bancos comenzaron a ofrecer mejores rendimientos para las colocaciones a 30 días.

La medida busca atraer depósitos en un contexto de volatilidad. Según los datos publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), varias entidades aplicaron incrementos en las tasas de interés en las últimas horas y las financieras digitales treparon hasta el 43%, dejando atrás a los bancos tradicionales.

Las tasas de interés muestran una suba en los bancos Respecto de la jornada anterior, se registraron aumentos en varias entidades. El Banco Nación pasó de 36% a 37,5%, el BBVA elevó medio punto (de 35% a 35,5%) y el Hipotecario fue el que más subió, de 37,5% a 40,5%. En paralelo, las financieras y bancos digitales escalaron hasta el 43%, consolidándose como los que más rinden frente a los bancos tradicionales.

Cuánto rinde un plazo fijo de $500.000 a 30 días El impacto de la suba se nota en el bolsillo. Con una inversión de $500.000 a 30 días, los intereses quedan así según cada banco: