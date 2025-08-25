La oferta de San Juan en el Travel Sale, el mega evento de descuentos turísticos online, es de cuatro paquetes. No hay vuelos, alojamientos, traslados o experiencias que se puedan adquirir para visitar San Juan. Los precios de las opciones van de los 391.680 pesos a 1.134.000 pesos por persona. Si bien el programa ofrece rebajas de hasta el 60% en la web, todas las alternativas sanjuaninas tienen solo un 5% de beneficios.
Al ingresar a la web de Travel Sale, que es desde donde se puede acceder a los descuentos, eligiendo la opción de destinos a San Juan las opciones son solo de dos operadoras. Hay tres de Columbia Viajes y una de Noche y Día Turismo, que son mayoristas a nivel nacional.
El último es el que tiene la opción más económica, que son 7 días y cuatro noches en San Juan y Calingasta, el próximo 15 de septiembre, con viaje en bus semi cama. Incluye un desayuno, city tour, recorridos por Punta Negra, Ullum, na bodega y la Difunta Correa. Además, cuenta con estadía en el departamento cordillerano.
Las alternativas de Columbia van de 847.100 pesos a más de un millón la más cara y se llaman San Juan a la Carta. Estos incluyen estadía en Hotel Del Bono Central, recorridos por Jáchal, Calingasta, Valle Fértil y destinos como el Parque El Leoncito, observatorios astronómicos y también actividades deportivas como trekking y kayak.
Comparando con la región, en Mendoza están la mayoría de las ofertas, con 70 alternativas y precios que empiezan desde los 270.000 pesos y descuentos del 10 o 15%. En San Luis hay 7 propuestas, con valores que empiezan en los 240.000 pesos y descuentos que llegan hasta el 25%.
Un caso llamativo es el de La Rioja. Hay dos paquetes que ofrecen viajes a este destino, con costos alrededor de los 500.000 pesos y ambos cuentan con paseo por el Valle de la Luna, además de Talampaya. No cuentan con noche en San Juan, a pesar de visitar la provincia.
