Travel Sale: las ofertas de San Juan van de $400.000 a más de $1.000.000 Las ofertas de paquetes de viajes completos o vuelos a distinos turísticos estarán disponibles hasta el 31 de agosto.

La oferta de San Juan en el Travel Sale, el mega evento de descuentos turísticos online, es de cuatro paquetes. No hay vuelos, alojamientos, traslados o experiencias que se puedan adquirir para visitar San Juan. Los precios de las opciones van de los 391.680 pesos a 1.134.000 pesos por persona. Si bien el programa ofrece rebajas de hasta el 60% en la web, todas las alternativas sanjuaninas tienen solo un 5% de beneficios.

Al ingresar a la web de Travel Sale, que es desde donde se puede acceder a los descuentos, eligiendo la opción de destinos a San Juan las opciones son solo de dos operadoras. Hay tres de Columbia Viajes y una de Noche y Día Turismo, que son mayoristas a nivel nacional.

El último es el que tiene la opción más económica, que son 7 días y cuatro noches en San Juan y Calingasta, el próximo 15 de septiembre, con viaje en bus semi cama. Incluye un desayuno, city tour, recorridos por Punta Negra, Ullum, na bodega y la Difunta Correa. Además, cuenta con estadía en el departamento cordillerano.

Las alternativas de Columbia van de 847.100 pesos a más de un millón la más cara y se llaman San Juan a la Carta. Estos incluyen estadía en Hotel Del Bono Central, recorridos por Jáchal, Calingasta, Valle Fértil y destinos como el Parque El Leoncito, observatorios astronómicos y también actividades deportivas como trekking y kayak.

Comparando con la región, en Mendoza están la mayoría de las ofertas, con 70 alternativas y precios que empiezan desde los 270.000 pesos y descuentos del 10 o 15%. En San Luis hay 7 propuestas, con valores que empiezan en los 240.000 pesos y descuentos que llegan hasta el 25%.

Un caso llamativo es el de La Rioja. Hay dos paquetes que ofrecen viajes a este destino, con costos alrededor de los 500.000 pesos y ambos cuentan con paseo por el Valle de la Luna, además de Talampaya. No cuentan con noche en San Juan, a pesar de visitar la provincia.