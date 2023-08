Y después de muchos años (casi no recuerda cuándo fue la última vez), Diego Torres está de regreso y se quedará hasta el domingo para completar cuatro conciertos en el Teatro del Bicentenario, con localidades agotadas, el primero realizado anoche mismo. De hecho, San Juan es la única ciudad de la gira por el interior de Argentina en la que se dio tal fenómeno, en la previa del concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires en diciembre.

Es uno de los artistas argentinos de mayor renombre internacional; ganador de tres Grammy Latino y una decena de Premios Gardel, por nombrar algunos de sus galardones para una estrella de la música, autor de hits siempre vigentes y generador de nuevas canciones que ahora sacó de gira como el álbum surgido en pandemia "Atlántico a pie", con un sonido bien latino y colmado de participaciones especiales entre los que están Carlos Vives, Fonseca, Ivete Sangalo, Jorge Villamizar y el francés Florence Pagny; además de la balada "Parece mentira", sencillo del próximo álbum

Antes de presentarse anoche en su primer concierto, el cantante, compositor y actor habló en exclusiva con DIARIO DE CUYO, contó qué canción presentará aquí, y en un guiño al público local se lo escuchó practicando "Volveré siempre a San Juan" para incluir en su repertorio en el TB.

-Hace tiempo que no venías y San Juan te recibe con cuatro funciones agotadas.

-Estoy muy contento de volver a San Juan después de algunos años y con una respuesta de la gente increíble; muy feliz y agradecido con el público de San Juan, tan querido. Así que con mucha ilusión de disfrutar estas noches en un teatro tan lindo como es el de San Juan.



-¿Tendrás tiempo de dar una vuelta, probar algún vino sanjuanino?

-Sí eso seguro, a disfrutar de algún vinito, a tomar un poco de aire, pero cuando los conciertos son así, seguidos, también hay que cuidarse.



-¿Cómo se siente la energía de reencontrarse con el público en gira?

-Muy bien. Después de la pandemia, que fue un golpe duro para todos, muchos dejamos de trabajar y reencontrarme con el público, lo estoy disfrutando mucho. Hemos revalorizando las cosas que habíamos perdido y no nos dábamos cuenta.



- ¿Cuál es la historia de Parece mentira?

-Es una canción que habla de los duelos que las relaciones tienen muchas veces y cómo transitarlos, sean de una pareja, un hermano, un padre, un amigo... son situaciones que la vida plantea, cómo cruzar esos lugares, no quedarse con rencor... Estoy preparando ahora el lanzamiento de la nueva canción, "Nada mejor que ayer", que saldrá la semana que viene y también habla de transitar estos tropiezos que tenemos en la vida, que todos tenemos momentos buenos y malos; y tenemos que hamacarnos en el medio. Las dos son parte del próximo disco, que saldrá más adelante.



-Ambas profundas, enfocadas en los sentimientos, ¿así viene el nuevo disco?

-Sí, siempre mis canciones hablan de la vida, lo que uno transita en la vida. Es un disco que me tiene muy feliz, muy ilusionado, vengo trabajando en la composición y con un gran equipo que trabaja conmigo en los discos, compañeros con los que me siento a escribir, componer, arregladores, productores, uno tiene que estar como eje, articulando con todas las piezas que son parte de un disco. Me hace ilusión este trabajo.



-"Atlántico a pie" con tantas participaciones, ¿es el más internacional?

-Mi camino se ha ido viendo a partir del segundo y tercer disco, y gracias a convertirme en un artista popular en mi país, he podido actuar en lugares cercanos y luego más lejanos, conectando con el público y culturas, hacer amigos en cada lugar, conectar con un montón de colegas. Estoy agradecido de esta música que me ha permitido compartir con artistas de diferentes lugares y géneros. Lo que tuvo este álbum fue que en un momento de pandemia complicado, pude estar enfrascado en el estudio con la música como catarsis, en ese momento difícil del mundo y ya que no podía viajar, al menos que viajaran las canciones, invitar a colegas, filmar videos en diferentes ciudades a la distancia... las colaboraciones fueron fenomenales y hace que sea un disco muy abierto.



-Sos una usina de hits, ¿cuál es la clave?

-Yo creo que uno trabaja para la canción, para hacer lindos arreglos, para decir algo a través de las letras de las canciones y lógicamente, el camino es tan largo y estoy agradecido de que muchas canciones han sido puente con la gente, así que se sigue trabajando en ese camino.



-¿Qué significó grabar Seminare con David Lebón el año pasado?

-Fue un regalo muy especial para mí, porque admiro a David, poder compartir música y hoy poder tener una amistad, porque estamos todo el tiempo en contacto desde que grabamos juntos, se ha convertido para mí en una especie de tío, de padrino, tenemos hermosas charlas, así que son de esas lindas cosas que me han pasado en la lista importante de mi vida.



-¿Cómo surgió el encuentro?

-Nos conocemos desde hace tiempo, David estaba llamando artistas y se dio poder hacer Seminare, que es una canción histórica, con una temática hermosa, poder cantar con él esta canción y filmar el video... la pasamos muy bien, nos conectamos mucho. Es una canción que se mantiene viva en el tiempo. David es una persona con un recorrido musical y una historia de vida muy intensa, muy particular, es una persona muy linda con quien tener una relación. Disfruto mucho de su amistad.



-¿El Diego actor qué lugar ocupa en tu vida?

-Estuve haciendo una participación en la segunda temporada de El encargado, con Guillermo Francella que se verá dentro de poco, hice una participación de una película en México, Dime lo que quieres, que es la versión de Dos más dos de Adrián Suar, la de los swingers, me invitaron y me divertí mucho, pude trabajar con Manolo Cardona, actor colombiano que quiero mucho, y por primera vez con una exnovia, Angie Cepeda, con la cual nos ha quedado una relación muy linda, fue muy divertido hacer esas escenas con ella.



-¿Pero está al mismo nivel que la música?

-Sí, para mí es tan importante como la música, más allá de que la música me demanda mucho tiempo, estoy pendiente de las propuestas y el trabajo como actor.



-¿Cuál sería un momento bisagra en tu carrera?

-Mi madre decía que Penélope fue una bisagra, un cambio en mi forma de cantar, mi madre era muy sabia en mis consejos, me dejó este recuerdo.



En pocas palabras



-Tu mejor canción

-A mí me gusta mucho Tratar de estar mejor

-Un disco

-El Unplugged de MTV

-El escenario más emblemáticos

-Tuve la suerte de estar en lugares increíbles, pero el Madison Square Garden, con Ivete Sangalo, fue hermoso.

-Un colega muy querido

-Dos, Rubén Blades y Juan Luis Guerra.

-Lolita Torres

-Mi madre, es todo. Un personaje que ha dejado una gran huella en mí.

-Un lugar en el mundo

-La Patagonia, me gusta mucho la montaña

-Tu cable a tierra