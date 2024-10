“Adela, desde el jardín”, mucho más que un cortometraje Un retrato documental hecho en San Juan fue reconocido en el Festival Universitario de Cine en Colombia. El director del cortometraje es MATEO MONTILLA SUÁREZ quien junto a un equipo (todos estudiantes del ENERC), lograron esta pieza dedicada a mostrar la obra de Adela Cortínez, destacada grabadora local.

Tiene 21 años, pertenece a una familia (materna) muy conocida por su trayectoria artística, aunque él es el primero en dedicarse al cine. Mateo Montilla Suárez, está en el último tramo de la carrera Realización Cinematográfica Integral que se dicta en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC Sede Cuyo), perteneciente al INCAA, donde dirigió el cortometraje “Adela, desde el jardín”, que fue seleccionado para participar del 9no Festival Universitario de Cine de Bogotá-Colombia EUREKA, en la categoría Tejiendo Miradas Femeninas. Un logro más que importante para él, su equipo de producción y, sobre todo, para poner en valor el cine que se hace en las provincias.

Se podría resumir que la trama presenta a la grabadora y jardinera sanjuanina (como ella se define), Adela Cortínez, mostrando -como nunca antes lo hizo- el espíritu de su obra, a lo que se suma la percepción de un vínculo de amor entre el director y la protagonista (nieto y abuela respectivamente), que traspasa la pantalla. Así como el lazo indescriptible que existe entre quienes tienen la fortuna de vivirlo y disfrutarlo.

Todo eso sumado a imágenes cuidadas de primerísimos primeros planos, detalles de los grabados de Adela, la voz de la protagonista, sus manos, su figura (aquí hay que destacar que nunca se observa su rostro porque ella siempre se mantuvo alejada de las cámaras), las técnicas cinematográficas utilizadas, dieron como resultado un documental de 10 minutos que deja con ganas de seguir disfrutando. (N. de Redacción: Que venga la segunda parte para continuar descubriendo a Mateo y su abuela, a Adela y su nieto).

Quizá todo eso, y la estricta mirada de una curadora colombiana, fue lo que impactó para que seleccionaran la obra de Mateo para subirla a Retina Latina, una plataforma pública y de cooperación internacional para difundir cine latinoamericano con acceso libre. El premio por la obra destacada de este joven sanjuanino y el equipo que lo acompañó.

Link en Retina Latina: https://www.retinalatina.org/película/adela-desde-el-jardin-mateomontilla

También se puede ver en Youtube en el espacio de la Enerc más el nombre del corto.

“La figura de Adela en mi vida siempre me causó especial curiosidad. El documental viene a pensar esa increíble dualidad que maneja. Ese enigma que para mí es mi abuela y sus obras”, dice Mateo quien además reconoce que esta es una gran oportunidad para mostrar la calidad del cine que se produce en las provincias.

Todo por Mateo. Adela muestra una parte suya que nunca mostró en un lugar tan íntimo como su casa, su taller, su jardín de ensueño que es ponderado por muchos aunque pocos tienen el placer de conocerlo. Esta será la gran oportunidad, incluso de casi tomar el té con ellos y comer una torta de canela.

“Las obras de mi abuela son muy particulares. Me emociona que puedan ser vistas en otros países”, acota el director, que ahora prepara junto a Román Ruberti, una historia de una niña que le pide un milagro a la Difunta Correa titulada “Volver a Verte”. Esta nueva puesta comenzará a rodarse en pocos días con los habitantes de ese paraje, para alcanzar el título de realizador cinematográfico.

> EL CAMINO

Este documental se gestó en una de las materias prácticas que tiene la carrera de cine. Allí los alumnos elaboran guiones de proyectos documentales que luego son seleccionados. Sólo quedaron tres en ese momento, entre los que figuraba “Adela, desde el jardín”, de Mateo Montilla Suárez. “Era una forma de acercarme a conocer un lugar que era medio desconocido para mi. El desafío era retratarla desde la perspectiva de su nieto que también le interesa hacer arte. Una especie de dialogo entre el arte que ella hace y el cine que es lo que me gusta a mi. Ella no se considera artista, tiene perfil muy bajo, no le gusta denominarse así porque tiene otro concepto y en familia ella se muestra como una abuela presente con sus cuatro nietos, como una cuidadora de su hermoso jardín. Entonces ese lado artístico lo separa, y yo quería adentrarme en él. A partir de eso comprendí la complejidad de sus obras, el gran valor que tienen”, asegura Mateo.

Adela, a diferencia de Polo Suárez Jofré, su marido, se mantuvo alejada del mundo del arte a pesar de pertenecer a él. Sin embargo en este corto retrato documental, su nieto logra en poco tiempo -y pocas escenas- una descripción de su obra.

En el camino de realización logró lo impensado: la voz de Adela relatando en primera persona pasajes de su jardín, sus grabados y hasta un momento familiar con Mateo en el que deja de ser director para ser “el nieto”.

“A ella siempre le incomodó la exposición, no le gustan las cámaras porque tiene una idea muy interesante al respecto, pero creo que como quien tenía la cámara era el nieto pudo ablandar todo eso y se dejó ver como es”, cuenta orgulloso.

Mateo siempre disfrutó del cine. Recuerda que cuando era chico prefería mirar películas y no programas de televisión. Luego llegó el momento de elegir un camino profesional y no dudó.

“Al principio pensaba que tenía que estudiar algo más formal, pero metí el volantazo y me decidí por lo que me gusta y creo que es la mejor decisión que pude tomar porque soy fanático de esto”, cuenta.

Una vez terminado el corto quedó por un tiempo guardado hasta que una curadora del Festival que se realiza en Colombia se comunicó para decirle que le interesaba para una sección denominada “Tejiendo miradas femeninas”, y consideraban que éste tenía mucho que ver con lo que buscaban.

Finalmente la decisión de los curadores fue seleccionarlo para subirlo a la plataforma Retina Latina donde están todas las obras elegidas en distintos rubros.

“Para mi es un gusto que pueda difundirse. Estoy encantado que se pueda ver públicamente y se conozca la obra de Adela”, agrega.

No hace falta decir de la emoción y alegría que sintió Adela, seguramente no porque se conozca su obra sino por el logro de su nieto que, como muchos de la familia – incluida su mamá, Guadalupe Suárez Jofré, caminan por distintas ramas del arte. Cada uno con sus logros, cada uno con sus talentos.

El camino recién empieza y sabe que debe pasar por todas las etapas para poder crecer, claro que si es por elegir un lugar, le encantaría participar de grandes producciones cinematográficas, y como dicen que lo que se escribe se cumple, escrito está.

Mateo Montilla Suárez, director del cortometraje reconocido en Festival de Cine Universitario de Colombia en el rubro Tejiendo Miradas Femeninas.

* EL DATO

Este documental se encuentra disponible en Retina Latina:

https://www.retinalatina.org/peliculas/adela-desde-el-jardin-mateomontilla/

Link del Festival: https://bento.me/eurekacine

Link en el canal de ENERC en YOUTUBE:

https://www.youtube.com /watch?v=byOKJQKnKgs&t=14s

* EL EQUIPO

Para producir el “Adela desde el jardín que ya tiene categoría internacional participaron las siguientes personas:

Dirección y Guión: Mateo Montilla

Asistencia de dirección: Virginia Lucato

Producción: Marian Jofré

Dirección de fotografía: Lucas Salinas

Sonido directo: Álvaro Mendieta

Microfonista: Nazarena Salomón

Montaje: Virginia Lucato

Dirección de arte: Agustín Miranda

Contacto: mateomontillasuarez@gmail.com