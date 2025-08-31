Cartelera primaveral con grandes figuras

Con una impronta muy marcada en el aspecto musical, este septiembre de 2025 llega con notables figuras consagradas y emergentes de la escena nacional e internacional. Agarrate Catalina, Alejandro Lerner, Los Auténticos Decadentes, Pedro Aznar, Lisandro Aristimuño, Dyango, El Plan de la Mariposa y muchos otros íconos del momento como Pedro Capo, Campedrinos y Zico. Aunque también habrá para quienes gusten de un espectáculo teatral como el Cuarto de Verónica, Amigos y que… y El Brote. Para recibir la primavera, habrá una variada gama de ritmos, géneros, voces y rostros para no perderse una placentera oportunidad de disfrutar en la butaca.

Lisandro Aristimuño. Jueves 4. 22 hs. Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo y Urquiza). Música de autor. Entradas: Categoría 1 $40.000. Categoría 2 $35.000. Categoría 3 $30.000. Categoría 4 $25.000. Categoría 5 $20.000. Anticipadas: Tuentrada.com

Amigos y que… Viernes 5. 21:30 hs. Sala IOPPS (Pedro Echagüe 475 oeste). Comedia de stand up. Entradas: $8.000. Anticipadas: Passline.

El Plan de la Mariposa. Viernes 5. 22 hs. Sala del Sol de Luna Morena (Avenida Rawson 1358 sur). Rock alternativo. Entradas: $35.000. Anticipadas: Tuentrada.com

Pequeño Pez. Viernes 5, 17 hs. Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Musical infantil. Entradas: Platea baja A $30.000. Platea baja B $20.000. Pullman $15.000. Anticipadas: EntradaWeb.

El Brote. Sábado 6. 21:30 hs. Teatro del Bicentenario (Santa Fe y España). Unipersonal de Emiliano Dionisi y Roberto Peloni. Entradas: $35.000 y $30.000. Anticipadas: Tuentrada.com

Alejandro Lerner. Sábado 6. 22 hs. Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Música de autor. Entradas: Platinum $60.000. Gold $50.000. Pullman $40.000. Gradas $30.000. Anticipadas: Tuentrada.com

Los Pérez García. Sábado 6. 23 hs. Mamadera Bar (Lateral de Circunvalación 1959 norte). Rock. Entrada: $30.000, Anticipadas: EntradaWeb.

La Banda al Rojo Vivo. Sábado 6. 23 hs. Complejo Eliazar (República del Líbano y Paula Albarracín de Sarmiento). Cuarteto. Entradas: $10.000. Anticipadas: 2644826381.

La 2001. Sábado 6. 23 hs. Sala del Sol de Luna Morena (Avenida Rawson 1358 sur). Cuarteto. Entrada: $5.000. Anticipadas: EntradaWeb.

Los Auténticos Decadentes. Sábado 6. 19 hs. Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo y Urquiza). Música popular. Entrada: $45.000. Anticipadas: EntradaWeb.

Malón. Domingo 7. 18 hs. Complejo Eliazar (República del Líbano y Paula Sarmiento). Rock metal. Entradas: $35.000. Anticipadas: Alpogo.com

Pedro Aznar. Domingo 7. 20 hs. Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Rock y canciones de autor. Entradas: Platea A $50.000. Platea B $40.000. Platea C $30.000. Pullman $30.000. Anticipadas: EntradaWeb.

Dyango. Martes 9. 21:30 hs. Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo y Urquiza). Música romántica. Entradas: Platinum $98.000. VIP $93.000. Gold $88.000. Preferencial $83.000. General $73.000. Anticipadas: Tuentrada.com

Pedro Capo. Miércoles 10. 22 hs. Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Música romántica. Entradas: Platinum $65.000. Gold $55.000. Pullman $45.000. Gradas $35.000. Anticipadas: Tuentrada.com

El Belga Kristof. 21:30 hs. Sala Z (Pedro Echagüe 451 oeste). Show humorístico. Entradas: $10.000. Anticipadas: Passline.

Joliette y Minerva. Miércoles 10. 23 hs. Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste). Rock. Entradas: $5.000. Anticipadas: Imaxia.

Santiago Motorizado. Miércoles 10. 21 hs. Mamadera Bar (Lateral de Circunvalación 1959 norte). Rock alternativo. Entradas: $40.000. Anticipadas: EntradaWeb.

Campedrinos. Jueves 11. 21 hs. Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Folklore romántico. Entrada: Platinum $35.000. Gold $30.000. Pullman $30.000. Pullman $25.000. Gradas $20.000. Anticipadas: Tuentrada.com

El cuarto Soda. Jueves 11. 21 hs. Teatro Oscar Kummel (Mendoza 2773 sur). Rock tributo a Soda Stereo. Entradas: $25.000. Anticipadas: EntradaWeb.

Zica. Viernes 12. 20 hs. Panda House (Callejón Orellano 4352 oeste – Rivadavia). Rap. Entradas: $12.000. Anticipadas: Avantti.io

Nico Mattioli. Viernes 12. 23:30 hs. Sala del Sol de Luna Morena (Avenida Rawson 1358 sur). Música tropical. Entradas: $5.000. Anticipadas: EntradaWeb.

Música para volar sinfónico. Sábado 13. 21 hs. Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo y Urquiza). Tributo a Gustavo Cerati. Entradas: Platea A $43.000. Platea B $38.000. Platea C $32.000. Anticipadas: EntradaWeb.

Borderline. Sábado 13. 23 hs. Mamadera Bar (Lateral de Circunvalación 1959 norte). Rock. Entradas: $10.000. Anticipadas: Imaxia.

Oktubre. Sábado 13. 22 hs. Complejo Eliazar (República del Líbano y Paula de Sarmiento). Rock. Entradas: $8.000. Anticipadas: 2644826381.

Canto 4. Sábado 13. 22 hs. Tierras Negras (Calle 11 antes de Ruta 40). Folklore. Entradas: $25.000. Anticipadas: 2644992928.

Horror Extremo. Domingo 14. 15 hs. Sala del Sol de Luna Morena (Avenida Rawson 1358 sur). Show y experiencia performática de terror. Entradas: $5.000. Anticipadas: EntradaWeb.

Flaco Pailos. Domingo 14. 20 hs. Teatro Oscar Kümmel (Mendoza 2773 sur). Show ‘Pollerudo’ con Carla Dogliani. Entradas: $25.000. Anticipadas: EntradaWeb.

Topa. Jueves 18. 18 hs. Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Show infantil. Entradas: Platea A $30.000. Platea B $28.000. Pullman: $25.000.

Pablo Cordonet. Viernes 19. 21:30 hs. Sala Z (Pedro Echagüe 451 oeste). Comedia ‘Multiverso’. Entradas: $24.000. Anticipadas: Passline.

El cuarto de Verónica. Viernes 19. 21:30 hs. Teatro Municipal de San Juan (Mitre 41 oeste). Drama. Entradas: $35.000. Anticipadas: EntradaWeb.

Tácito Imperfecto. Viernes 19. 21 hs. Sala TeS (Juan B. Justo 335 sur). Unipersonal de Enrique Federman y Mauricio Kartún. Entradas: $17.000. Anticipadas: EntradaWeb.

Loquero. Sábado 20. 22 hs. Complejo Eliazar (Paula Albarracín de Sarmiento y República del Líbano). Primavera Punk con bandas locales. Entradas:

Guasones. Jueves 25. 22 hs. Sala del Sol de Luna Morena (Entre Ríos 1358 sur). Rock nacional. Entradas: $20.000. Anticipadas: Tuentrada.com

Un mundo sin fronteras. Viernes 26. 21:30 hs. Teatro del Bicentenario (España y Santa Fe). Musical. Entradas: Platinum $40.000. Gold $38.000. Palcos: $36.000. Generales $35.000. Anticipadas: Tuentrada.com

El auténtico Pirulo. Viernes 26. 21:30 hs. Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Show humorístico de Mauro Villaverde y Gerardo Coniglio. Entradas: Platea A $30.000. Platea B $28.000. Pullman $28.000. Gradas $25.000.

Superuva. Sábado 27. 22 hs. Mamadera Bar (Lateral de Circunvalación 1959 oeste). Rock. Entradas: $15.000. Anticipadas: Alpogo.com

Gustavo Cordera. Sábado 27. 18 hs. Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo y Urquiza). Rock alternativo. Festival San Juan Florece. Entradas: $35.000. Anticipadas: EntradaWeb.

Lo dejamos acá. Sábado 27. 22 hs. Sala Z (Pedro Echagüe 451 oeste). Comedia con Juli Coria e Inti Zuñiga. Entradas: $25.000. Anticipadas: Passline.

Agarrate Catalina. Sábado 27. 21:30 hs. Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Murga. Entradas: Platea A $45.000. Platea B $40.000. Pullman $30.000.

Soledad Macchi. Domingo 28. 20 hs. Teatro Oscar Kümmel (Mendoza 2773 sur). Stand up. Entrada: $27.000. Anticipadas: EntradaWeb.

Angela Leiva. Domingo 28. 21 hs. Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Música pop. Entradas: Platinum $50.000. Gold $45.000. Pullman $40.000. Gradas $35.000.

* ¿Qué pasara el 21 de septiembre?

El tradicional festejo por el Día del Estudiante que organiza el gobierno provincial, será nuevamente en el Parque de Mayo, Pero de acuerdo a lo publicado por este medio, desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, el festival no contará con artistas nacionales. Confirmaron que se está preparando la grilla con artistas sanjuaninos.