La cartelera de espectáculos nacionales e internacionales se renueva para mayo y los grandes escenarios de la provincia se preparan para recibir a destacadas figuras. La particularidad de este mes es que se dará una notoria predominancia en los shows musicales de variados géneros, estilos y formatos. Sigue una tendencia en alza por los recitales tributo pero no faltarán conciertos relevantes como los de Ismael Serrano, Dios Salve a la Reina, Babasónicos y Axel por citar algunos. En segundo plano no se quedan atrás los espectáculos humorísticos, stand up y unipersonales, con reconocidos exponentes de la escena nacional. Y como si todo eso fuera poco, viene Charlotte Caniggia como invitada especial a un desfile de moda con fiesta de música electrónica incluida. Todo eso y mucho más para pasar por boletería y la tarjeta por el posnet.

* Canciones y Almas. Jueves 1. 22 hs. El Bar de Titi (España 487 sur – Rawson). Fiesta homenaje al rock de Callejeros. Entradas: $8.000. Anticipadas: Imaxia.

* Peppers Monk. Viernes 2. 22 hs. El Bar de Titi (España 487 sur – Rawson). Tributo a Red Hot Chillie Pepers. Entradas: $8.000 preventa y en puerta $12.000. Anticipadas: Imaxia.

* Ismael Serrano. Viernes 2. 21 hs. Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo y Urquiza). El cantautor español regresa en un show de formato acústico con sus grandes éxitos. Entradas: $55.000; $50.000, 45.000, 25.000. Anticipadas: EntradaWeb.

* Dios Salve a la Reina. Sábado 3. 22 hs. Teatro del Bicentenario (España y Santa Fe). Con una trayectoria de más de 20 años, la banda tributo a Queen hará un repertorio que va desde 1973 hasta 1995. Entradas: $22.000, 33.000, 44.000, 55.000, 66.000. Anticipadas en boletería y en Tuentrada.com

* Charlotte Caniggia. Sábado 3. 18 hs. Dique Punta Negra, en el marco de Más Moda Sunset. DJ’s en vivo, foodtrucks, gastronomía regional. Entradas: $6.000, 8.000, 10.000, 20.000. Anticipadas: EntradaWeb.

* Sergio Feferovich. Domingo 4. 20 hs. Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo y Urquiza). Espectáculo “La Música de las Ideas’. Entradas: $30.000, 28.000, 26.000. Anticipadas: EntradaWeb.

* El Oficial Gordillo. Viernes 9. 20 hs y 22 hs. Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán. Gordillo 20+1 combina humor, recuerdos y emociones. Artista invitado Zaúl Showman y la presencia de La Mary. Entradas: $32.000, 30.000, 28.000. Anticipadas: EntradaWeb.

* Apartamento 4B. Viernes 9. 21:30 hs. Sala IOPPS (Pedro Echagüe 475 oeste). Sitcom teatral de improvisación que viene por primera vez desde Mendoza. Entradas: $8.000. Anticipadas: Passline y boletería.

* Babasónicos. Sábado 10. 19 hs. Finca La Gloriosa (Calle Las Moras s/n – Zonda). Tras dos años de ausencia, Adrián Dárgelos y Babasónicos regresan para un sunset imperdible. Entradas $45.000 general, $65.000 VIP y $150.000 la mesa de cena. Anticipadas en Paseshow.

* En Bajada. Sábado 10. 22 hs. Mamadera Bar (Lateral de Circunvalación 1959 norte). La banda actuará con Dahtura Animal y Mala Idea. Entradas: primera preventa $10.000, Segunda preventa $12.000. Entrada general $15.000. Anticipadas: EntradaWeb.

* Andrés Pomiro. Sábado 10. 21:30 hs. Sala Z (Pedro Echagüe 451 oeste). El comediante presenta el show ‘¿Por qué ellas están solteras?’, historias de desamores que todos han vivido alguna vez. Entradas: $18.000. Anticipadas: Passline y boletería.

* Lado B. Tributo a The Beatles. Sábado 10. 22 hs, Teatro Oscar Kümmel (Mendoza 2773 sur). Es la gira Abbey Road con un viaje en el tiempo con los clásicos del cuarteto de Liverpool. Figura local invitada Ana Laura Paroldi. Entradas: $10.000. Anticipadas: en boletería y en Imaxia.

* Joanna Sochecka y Anna Miernik. Jueves 15. 21:30 hs, Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo y Urquiza). El dúo de pianistas polaco se presentará en el marco de la temporada de Mozarteum Argentino San Juan. Abono anual general $96 mil y medio abono $48 mil; Abono joven (hasta los 30 años) $70 mil anual y el de media temporada será de $35 mil. Entrada general desde $12.000. Anticipadas en boletería, Avantti.io y oficina del Mozarteum San Juan.

*La Barra. Viernes 16. 23 hs. Hugo Espectáculo (España 96 sur). El grupo de cuarteto cordobés festeja sus 30 años. Entradas: $15.000. Anticipadas: Masticket.ar

* La Peña de Los Copla. Sábado 17. 22 hs. Circulo Andaluz de San Juan (Hipólito Yrigoyen 1153 sur). Celebración de los 40 años del Dúo Coplanacu. Con artistas locales invitados. Entradas: $12.000. Anticipadas: EntradaWeb.

* Lucy Patané. Sábado 17. 23 hs. Mamadera Bar (Lateral de Circunvalación 1959 norte). Entradas: preventa $10.000. Anticipadas: EntradaWeb.

* Vuelta Canela. Domingo 18. 16:30 hs. Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson (Av. Libertador 862 este). El espectáculo Diario de Canciones recorre lo más destacado de sus discos Viaje al Compás, Al Vaivén, Pasatiempo y Oigo el Mundo. Entrada: $18.000. Anticipadas: EntradaWeb.

* Experiencia Michael Jackson. Jueves 22. 22 hs. Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). El ovacionado Sergio Cortés llega con su Tour Mundial a la provincia. Entradas: $30.000, 40.000, 50.000, 60.000. Anticipadas: en boletería y en Tuentrada.com.

* Diego Capusotto. Miércoles 28. 21:30 hs. Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). El humorista presentará la ‘biocomedia’ donde entrelaza, hechos reales con la ficción. Acompa Dany Berbedés. Entradas: $18.000 y 20.000. Anticipadas: EntradaWeb.

* Te pido mil disculpas. Jueves 29. 21:00 hs. Sala Z (Pedro Echagüe 451 oeste). Show de stand up con Ceci Hace y Nahuel Ivorra. Entradas: $22.000. Anticipadas: Passline y boletería.

* Culto Gitano. Viernes 30. 21:30 hs. Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Fernando San Martín viene por primera vez a ofrecer su homenaje a Sandro. Entradas: $12.000, 15.000, 20.000, 25.000. Anticipadas: En boletería y en Tuentrada.com

* Axel. Sábado 31. 22 hs. Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Celebra sus 25 años de trayectoria con “25 Tour”. Entradas: $20.000, 25.000, 30.000, 35.000. Anticipadas: Tuentrada.com y en boletería.