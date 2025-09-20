Con personajes infantiles y juegos, cerró la Semana de Educación Inicial Los niños coparon el Velódromo Vicente Chancay de alegría en el acto que se hizo ayer.

El bullicio retumbó en el interior del velódromo Vicente Chancay desde el minuto cero. Y se mantuvo así hasta el fin de una jornada en la que sobraron entusiasmo y alegría. Esto se vivió ayer durante el cierre de la Semana de Nivel Inicial, donde los chicos se divirtieron con juegos, música y cantos. El acto contó con la presencia del gobernador Marcelo Orrego y demás autoridades provinciales.

Alboroto. Los personajes infantiles revolucionaron a los chicos que participaron del cierre de la Semana de la Educación de Nivel Inicial, en el Velódromo.

La canción ‘sal de ahí chivita, chivita’, que interpretó una de las bandas que subieron al escenario instalado en el interior del velódromo, encendió el entusiasmos de los niños. Pero también de los grandes. Tanto las seños como los familiares que acompañaron a los alumnos también cantaron e hicieron palmas para acompañarlos y compartir uno de los tantos momentos divertidos que tuvo la jornada.

Pero, la verdadera fiesta se desató cuando aparecieron en escena Elsa, de Frozzen; Ansiedad, de Intensamente; Chase, el perro de Patrulla Canina; y la Abejita Chiquitita que protagoniza una de las canciones del Payaso Plin Plin. Ni bien ingresaron al velódromo revolucionaron a los chicos que en masa corrieron a abrazarlos.

Estos personajes infantiles tuvieron una ardua intervención. Y sin descanso. Mientras saludaban a un grupo de chicos, otro los esperaban para hacerse fotos o simplemente darles un abrazado. Hasta las maestras aprovecharon para tomarse una selfie con ellos.

En pose. Hasta las maestras se tomaron fotos juntos a los personajes infantiles que participaron de las actividades en el Velódromo.

Angustia repartió abrazos por todos lados hasta que cayó fulminada. Se tiró al piso como para descansar unos segundos, pero fue imposible. Los chicos se le tiraron encima para seguir abrazándola.

Recién cuando volvió a sonar la música en el escenario, los alumnos cambiaron su foco de atención. Sobre todo por lo divertido de la propuesta. Las dos cantantes les propusieron cantar una canción que tenía como protagonistas a las vocales. Y cada vez que nombraban una, les pedían a los chicos que dijeran palabras que comenzaran con esa letra. Y todos hicieron sus aportes.

Lookeados. Los alumnos del Nivel Inicial asistieron al acto de cierre luciendo vinchas o porras multicolores para darle un plus de color y alegría al evento.

Tras este divertido show musical, ingresaron las autoridades al velódromo, encabezadas por el gobernador, Marcelo Orrego, y por el vicegobernador, Fabián Martín, que se contagiaron del entusiasmo reinante y se acercaron a los chicos para saludarlos y hacer ‘choque de manos’. Tras este momento descontracturado, Orrego se dirigió a todos los presentes. En primer lugar agradeció y felicitó a las docentes por el ‘enorme trabajo’ que realizan y, en segundo, se comprometió a ‘seguir invirtiendo en educación’ porque es el único camino para que ‘San Juan siga brillando’.

El cierre de la Semana de Educación Inicial finalizó con una puesta en escena protagonizada por los alumnos del JINZ Nro 29 de la Escuela Urquiza. Fue la obra ‘La estatua que soñaba con el Sol’, cuya protagonista fue la Estatua de la Libertad que se encuentra en la plaza departamental de Pocito.

Las actividades por la Semana de la Educación Inicial arrancaron el lunes pasado bajo el lema ‘Sembrando infancia, cosechando futuro’.

ALGUNAS POSTALES

Abanderados

En el acto participaron los Cuerpos de Bandera Nacional y Ciudadana de la Escuela Justo José de Urquiza; y los Cuerpos de Bandera Nacional y Papal del Colegio Parroquial Santa Bárbara.

Interpretación de lujo

El profesor Oscar Figueroa, junto a Los Pareños, interpretó el Himno Naciona Argentino y el Himno Provincial de Sarmiento. Lo hicieron con tanto profesionalismo que el público estalló en aplausos para ellos.

Reconocimiento

El Concejo Deliberante de Pocito declaró de Interés Educativa y Cultural la Semana de la Educación Inicial, en reconocimiento a la labor que desempeñan las docentes a nivel provincial.

Para conocer

Muchos de los familiares que acompañaron a los alumnos de Nivel Inicial no conocía el Velódromo Vicente Chancay así que aprovecharon la ocasión para recorrer las instalaciones.