Karina Mazzoco en San Juan: “Estoy orgullosa de todo lo que hice en la tele” La conductora y periodista acompañó a su hijo en la Fórmula 3 Metro en El Villicum.

Karina Mazzocco hizo una visita rasante nuevamente por San Juan, dado que su hijo Malek El Bacha (18), es corredor de Fórmula 3 Metro, categoría que está ligada al Turismo Carretera . En el marco del ‘Desafío de las Estrellas’, el autódromo Villicum fue el lugar predilecto (ya estuvo el año pasado) para la conductora de ‘A la tarde’. Contenta por la campaña automovilística de Malek y por haber festejado la cuarta temporada de su programa de América TV, Karina habló con DIARIO DE CUYO.

– ¿Cómo inició la aventura de seguir a Malek como piloto?

– Él es un chico que no arrancó con el karting, como la mayoría de los pilotos, sino que él jugaba el fútbol. Era el capitán de su equipo, jugaba muy bien y de pronto un día empezó a despertar en él la pasión por el automovilismo, al igual que lo es para su papá. Y así arrancamos hace un año y pico. Ahora está corriendo en el equipo Satorra Competición, que es una de las mejores escuderías de la Fórmula 3 Metropolitana. Lo veo muy apasionado, absolutamente comprometido con su deporte y yo lo acompaño con todo mi amor. Y debo decir que El Villicum es uno de los autódromos más hermosos que conozco del país. Tiene un nivel, una belleza, un diseño, un cuidado y un emplazamiento que es fuera de serie.

– Y a la par, la tele ¿Cómo pudiste sostenerte al frente ‘A la tarde’ cuatro años, ante tanta inestabilidad en la tele?

– Justamente llevamos más de 1000 emisiones. Realmente es todo un logro, un programa que nació como parto de emergencia. Nacimos sin saber cómo nos iba a salir y de a poco le encontramos el formato adecuado, la identidad y un ADN propio.. Tuvimos muchos enemigos desde el arranque, nos tiraron a matar de todos lados, pero nos fortaleció. Seguimos afilando cuchillos y dientes para ir por más. Cuatro años, estamos instaladísimos, marcando agenda, eso es algo muy difícil de conseguir. Y acá estamos disfrutando del éxito.

– ¿Cómo leés el tema de las denuncias de Canosa, que involucraron a famosos y figuras de los medios en trata y pedofilia, que ustedes siguieron de cerca?

– Mirá, esa situación fue tremendamente impactante. Viviana llevó esto a la Justicia, pero no sé cómo nació y cómo terminó el asunto. El recorrido fue fuerte, pero me parece que lo ideal hubiese sido llevarlo por un camino más prolijo y no tan televisado. Pero sucedió todo al revés. Florencia Peña se expresó con claridad y demostró que está libre de cualquier sospecha. Entonces, Canosa deberá enfrentarse toda una catarata de demandas de todos los que fueron mencionados. Cómo sigue, no tengo idea. Hay mucha gente que está profundamente ofendida y dolida.

MIRA TAMBIÉN Cuando lo perfecto nos agota y debemos aprender a jerarquizar la vida

– ¿Te apena que la televisión esté perdiendo calidad en lenguaje y en sus contenidos?

– Te pregunto ¿Sabías que conduje ‘Pura Vida’?

– Sí, lo recuerdo, por TV Pública

– Bueno, ese ciclo fue hermoso. Hablaba de inclusión, hablaba de personas con discapacidad, hablaba de género, de solidaridad. Pese a que fue uno de los ciclos más altruistas y potentes como contenido, no tuvo el impacto mediático que se merecía. Recuerdo también ‘De a Dos’ que por primera vez hablamos sobre el sexo de manera adulta, fue un programa de avanzada para la época. No tenían nada, ni de espectáculo, ni de chusmerío y tampoco de ‘último momento’. Siempre me gustó hacer programas con una agenda cultural e inclusiva, con temas sociales. Lamentablemente hay otras cosas que generan más atención y más impacto. Sin embargo, tuve suerte de poder hacer un camino profesional muy largo y me siento orgullosa de todo lo que hice en la tele.

– ¿El streaming como formato le quita terreno a la televisión tradicional?

– Antes decían que la tele iba a matar a la radio o que tal cosa iba a matar a la tele. Me parece que la industria se retroalimenta de todos los soportes. Es cierto que el streaming tiene más protagonismo ahora, pero no creo que le esté robando audiencia a nadie. Al contrario, muchas veces la televisión toma cosas del streaming y el streaming de la radio.

– ¿Y qué te pareció el streaming de la expedición submarina del CONICET, que fue un suceso?

MIRA TAMBIÉN La provincia financia con fondos propios la asistencia a pymes, en pleno ajuste nacional

– El impacto que generó me dio mucha ilusión y esperanza. Sí, te juro. Quedé fascinada mirando la pantalla y compartiendo imágenes desde el fondo del mar y me alucinaron. Entonces no todo está perdido, a la gente le sigue interesando ver contenidos diferentes. Esto fue fabuloso y tiene que ver con la naturaleza, la riqueza submarina de nuestro país y también lo bueno que tiene el CONICET, con gente de esta expedición que estuvo explicando todo y la naturaleza en el centro de la escena. Me puse recontenta por eso.

– ¿Es necesario seguir dando pelea para más oportunidades para la conducción femenina en los medios?

– Creo que ahora está bastante repartido, más que en otras épocas. Ahora veo un equilibrio, pero sostengo que hay que seguir dando batalla respecto a la igualdad de los ingresos salariales, que no están del todo equiparados. Alejandra ‘La Locomotora’ Oliveras, justamente hablaba de esto, que las bolsas de premios en el boxeo para las mujeres no eran las mismas que para los varones. En los medios pasa lo mismo. Y además, tanto hombres como mujeres podamos acceder a puestos de liderazgo en los canales con las mismas retribuciones económicas, las mismas ganancias por la función que desempeñás.