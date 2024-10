Gago es el elegido de Riquelme El entrenador aceptó la propuesta de su ex compañero pero debe desvincularse de Chivas.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después de una danza de nombres que generó mucha incertidumbre, la confirmación en Boca es que Fernando Gago es el elegido por Juan Román Riquelme para que asuma como el nuevo entrenador del equipo y las negociaciones están muy encaminadas. El presidente lo llamó personalmente a Gago para ofrecerle el cargo, se pusieron rápido de acuerdo y se espera que en las próximas horas el Xeneize ejecute la cláusula de salida que tiene Pintita en Chivas de Guadalajara, club que dirige actualmente.

Aunque la negociación por la incorporación de Fernando Gago como nuevo director técnico de Boca ingresó en un compás de espera debido a que el posible futuro reemplazante de Diego Martínez pretende regresar a la Argentina la semana próxima, pero se deberá pagar una cláusula de rescisión de dos millones de dólares a las Chivas de Guadalajara. El club mexicano pretende que el entrenador continúe en el club por lo menos hasta fin de año, para abocarse a la búsqueda de otro entrenador, ya que Gago tiene un contrato firmado hasta diciembre de 2025. El técnico, a su vez, pretende que Boca supere el contrato actual que tiene en el club azteca, cifra que se mantiene en secreto entre las partes.

Pese a que se especuló con el nombre de Guillermo Barros Schelotto, Luis Zubeldía y hasta Rodolfo Arruabarrena -entre otros-, la decisión final del Torero tras distintos sondeos fue apretar el acelerador por Gago, más allá de que hoy en día se encuentra trabajando en México y tiene contrato hasta diciembre. Gago, reconocido hincha de Boca y con un vínculo especial por el club que lo formó como jugador, no puso peros ante el contacto de Riquelme e inmediatamente aceptó la oferta para agarrar las riendas del barco.

> Furia en México por su salida

Gago deberá dirigir el domingo próximo a las Chivas frente al Atlas, en el partido clásico de Guadalajara, y en Boca tienen la esperanza de que si abonan la cláusula en el transcurso de estos días, podría ser presentado el martes de la semana próxima.

Gago tiene en el cuerpo técnico como ayudantes de campo a dos ex Boca, como lo son el ex delantero Federico ‘Pocho’ Insúa y el ex defensor Fabricio Coloccini.

Al conocerse en México la posible salida de Gago de las Chivas, los fanáticos se enfurecieron con el entrenador y en diversos posteos en redes sociales indicaron: ‘Echen a Gago’, ‘que se vaya’, ‘hasta nunca Gago, gracias por nada’, mientras que el club en un posteo oficial destacó: ‘Enfocados en lo que sigue’, con una fotografía del entrenador realizando indicaciones en una práctica. Un momento complejo e inesperado para todas las partes.