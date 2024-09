La falta de amor como conflicto Quinto C es el nombre de la nueva producción de La Esquina que debutará este sábado

El elenco La Esquina retornará a las tablas en el espacio TeS, el sábado a las 22 hs. Será con el estreno de Quinto C, creación del sanjuanino Eduardo Ávila. Después de escribir Los secretos de Mamá, dirigida por Inés Mira para la misma compañía; el autor dio a luz a un nuevo guión que se sumerge en las profundidades del desamor, la tecnología y sus consecuencias.

Para esta oportunidad, Eduardo también decidió tomar el timón de la puesta con la asistencia de Eliana Acosta, su compañera de vida desde hace 33 años; la técnica de Leonardo Ávila, el vestuario y maquillaje de Natalia Ávila, y la utilería de Rosa Páez.

Protagonizada por Celina Carrascosa, Rubén ‘Pela’ Rodríguez y Juan Manuel Cuello, la historia gira en torno a Gloria, quien sufre la ruptura de sus más de 2 décadas de matrimonio con Lorenzo.

‘Básicamente, tomamos un problema muy actual, que se produce cada vez más seguido. Así es que la idea es reflejarlo en el escenario a través de Gloria que, separada de su marido y en la soledad de su casa, trata de mantener un diálogo con su asistente virtual Astro’, expresó Ávila a DIARIO DE CUYO, en referencia al vínculo de Gloria y Astro, que ‘no es, precisamente, un robot’, según el autor.

‘Ella tratará de buscar en él, la contención que necesita, pero él no deja de ser una máquina y, obviamente, no tiene las emociones de un humano. Por eso, tampoco puede entender las situaciones de pareja. Sin embargo, algo inesperado hará que se despierten sentimientos en Astro’, añadió el director en relación al conflicto.

“Frente a este nueva circunstancia, Gloria cree que él va a lograr entenderla, pero será todo lo contrario, ya que Astro comenzará a sentir amor por ella’, sostuvo en alusión a la obra que, condimentada con humor y drama, tendrá su punto de inflexión cuando la fantasía de recibir comprensión de parte de Gloria se haga realidad aunque no como ella deseaba.

‘Al grupo lo fundamos en 2017 cuando comenzamos a escribir para poner nuestras obras porque no había otras que nos convencieran. Así salió Voz en Off de mi autoría, que obtuvo un primer premio en Farsa en San Juan Escribe 2021 y en la categoría Espectáculo para adolescentes en los premios ATINA 2021 de la Asociación de Teatristas Independientes para Niños y Adolescentes; y Baldosas Rojas, de Eduardo, también fue premiada en los ATINA 2022 por dramaturgia, diseño lumínico y espectáculo para adolescentes; y en la Teatrina 2023 por revelación actoral para Julieta Stancoff y Enzo Ruarte; entre otras creaciones que fuimos sumando. Ahora, tenemos un nuevo desafío con Quinto C, de la que no queremos dar detalles para generar expectativa, pero puedo decir que se trata una problemática universal que tiende a ser futurista’, manifestó la asistente revelando que ‘el disparador para el título fue el tema Mariel y el capitán de Sui Generis’ (del disco Vida, 1972 ).

‘Todo lo que Julio Verne escribió, que en su época creían que eran locuras, hoy es realidad. Así es que todo lo que se verá en esta ficción, en un futuro puede llegar a ser real’, reflexionó Eduardo acerca de este flamante título que se repondrá el 18 de octubre en la misma sala.

Dato

Quinto C. Debut: este sábado a las 22 hs. en el Espacio TeS (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia). Anticipadas: $4000 online en entradaweb.com (con cargos) y $5000 en boletería