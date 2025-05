La Patria se celebra con música y danza Un abanico de peñas y de shows con solistas y grupos se desplegará desde el mediodía.

No hay que tener un motivo especial, más que el simple gusto por hacerlo, para cantar y bailar una linda cueca y un gatito, una chacarera y una zamba; ni tampoco para desgranar el sentimiento de una tonada bien cuyana, con cogollo incluido. Pero en una celebración como la del 25 de mayo -que conmemora aquella histórica jornada de 1810 que dio origen al Primer Gobierno Patrio- sería un pecado dejarlo pasar. Al menos eso parece suceder en San Juan, donde ya desde ayer se despliega un amplio abanico de propuestas que ofrece al público local y visitante la posibilidad de disfrutar de esta fecha patria de manera bien telúrica, y no solo desde lo gastronómico -donde no faltan el locro, los pasteles y las empanadas- sino también desde lo artístico, de la mano de destacados exponentes provinciales e invitados. Bajo esta bandera -más celeste y blanca que nunca- hoy domingo a partir del mediodía toma cuerpo una linda agenda peñera; y además varios restaurantes ofrecerán almuerzos con shows folclóricos (y algunos agregados). Esto sin contar otro tipo de encuentros, con entrada gratuita, en los que seguramente también se gritará fuerte “Viva la Patria!’ entre rasguidos de guitarras y pañuelos en alto. Estos son algunos de ellos:

-Bem Brasil (Av. Rioja 50 norte, entre San Luis y Av. Libertador, Capital). Repertorio folclórico con Guacamole y La Negra, tributo a Mercedes Sosa; Kalpa, Marcelo Villegas y Gabriela Zunino (tango). Locro, empanadas y más. Entrada $5.000. Reservas al 2646274258.

-Otro equipo (Urquiza 900, Santa Lucía) Con las actuaciones de Par mil, Eduardo Chirino, La Quimera y Luca Luca. Empanadas, locro o lentejas, postre vigilante. Entrada general con menú, $20.000; y sin menú, $12.000. Reservas al 2645182790

-Estancia Aires del mediterráneo (calle Bufano y Costa Canal Cochagual sur). Actuarán Los Carperos, Tres para el canto y Natasha Gómez. Cierre con Roly Videla. Locro y pasteles. Entradas al 2645404623 Anticipada $3.500 (niños hasta 10 años, gratis).

-Unión Vecinal V° del Salvador (Angaco) La peña de Saypa, con Negro Videla (Córdoba), Pitin Zalazar (Salta) y los locales Tres para el canto, Los Heber, Tierra Blanca. Academia El Fortín. Conducción Jorge Pascual Recabarren. Anticipadas $8.000 (a partir de los 12 años se abona entrada). Informes al 3547479057

-Unión Vecinal de Villa Unión (Chimbas). Peña organizada por Leo Jorquera , con Dúo Díaz Heredia, Trío Joaler y Tres para Cuyo. Con conducción a cargo de Paco Mercado. Comidas regionales. Entrada $5.000 para público general y $2.000 menores de 6 años. Reservas 2645155447 y 2645885888.

-Panda House (Orellano 4352, Rivadavia). Con Dúo Mixtura, Paola Hascher, Daniel Giovenco, La Quimera, La Flora, Amarantha, Nahuel Jofré (Mendoza). Entradas en entradaweb.com.ar $8000.

-Club Amancay (Roque Sáenz Peña 8116 este, Santa Lucía). Con Carlota de Belaustegui, El Desmonte, Los Luceros de Jáchal. Menú patrio. Entrada $6000, niños gratis. Reservas al 2644407651.

-El ombú (frente a plaza principal de Pocito – Villa Aberastain Pocito) Academia India Mariana, Las voces del Abanico, Nano Rodríguez. Almuerzo patrio. Reservas al 2645608037

-Jockey Club (República del Líbano 1799 oeste, Rivadavia). Con La nota, Cantares del Alba, El desmonte. Animación de Javier Recabarren. En la cantina: locro, locro sin TACC, empanadas, bebidas. Valor de la pulsera $5000, en venta en administración (con la compra de la pulsera, acceso a mesas y sillas). Reservas al 2645737911.

-Bernardo (Lateral de Av. Circunvalación e Ignacio de la Roza oeste) Música y canto con Diego Villegas y Hernán Castillo. Locro, pasteles. Reservas al 2645101144

-La Kelita (restaurante del Jockey Club). Recital de Inti Huama. Locro patrio y pasteles. Reservas al 2644194896

-Tierras Negras (Calle 11 a 300 mts al este de RN40, Pocito). Carlota De Belaustegui. Derecho de show $3000. Reservas al 2644992928

-Il Pilonte (Meglioli 159 sur, Rivadavia). Los Luceros de Jáchal

-Patio de comidas del Vea (25 de mayo y Jujuy). La nota. Reservas al 2645464230

* OTRAS PROPUESTAS

>Fiesta patria. Desde las 11 hs, se llevará a cabo la presentación del ballet Raíces de Tradición. Habrá suelta de globos, convite de sopaipillas y de mate cocido, entrega de escarapelas, juegos y espacio matero para compartir en familia. La cita es en la Casa Natal de Sarmiento, Museo Nacional (Sarmiento y Avenida Libertador). Actividad libre y gratuita.

>Locro patrio. En la Plaza Nuestra Señora de Fátima (Distrito Fiorito, 9 de Julio), espectáculo con Arrieros Huaqueños y otras intervenciones artísticas. Locro. Desde las 11 hs. Gratis

>Día de la Patria en el Parque. Desde las 18 hs, habrá shows en vivo con cantantes, músicos y academias de danzas, además de una feria de artesanos. En el Parque Latinoamericano de Albardón, con entrada libre y gratuita.

>III Expo Paterno. En su último día, este encuentro de jineteada que entrega el premio Revolución de Mayo, ofrecerá a los visitantes un espectáculo de destrezas gauchas,además de gastronomía en sintonía y shows musicales. En Cabaña Paterno (calle 11 pasando América, Médano de Oro, Rawson). Entrada general $3.000 (menores de 13 años con un adulto, gratis). Informes al 2645246504

>Peña Patria. En la Plaza departamental Santa Rosa de Lima, del departamento 25 de Mayo, se presentarán grupos artísticos y academias de danzas: Herederos, Arrieros Huaqueños, Yesica Pereyra, Los cantores del este. Puestos de artesanos. Desde las 17 hs, entrada libre y gratuita.