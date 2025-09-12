La Sinfónica celebra la amistad argentino-alemana El concierto, dirigido por el M° Wengenroth, ofrecerá obras de ambos países e incluirá un estreno mundial.

Esta noche, con un programa especial, la Orquesta Sinfónica de la UNSJ -bajo la batuta de su director titular, el Maestro alemán Wolfgang Wengenroth- se sumará a las celebraciones por los 200 años de amistad entre Argentina y Alemania (ver aparte). Lo hará con un programa de tres obras que establecen, de algún modo, un viaje, una transición desde lo argentino a lo alemán; y que incluirá un estreno mundial. En diálogo con DIARIO DE CUYO, el director dio algunas características de lo que se ofrecerá al público.

“Dado que yo soy alemán y que estoy en Argentina, me parece lindo festejar este evento también en San Juan, con una programación con más obras argentinas que alemanas, y me alegra mucho que vayamos a tocar un estreno mundial”, introdujo Wengenroth.

“El primero es un concierto para contrabajo y orquesta de la compositora cordobesa Noelia Escalzo y el solista será el jefe de la fila de contrabajos y de la cátedra, Leonardo Grosso. Este concierto, llamado Paisajes, reúne tango, algo de ritmos regionales y una chacarera. Es del estilo de música popular, con referencia a los paisajes argentinos”, comentó.

Leonardo Grosso será solista en el estreno mundial de Paisajes, de Noelia Escalzo. (Foto Daniel Arias)

La segunda obra es una de las más conocidas del compositor Ernesto Drangosch (1882-1925), quien nació en Buenos Aires, pero en el seno de una familia de origen alemán y austrohúngaro. “Es realmente un descubrimiento para mí y me parece una figura perfecta para un concierto de este tipo, dado que sus dos padres eran alemanes y él nació en Argentina. Él estudió en Alemania, pero decidió regresar a este país y en su época tuvo mucho éxito. Tengo la impresión de que hoy en día se lo está redescubriendo”, señaló el director. “Se trata de la suite Sueños de un baile (Ballträume), varios movimientos para orquesta de cámara y en esta composición se siente el optimismo de los principios del siglo XX, cuando muchos inmigrantes europeos vinieron a Argentina. Es difícil describirlo, pero en él se nota la influencia del mundo de Buenos Aires; podríamos decir que Drangosch es el vínculo entre el mundo argentino y el mundo alemán”, acotó.

Finalmente, se escuchará una obra de Johann Strauss (1864-1949), el poema sinfónico Don Juan, Op. 20, “uno de los poemas sinfónicos más importantes del mundo”, la única pieza alemana del concierto, pero “que tiene un vínculo con el contenido hispanohablante”. “Con esta obra, Strauss encontró su estilo, es prácticamente la primera obra totalmente desarrollada con un estilo maduro, una obra muy virtuosa para la orquesta, con mucha potencia”, describió. La base de la composición -contó Wengenroth- es el texto del poeta Nikolaus Lenau, una descripción de la vida de Don Juan, marcada por la búsqueda infructuosa de un amor ideal, inalcanzable, y un vacío existencial que le escriben un desenlace lamentable. La música de Strauss captura la esencia con grandeza y tiene un final contrastante y sorprendente. “Es una obra que le encanta al público”, aseguró el director de la Sinfónica.

>Primera audición

En el marco de este concierto se concretará el estreno mundial de una nueva obra para contrabajo solista. Se trata de Paisajes, creada por la compositora cordobesa Noelia Escalzo y que estará en manos del músico de la Orquesta, Leonardo Grosso, cuyo maestro, David Molina, articuló la colaboración.

“Noelia tenía muchas ganas de escribir una obra para contrabajo solista, pero no quería hacerla como los otros conciertos clásicos, en donde se muestra todo el potencial del contrabajo, sino, por el contrario, resaltar sus características propias. Es más bien una obra en donde se escucha el contrabajo trabajando el registro grave del instrumento”, relató a DIARIO DE CUYO el intérprete, quien calificó como “un honor y un placer” estar a cargo del estreno de esta composición.

La obra, que el intérprete calificó como “muy audaz”, consta de tres movimientos: el primero se llama Urbano y tiene un aire de tango, fusionando ritmos característicos del género con “melodías largas, notas largas y trabajando todo lo que es el registro grave”. El segundo movimiento es un “vals cuyano”; y el tercero, Del monte, es una chacarera, describió Grosso, quien definió la composición de Escalzo como “programática sin texto, pero sí con raíces folklóricas argentinas”.

Grosso comentó que no abundan títulos contemporáneos para contrabajo solista de las características de la creación de Escalzo; es más, consideró que podría ser “la primera obra netamente argentina de estas características para este instrumento”.

Abordar una obra que nunca antes ha sido tocada resulta una experiencia única para el artista. “Es especial y a la vez un desafío, porque no tenés referencia, nunca se hizo, entonces tenés que ir descubriendo la obra mientras la vas abordando”, comentó, y agregó que “también es un desafío en el sentido técnico, porque al trabajar el registro grave y el acompañamiento de la Sinfónica… el desafío es mucho más amplio”.

DATO

Concierto de la Amistad: Argentina Alemania. Hoy, 21:30 hs, Auditorio Juan Victoria. Obras de Escalzo, Drangosch y J. Strauss. Entrada libre y gratuita.

ANIVERSARIO HISTÓRICO

Los 200 años de amistad entre Argentina y Alemania conmemoran la llegada de los primeros inmigrantes alemanes organizados al país, en 1825. Si bien otros ya habían llegado a estas tierras, este hito marca el inicio de una profunda y duradera relación bilateral, que abarca la cooperación económica, cultural y educativa, por ejemplo.

Fue en ese año cuando un grupo de 311 colonos alemanes llegó a la región del Río de la Plata. Estos primeros inmigrantes sentaron las bases para una comunidad que, con el tiempo, se convertiría en una de las más grandes e influyentes de Argentina.

Aunque considerablemente menor a los flujos inmigratorios italianos y españoles que llegaron al país, el alemán -que se asentó principalmente en la zona del Litoral, Buenos Aires, La Pampa y Chaco- fue significativo y de marcada influencia.