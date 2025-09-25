Maximiliano Timczyszyn, guitarrista de Guasones: “Las canciones salen del riñón de nosotros mismos” La veterana banda de rock barrial regresa a dar un recital lleno de energía esta noche en Sala del Sol.

Pasó un año de la última actuación del 21 de septiembre para el “Primavera Fest 2024′. Aquella noche, Guasones dejó una marca indeleble en la memoria de cientos de jóvenes y algunos veteranos que presenciaron un show explosivo en el Parque de Mayo. Después de esa experiencia, parece que la historia podrá repetirse, pero esta vez será en el complejo Sala del Sol de Luna Morena, esta noche.

Es una de las bandas de rock barrial por excelencia en la escena nacional y con más de tres décadas de vigencia no dejan de exaltar el alma de los rockeros y rockeras de ley.

Hoy, los sanjuaninos (y algunos que vendrán de otras ciudades cercanas seguramente) volverán a vivir un ritual colectivo a puro agite como el rock manda.

Nacida en los pagos de La Plata en 1992, la agrupación integrada por Facundo Soto, Maximiliano Timczyszyn, Damián “Starsky” Celedón, Diego Reinholz, Matías Sorokin y Yamil Salvador, sigue manteniendo un espíritu fresco y con un sonido potente donde su punto fuerte, son las canciones y ese rock&roll clásico que la caracteriza.

A escasas horas previas de comenzar el recital, su fundador, el guitarrista Maximiliano Timczyszyn, dio una charla con DIARIO DE CUYO y dio un balance sobre el presente artístico que está teniendo la banda.

“Qué coincidencia que se da nuevamente este regreso a San Juan, un poco también para afianzar más de 30 años vida. La verdad que como grupo estamos muy bien. Siempre estuvimos muy bien, más allá de que hubo un algún ida y vuelta, Pero después de tanto tiempo ya somos como una familia. No tenemos conflictos y nada raro. Al revés, disfrutamos mucho de toda esta carrera”, contó el músico.

Aunque para cualquier banda noventera, la adaptación de una industria cambiante, tanto en lo técnico como en lo económico, Guasones supo afrontar cada desafío y transiciones, sin perder calidad en su propuesta. “Estamos alcanzando ahora los 33 años de carrera, imáginate que cuando arrancamos estaba por dejarse de vender los cassettes y los discos compactos estaban teniendo su auge. Después, llegó el mp3 y bueno ahora el streaming. Pasamos por todas esas cosas, cambios de formatos. Pero no dejamos de ser lo que somos. Para cualquier banda en Argentina, hay que salir a tocar en vivo y para vivir y trabajar de esto, se lleva lentamente. Básicamente hay que tocar y mucho, que es lo que todos tenemos en mente. Que te vaya bien o te vaya mal o más o menos, es otra historia. La cosa es no dejar de perseguir lo que se sueña y tirar para adelante. Además, disfrutar de eso, todo lo demás, viene simple. Creo que la mayoría de las bandas van por ese camino”, reflexionó Maxi.

Respecto al momento actual de la escena musical, la contracara es la transición generacional y el guitarrista dejó su punto de vista: “los chicos ahora, por ahí con las redes sociales y lo que conlleva eso, les toca llenar un estadio, aunque todavía no tengan un disco grabado. En ese sentido algunos parámetros cambiaron, porque en nuestra época para llegar a lo que somos hoy tuvimos un largo camino de ensayos, de recitales y de formación. A base de trabajo, sudor y mucho culo arriba de un micro viajando a todos lados”, bromeaba con ironía.

No obstante, se presenta el actual panorama, que ya no es tan prioritario tener un álbum completo y para promocionarse, sirva más sacar un hit o un single al mes, para que se vaya visualizando en redes y plataformas. Ante esto, Maxi opinó: “es una cosa que ahora eso no nos perturba porque, nosotros al haber pasado por tantas etapas y tantos cambios, la verdad que uno ni se preocupa por lo que sucede por fuera de la banda. Eso se tienen que preocupar los que se encargan del negocio. Nosotros nos encargamos de hacer música, de grabar y generar un hecho artístico interesante, aunque sea para uno al principio. Personalmente, como guitarrista hago todo lo posible para para que me guste lo que yo hago y bueno, si eso en consecuencia, le guste a los demás, ya está buenísimo. Todo lo demás, es relativo y hasta secundario”.

Lo más importante para Maxi y el grupo, además de las giras, es procurar por que sus canciones tengan sustento para decir sus verdades con poesía y contexto. En este presente de calamidades, masacres, hambrunas y bombardeos diarios, una de sus canciones como “Tiempos de cambiar” no pierde vigencia de poner al poner sobre la mesa versos tan crudos como la realidad misma: ”

Una bomba explotó mucha gente se llevó por casualidad la religión”, inevitable no vincular con lo que sucede en un mundo atormentado por la guerra.

“Es una canción de hoy y de ayer y de antes de ayer. Ahí te das cuenta que en todos estos años, las cosas siguen pasando y se siguen repitiendo en la historia y en el presente. Ese es el poder que tienen las canciones, que uno puede encontrarles un montón de significados. Por eso, todo tiene que ver con todo. Las canciones son un reflejo de lo que va pasando en la banda en ese momento, en lo musical y en la vida. Cuando miramos para atrás y decimos ‘esta canción por ahí no la hice bien y me parece una letra horrible y espantosa. Pero también hay otras que sí, eso es parte de crecer. mira para para atrás y decir, “Bueno, esto esta canción por ahí no lo hice. Desde mi lado, pienso más en las melodías y de hecho me pasa a veces que no recuerdo alguna letra, pero sí, es parte de todos estos años y lo que vaya a pasarnos mañana, nadie lo puede saber”, afirmó.

Para los próximos meses, la banda debe preparar su próxima gira a Europa. “En mayo del año que viene estaremos de vuelta a España y es un destino que vamos seguido. Y también viajamos seguido por México, Chile y Paraguay, entre otros países de Latinoamérica. Es increíble lo que empujan las redes sociales y nos hacen visibles en cualquier lugar. Cuando nos cruzamos con otras culturas y costumbres, es muy loco lo que sucede y la gente te escucha con la misma sintonía que cualquiera puede escucharte aquí. Es alucinante eso y se disfruta mucho”.

Más allá de los viajes, poco tiempo han tenido para trabajar en estudio. El año pasado sacaron un disco de la grabación del recital acústico en el Gran Rex. Cuando llegue 2026 pondrán en marcha un calendario para arrancar con nuevas producciones. Mientras tanto, Guasones viene experimentando el calor de los recitales por todo el país y esta noche en Luna Morena, no habrá excepción. A fin de año, vendrá el recital más grande, en el Estadio Único de La Plata y será para despedir una temporada muy positiva.

Por último, Maxi prometió que esta noche “iremos al hueso directamente. Por eso el espíritu de Guasones es el de siempre y el día que cambie, seremos otra banda. Porque las canciones salen del riñón de nosotros mismos”, concluyó.

DATO

Guasones. Jueves 25 de septiembre. 22 hs. Sala del Sol de Luna Morena (Entre Ríos 1358 sur). Entradas: $25.000. Anticipadas: Tuentrada.com