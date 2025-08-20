En el Médano apagan hasta dos incendios por día y esperan muchos más las próximas semanas Son los bomberos voluntarios del destacamento de Médano de Oro, quienes hasta se quedaron sin gasoil.

Un bautismo de fuego fue lo que tuvieron los bomberos del Destacamento de Médano de Oro, de la Asociación Bomberos Voluntarios Rawson. El fundamento es que tras abrir su cuartel en Médano de Oro, intervinieron en 10 incendios en 5 días. Debido a tantas actuaciones en tan poco tiempo se quedaron sin combustible para la única movilidad operativa que tienen por el momento. Por este motivo piden ayuda a la comunidad para comprar gasoil. Así lo dijo José Luis Vila, jefe de este destacamento, quien agregó que necesitan urgente este combustible porque se avecina la ‘época de viento zonda’ que genera muchos incendios en esta localidad.

Según un informe de la Secretaría de Ambiente, en 2024 registraron 68 incendios forestales en Médano de Oro, posicionando a Rawson como el departamento del Gran San Juan con mayor cantidad de estos siniestros (ver aparte). ‘Se producen muchos más incendios por mes en esta zona, pero no todos son de gran magnitud ni reportados. Pero, igual tenemos que intervenir por más que se trate de una palmera incendiada para evitar que el fuego se propague’, dijo Vila.

Entre agosto y noviembre es la época de mayor frecuencia de vientos zondas y de incendios forestales en la provincia, especialmente en esta localidad del departamento Rawson, donde ya comenzaron a registrarse en gran cantidad y en poco tiempo.

Precariedad. Estos bomberos cuentan con una sola movilidad para combatir el fuego.

Así lo corroboraron los bomberos del destacamento mencionado que, a 6 días de abrir su cuartel en esta localidad, tuvieron 10 intervenciones por este tipo de siniestros. ‘Abrimos el cuartel el 8 de agosto, en las instalaciones de la Unión Vecinal de Médano de Oro y, entre el 9 y el 13, intervenimos en 10 incendios, 2 por día promedio. Y se nos viene un trabajo más intenso porque arranca la época típica de vientos fuertes que va de agosto a noviembre y, por día hay al menos 7 incendios diarios en esta zona, más de 200 por mes, aunque no todos de gran magnitud’, sostuvo José Luis Vila.

El jefe agregó que la mayoría de estos incendios son forestales y provocados por la gente que prende fuego a las pasturas para limpiar rápidamente y gratis los terrenos, aprovechando las fuertes oleadas.

Con tantas intervenciones, este destacamento se quedó sin combustible para echar a andar la camioneta de ‘ataque rápido’, la única movilidad que por el momento tienen disponible para intervenir y que les donó el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Chimbas. Para recaudar fondos, lanzaron una rifa que tiene un asado para 5 personas como premio mayor. ‘Nuestro cuartel funciona sin subsidios ni ayuda oficial, sólo a pulmón. Por eso recurrimos a la solidaridad de la comunidad, que es mucha y constante’, sostuvo el bombero.

Vila dijo que la gente le dona no sólo mercadería para rifar, sino también para colaborar con la alimentación de los bomberos voluntarios que hacen guardia en el cuartel todos los días. A esta ayuda se suma la donación de palas, azadones y demás herramientas necesarias para combatir los incendios, y hasta de frazadas para abrigarse durante las noches. ‘Antes el cuartel funcionaba en el ex Camping Foecyt donde éramos blanco permanente de la delincuencia. Teníamos un camión para combatir incendio y le robaron toda la parte eléctrica. Un mecánico lo está arreglando gratis de a poco. Esperamos contar con esta movilidad para hacer frente a los incendios forestales que se avecinan, y con combustible para poder echarlo a andar’, sostuvo el jefe.

> Bono contribución

Los bonos de la rifa que puso en marcha el Destacamento de Bomberos Voluntarios de Médano de Oro para poder comprar combustible tienen un valor de $3.000. Quienes quieran comprar uno o realizar donaciones de mercadería o herramientas para el cuartel pueden comunicarse al 2644184810.

Zona afectada. Médano de Oro, una de las localidades con más incendios forestales.

> Rawson, la comuna del Gran San Juan con más incendios

La Dirección de Cambio Climático, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó un informe sobre los focos de incendios en la provincia ocurridos durante el año 2024, y con datos proporcionados por tecnología satelital para Sistemas de Información Geográfica (SIG), permitiendo una evaluación precisa y detallada de la distribución espacial y temporal de estos eventos.

Los datos satelitales fueron fundamentales para la identificación de zonas de mayor riesgo, el seguimiento de la evolución de los incendios y la evaluación de los daños ocasionados. Con esta información obtenida, se busca comprender mejor las causas y dinámicas de los incendios forestales en la provincia, con el objetivo de generar conocimiento útil para la toma de decisiones y la implementación de políticas públicas orientadas a la protección de los recursos naturales.

Desde la Dirección de Cambio Climático dijeron que la base de datos utilizada para este informe corresponde al instrumento Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) a bordo del satélite NOAA-20, y que es un avanzado censor que permite la detección de incendios activos con una resolución espacial de 375 metros, superando a otros instrumentos con resoluciones más bajas. Sus capacidades espectrales y radiométricas pueden identificar puntos calientes y anomalías térmicas asociadas a incendios, incluso aquellos de menor tamaño o en etapas iniciales.

Según los datos registrados, en el 2024 se detectaron 1.204 focos de incendios en la provincia. Y Sarmiento fue el principal escenario con 243 focos de incendios. El segundo lugar fue para Caucete con 207; y el tercero para Jáchal con 193. Mientras que 25 de Mayo tuvo el cuarto puesto en el ránking con 111, y Pocito el quinto con 71. En sexto lugar figura Rawson con 68 incendios, la mayoría en la localidad de Médano de Oro, convirtiéndose en el departamento del Gran San Juan con mayor cantidad de siniestros.

En tanto que 9 de Julio tuvo 66 focos de incendios; Iglesia, 51; San Martín, 49; y Angaco 48. El resto de los incendios se registró en los demás 9 departamentos con cantidades que oscilaron entre 21 y 0.