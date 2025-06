“Mi mejor momento está por venir” Con la comedia Una clase especial, el actor se presentará en dúo con Martín Seefeld.

Damián De Santo hará pie en San Juan junto a Martín Seefeld, su colega y amigo desde hace 3 décadas, para poner Una clase especial en el Teatro Sarmiento, el próximo domingo a las 20 hs. En una etapa especial en cuanto a lo laboral, tras su paso por Bake Off Famosos 2024 donde destacó por su humor, el actor se refirió a su pasión por el teatro en diálogo con DIARIO DE CUYO donde con su típica picardía indicó que en “Una Clase’ tiene el desafío de bailar y cantar, por primera vez.

Después del debut del film El beso de Judas que protagoniza en Flow y de dar rienda a su emprendimiento con las cabañas Umbral del Sol en Villa Giardino (Córdoba), en este momento lleva a cabo uno de sus sueños: recorrer el país llevando “una comedia que podría haber estado en la calle Corrientes pero quise llevar a la puerta de casa de la gente’, como dijo.

“Lo que nos sucede en cada ciudad es bárbaro ¿Qué es lo que atrapa? Es una comedia en la que hay risas pero de alguna manera da un mensaje, recibís un palo al final’, adelantó el artista sobre la pieza que trata sobre un hombre introvertido e inseguro llamado Lalo que al ser abandonado por su esposa busca ayuda en un maestro de seducción.

“Hace un tiempo Daniel Dátola me la ofreció y me gustó pero estaba trabajando en Buenos Aires, filmando. Le dije que si me daba la libertad de elegir yo prefería no estrenarla en Buenos Aires y sacarla de gira por las provincias atravesando los cuatro puntos cardinales. Y creo que el éxito está ahí, obvio que está muy bien dirigida por Manuel González Gil y escrita por Dátola’, acotó De Santo acerca de cómo fue que llegó el título a sus manos y también a las de Seefeld -con el que dijo que inicia “la pachanga’ en todos los cumpleaños-, luego de hablar con su representante y plantear la idea de “buscar un productor para asociarse’.

Es que después de pasar por el género dramático con títulos como El enemigo de atrás en el Teatro Cervantes a lo largo de su carrera, De Santo se planteó retornar a la comedia.

“Me gusta todo pero hay etapas donde uno quiere hacer más comedia. Hay que estar bien internamente para hacer drama porque después de las funciones terminás saliendo deprimido porque uno pone cuestiones personales. Ahora, sentí que la obra me venía como anillo al dedo’, afirmó.

Sin embargo, añadió que en teatro existe más tiempo de elaboración para un personaje que para el cine o la televisión “porque por ahí, te dan el guión de una película y diría que el proceso se hace en pleno rodaje donde la historia te va llevando’, apuntó destacando que “en el teatro está todo concatenado y no funciona si las emociones no las tenés en vivo y en directo’. Asimismo reveló que en el escenario uno de los mayores retos es “continuar con el personaje que no es fácil ya desde lo corporal’.

La obra. Subirá a escena este domingo a las 20 hs. en el Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Entradas: $30.000, 33.000, 35.000, anticipadas online en EntradaWeb.

“El teatro no un refugio, es hermoso en sí mismo y es mágico. Obviamente, hoy es la actividad principal para todos los actores que no tienen trabajo cuando no se está produciendo mucho en tele y tampoco en cine. Es como en un supermercado cuando compensa los productos y vende más lácteos pero menos productos de limpieza’, mencionó respecto a la actualidad del arte teatral.

“Pero no lloro sobre la leche derramada’, aseveró quien comenzó el oficio siendo muy joven agregando que “nunca me faltó el laburo ¡Gracias a Dios!’.

“A la vida hay que agradecerla’, manifestó el artista tras vivir la pérdida de sus padres y de atravesar un suceso que confesó que le “pegó fuerte’ como fue el fallecimiento de su gran amiga y colega Romina Yan en 2010, con quien protagonizó novelas como Amor Mío (2005) y B&B (2008) por Telefe.

“Cuando pasó todo eso, no es que mi cabeza hizo un clic, sino que tomé decisiones como ocuparme de vivir, ver crecer a mis hijos y estar siempre presentes para ellos. Eso no tiene precio. Pero con los años uno va aprendiendo y si hay cosas que no se pueden lograr hay que ceder y seguir. La vida te va presentando cosas constantemente, seas actor o carnicero’, subrayó el padre de Camilo (de 19) y Joaquín (24) con el que incursionará en el streaming con el ciclo Antídoto en la plataforma Punto TV de Carli Jimenéz desde agosto.

“Trabajé mucho. Me gustaría que esto me hubiera pasado a los 18 o 19 años, pero bueno estoy en una muy buena etapa no sé si la mejor. Creo que mi mejor momento está por venir’, reflexionó a sus 57 años entre risas, tras meditar que fue su participación en Bake Off Famosos 2024 lo que le hizo ganar popularidad en la generación de chicos de 12 a 22 años “que al verme empezaron a googlearme’ y que “lo mismo pasa con Darín y El Eternauta’, como sostuvo.