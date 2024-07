Moda Sostenible El diseñador sanjuanino FRANCISCO ZITO, nos aclara acerca de un tema que es tendencia hoy en el mundo de la moda. Todavía queda camino por recorrer con respecto a las prendas sostenibles, pero hay algo a prestar mucha atención y se refiere al desecho textil, uno de los más contaminantes, por ello es importante adentrarse en el tema para contribuir con el planeta.

Para adentrarnos en tema es importante aclarar que las expresiones desarrollo sostenible, desarrollo sustentable y desarrollo perdurable se aplican al principio organizador para alcanzar los objetivos de desarrollo humano y al mismo tiempo sostener la capacidad de los sistemas naturales de proporcionar los recursos naturales y los servicios del ecosistema en función de los cuales dependen la economía y la sociedad, atendiendo -muy especialmente- la preservación de sitios históricos y culturales. El resultado deseado es una situación de sociedad donde las condiciones de vida y los recursos se utilizan para continuar satisfaciendo las necesidades humanas sin socavar la integridad y la estabilidad del sistema natural. También puede definirse como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas propias. Pero su definición se formalizó por primera vez en el documento conocido como el “Informe Brundtland’ de 1987, denominado así por la primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland, fruto de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada durante la Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Dicha definición se asumió en el Principio 3º de la Declaración de Río (1992) aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Es a partir de este informe cuando se acató el término inglés “Sustainable Development’, y de ahí nació la confusión entre los términos desarrollo sostenible y desarrollo sustentable.

La sostenibilidad puede ser definida como la práctica de mantener los procesos globales de productividad sobre los recursos de forma natural o por el hombre con recursos de igual o mayor valor sin degradar o poner en peligro los sistemas biológicos naturales.

A partir de la década de 1970 los científicos empezaron a darse cuenta de que muchas de sus acciones que buscaban conservar y proteger los ecosistemas, producían un mínimo impacto positivo sobre la naturaleza, por lo que algunos especialistas señalaron la evidente pérdida de la biodiversidad y elaboraron teorías para explicar la vulnerabilidad de los sistemas naturales.

En pocas palabras “La sostenibilidad busca generar un cambio en diferentes ámbitos: medioambiental, social, económico y cultural’. Por otro lado, “la sustentabilidad se enfoca exclusivamente en usar racionalmente los recursos naturales’.

Aclarado esto, Francisco Zito diseñador sanjuanino participó en el último Bafweek en Buenos Aires presentando sus diseños sostenibles, quien nos cuenta acerca de la moda en ese aspecto y aclara, “esta acción de los seres humanos y el planeta, esto trajo una responsabilidad que hoy es política de estado. Además, de los convenios y tratados, no olvidemos que con el avance del tiempo aparecieron las tres R (Reducir, Reutilizar y Reciclar) es una regla para cuidar el medio ambiente, específicamente para reducir el volumen de residuos o basura generada, aunque también aplica para otro tipo de recursos como agua y energía. En pocas palabras, las 3R pretenden desarrollar hábitos de consumo responsable y te concientizan a tirar menos basura, ahorrar dinero y ser un consumidor más responsable, así reduciendo tu huella de carbono. Otro punto a tener presente en el desarrollo de tema y que forma un eslabón importante en cuestión.

Desde el punto de vista creativo traemos un ejemplo típico, podemos observar que la industria del denim es una de las más contaminantes después de la del petróleo. Para prelavar un pantalón de jean hace falta 1500L de agua potable, entonces, es imposible dicha utilización cuando el agua es un recurso escaso. Es ahí cuando desde el mundo de la moda se plantea este tema del cuidado ambiental. Aun así, todo va cambiando porque está en proceso.

En mí caso en particular voy a contar cómo entre a desarrollar la moda sustentable. En pandemia desarme mi atelier y junté en bolsas de consorcio todos mis desechos de costura, una habitación llena. En aquel entonces no se podía ni sacar la basura a la calle, entonces al estar encerrados, volví a las bolsas donde había metido todo, retazos de telas, tules, botones, pasamanería, etc. Ahí descubrí todo lo que se podía hacer con ese desecho. La industria textil provoca mucho desecho y mi atelier que es de 2 x 2, había generado una cantidad bastante grande de residuos. Es cuando mi creatividad y conocimientos se pusieron en marcha y decidí transformarlos y me involucre en los temas de reutilización, renovación, reciclaje y todo lo sostenible, temas que están de moda actualmente. Uno de los conceptos de sostenibilidad en el mundo de la moda es consumir en forma consiente, esto nos lleva al estilo clásico, a la compra de esa prenda que durará por muchos años primero porque siempre estará de moda y segundo porque está confeccionada con textiles de muy buena calidad, no contaminantes. Sí podemos decir que puede llegar a costar más pero perduran en el tiempo.

La moda va marcando tendencias, pero cada vez menos. ¿Por qué?

Ahora en moda se viene un mundo de fantasía particular donde cada individuo va a buscar un estilo, que será propio y lo distinga, que le permite moverse con comodidad en cualquier situación de su vida. Este giro que se está dando, es lo que todos los creativos estamos buscando hace mucho tiempo. Es decir que la moda no sea una cosa impuesta por grandes grupos de creativos textiles y del área. De lo contrario tiene que ser personal, individual y cada cual sabe que estilo le va y cómo llevarlo en diferentes ocasiones de su vida.

Con respecto a lo sostenible, hay textiles que van a continuar, como por ejemplo, la fibra de poliéster, que para mí gusto es bastante nociva porque trae mucha estática. Otro ejemplo nocivo es el color negro, porque es un derivado del petróleo, usar las fibras sintéticas y los tintes que son contaminantes hacen mal nuestra salud y la perjudican. Hay gente que dice: ¡Vivo con dolor de cabeza! ¿No te has fijado como te vestís? Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, volver a las fibras naturales, es otro punto importante dentro de lo sostenible, un algodón cultivado con pesticidas después de varios lavados va a dejar de despedir ese pesticida, que por supuesto influye sobre la piel. Es es una cuestión de hábitat y este hace a la relación de la prenda con el cuerpo. Este género te da confort, te proporciona un montón de sensaciones táctiles y perdura en el tiempo. Y, la otra parte es la relación de la prenda con el exterior con el entorno, por eso se habla de texto y contexto. El contexto es la relación con el exterior y ahí sí podes manifestarte con una prenda que te da poder porque ella te hace sentir cómoda con vos misma, está diseñada para vos. Es aquí donde intervienen las fibras naturales tales como: algodón, lino, seda, lana. Hay de origen vegetal como el cáñamo, yute, algodón y de origen animal como la lana con diferentes tipos de hilados. Un ejemplo es la cachemira inglesa, una de las fibras más preciadas del mundo, sobre todo porque son lanas hiladas ultra finas. Es más suave, ligera y puede ser hasta tres veces más aislante que la lana de oveja. La lana de cachemira es de textura fina y fuerte, ligera y suave. Las túnicas que usaban en Oriente para atravesar el desierto, son de lana ya que esta tiene muchísimas cualidades que la hacen atérmica, todo este estudio hay que tenerlo muy en cuenta con respecto a la utilización de los materiales con los que pretenden fabricar prendas que perduren en el tiempo. Un concepto que aporta algo más es la “Tipología de la moda’, que significa: parte superior, parte inferior y mono prenda. El jean ya entra como una cuarta tipología, porque está impuesto en el mundo, no hay quien no tenga un pantalón de jean o algo de esta tela.

Comprometer menos el planeta y cuidar los recursos

Es importante formar al consumidor para que sea responsable con respecto a su vestuario, no porque esté en precio y en oferta me lo compro, la compra debe ser consiente. También, se debe mirar las etiquetas. Por ello quienes hacemos moda nos estamos dedicando a educar al consumidor y de comentarle esto, desde los colores, las fibras, teñidos etc., y cómo inciden sobre el humano.

Ya se están elaborando leyes en algunos países evolucionados, están incorporando las etiquetas sostenibles, cinco o seis etiquetas que describen la composición de la prenda, cómo fue elaborada y qué contiene, en todos los idiomas.

Cuando se habla de piel ecológica o eco cuero, es lo más contaminante que hay, entonces esto también hace al consumo responsable. Por ello es importante tener conciencia de lo que consumimos, para saber discernir qué materiales vamos a elegir para vestir.

No en vano la industria de la moda es responsable de entre un cuatro y un diez por ciento de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero. Un recurso muy utilizado en moda es la utilización del agua, que es muy importante. Las fibras sintéticas también ocupan un lugar que no lo van a dejar de ocupar. Pero a la hora de utilizar un material hay que ser consiente de cómo hacerlo, un ejemplo poco común es el de los carnívoros, estos no van a dejar de consumir carne, pero si matamos una vaca, utilicemos absolutamente todo lo de la vaca, como era en la antigüedad.¿Se entiende? En la prehistoria el hombre se ve en la necesidad de vestirse cuando pierde el pelo, es ahí cuando nace la moda. No era lo mismo cazar una libre a cazar un tigre de bengala para la fabricación de la túnica y adornarla con sus dientes formando collares. Desde ahí la moda empieza a distinguir a las clases sociales.

Comprar prendas que se nos presentan como “sostenibles’, por desgracia, no es suficiente para atajar el problema de raíz, sino que hace falta que nos replanteemos, de arriba abajo, cómo son nuestros hábitos de consumo y qué actitud tenemos respecto a la ropa que compramos.

>Los diseños internacionales

Los desfiles internacionales muestran una pequeña parte de moda sostenible, pero en realidad no son prendas de vestir. Muestran modelos que hoy los llamamos escultóricos, son una expresión artística. Esa prenda no es ponible, no es utilizable, sí genera una escultura que se generó a partir de desechos y descarte de la industria en general.

Nike es la única empresa mundial que fabrica prendas deportivas sustentables, utiliza el desecho plástico para reducir el impacto y confeccionar sus prendas. Siendo totalmente confortables en indumentaria deportiva.

* Mi participación en el Buenos Aires Fashion Week

Trabajé con desechos de industria textil para generar nuevas prendas de vestir. Es ahí cuando hago el uso consciente de estos materiales como seda, algodón, lana para reducir el impacto ambiental. Los vestidos escultóricos que presenté en aquel desfile, están inspirados en las obras del artista Carlos Gómez Centurión. Para ello reutilicé todo mi descarte de mi atelier tales como: botones de pasamanería antigua, pedazos de tul hervidos que mezcle y fusioné con el denim. Esto fue el leitmotive de la puesta en escena, trabajar con todo el tul que había guardado de descarte, tul que trabaje haciendo bollitos y las metí a hervir. Los tintes naturales fueron producto de la utilización de mezclas de hojas y raíces que aportan los taninos, algunos frutos que aportaron color como el celeste, azules, verdes, algunos tonos de rosa, grises y todo esto me sirvió para poder darle color a estas texturas de algodón que también lo absorben.

Los tules hervidos generaron una nueva textura que comencé a superponer. Estas transparencias con color formaron la imitación de la pincelada del pintor, todo plasmado sobre el denim, superponiendo uno por uno.

Volver a los inicios al origen a lo artesanal es donde se puede ver el uso responsable de los materiales que teníamos a mano, se vuelve sustentable. Ahí es donde está la vuelta de rosca de este tema. Porque en realidad necesitamos volver al pasado para reinventarnos en el futuro. La moda siempre lo hace y lo va hacer y el arte también. Y, si vemos todos los movimientos políticos, sociales, económicos, siempre se toma algo del pasado para traerlo al presente y volver a generar un nuevo concepto.

Argentina va en buen camino, cualquier crisis provoca un gran cambio de idiosincrasia, entonces, tiene que surgir sí o sí un pensamiento nuevo. Estas son siempre enriquecedoras, porque son de procesos de búsqueda, de investigación y de resolver diferentes problemáticas con escasos recursos. Siempre se trató de eso, salir adelante de igual modo, lo mismo hay que hacer y trabajar. Presentar una colección en crisis, es donde se ve la propuesta creativa de cada diseñador.

* Hacia dónde va la moda en el futuro

Argentina tiene su economía sustentable que refuerza la teoría para que esto se ponga en práctica y deje de ser una mera idea.

Por eso se usan los desechos de la industria textil del jean, que es una de las más contaminantes junto al petróleo. Las fibras de las que hablamos anteriormente son las aceptables, no el algodón con elastano, no la fibra sintética. Por otra parte, esas prendas fabricadas con materiales de excelencia, sufren el envejecimiento, pero siguen funcionando como tales. Con los años que llevo como diseñador puedo afirmar que son específicamente pensadas para que el paso del tiempo y el deterioro las siga haciendo más bellas. En eso estoy…pensando en el futuro de la prenda, todo esto tiene ver con el mundo animal, vegetal y mineral, con el mañana. Transformar la moda en un objeto de belleza, un objeto de lujo, pero que pueda trascender de generación en generación y que el objeto vuelva a funcionar…

Ahora se vienen las prendas sin costura, me remontan a las prendas griegas que con un par de broches o trabas prendían la tela. Es mi próximo desafío y estudio. La moda trata de que el individuo adapte las prendas a su cuerpo, a su lugar de presentación, a su estilo personal, a su comodidad. Por ello vamos hacia una moda personal’.