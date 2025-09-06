Modelo de la ONU: los alumnos se prepararon durante 2 meses para representar a las naciones Ayer, en la Legislatura de San Juan y en el edificio Anexo se realizó el simulacro de una asamblea de Naciones Unidas, protagonizada por estudiantes secundarios.

Los representantes de la delegación de Palestina no dudaron en interpelar a sus pares de Israel luego que dijeran que los ‘vínculos y el diálogo’ eran más importantes que las armas. Los delegados palestinos les preguntaron cómo planificaban entablar vínculos con su Estado si continuaban creando conflictos contra él. La respuesta de los israelíes fue ‘no avalamos el terrorismo, queremos llegar a un consenso, pero no dejar morir nuestra cultura por un ataque terrorista’. Este fue el clima de debate que se vivió ayer en el recinto de la Legislatura de San Juan, aunque protagonizado por estudiantes del nivel secundario que durante dos meses estudiaron y se prepararon para participar del Modelo de la ONU. Esta propuesta educativa fue organizada por alumnos de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento y destinada a colegios de gestión estatal y privada.

Distinción. Algunas estudiantes tuvieron en sus bancas fotos de los presidentes del país que representaron durante el Modelo de la ONU que se realizó ayer en la Legislatura.

El simulacro de la asamblea de la ONU mantuvo el mismo formalismo, reglamento y protocolo de una de estas reuniones que convoca a varias naciones. Y fue la delegación Argentina quien dio inicio a la actividad, pero sin debate. Fue la encargada de izar la Bandera en el recinto legislativo que contaba con lleno total.

Apoyo. Se hizo un minuto de silencio por las muertes en Afganistán.

Acto seguido, la presidenta que dirigió la asamblea, dejó en claro algunas consignas antes de dar por iniciada la actividad. Pidió a los delegados ‘ser respetuosos’ a la hora de usar la palabra y de escuchar al compañero. Todos acataron las reglas, aunque eso no frenó la vehemencia a la hora de debatir ciertos temas. ‘Cada Estado debe defender su soberanía y la seguridad de su propio pueblo con los recursos propios. Debe poner en primer lugar los intereses de su nación’, dijo uno de los delegados de Estados Unidos. Delegaciones de unos 10 países pidieron una interpelación, pero fue la de Rusia quien tuvo la oportunidad de hacerlo. ‘Estados Unidos no aplica esta regla a la hora de invadir países que no responden a sus intereses’, a lo que los estadounidenses respondieron ‘se coopera con la defensa de otro país cuando el interés es mutuo y respetuoso’.

Acorde. Delegados vistieron atuendos típicos de los países representados.

Guillermina Rosi formó parte de la delegación de Estados Unidos. Contó que durante 2 meses se prepararon para hacer frente al debate de temas y para poder responder con fundamentos a las interpelaciones de otros países. ‘Por dos meses investigamos y estudiamos sobre historia, geografía, geopolítica y economía de Estados Unidos para poder debatir. Esto nos permitió conocer también diferentes problemáticas globales actuales y entender diferentes cuestiones’, dijo Guillermina.

De manera repentina, uno de los delegados de Corea pidió una moción, sorprendiendo al resto de los presentes. Se dirigió a la presidenta de la asamblea para pedirle hacer un minuto de silencio para las ‘miles de víctimas’ que dejó el terremoto en Afganistán hace unos días.

Tras este breve receso, continúo el debate tanto en el recinto legislativo como en el Anexo de la Legislatura donde miembros de las delegaciones participaron del Concejo de Seguridad, debatiendo sobre problemáticas como los conflictos entre Rusia y Ucrania, Palestina e Israel, entre otros temas de repercusión mundial.

> PROTAGONISTAS

Martina Jofré – Colegio Saint Paul

‘Está muy bueno este simulacro de asamblea de la ONU porque te permite conocer la cultura de otros países y mantenerte informado de lo que pasa en el mundo y que nos afecta a todos. Me tocó representar a la Somalia y aprendí mucho sobre su estilo de vida. Quiero volver a participar de este simulacro’.

Rosa Álvarez – Escuela Procesa Sarmiento

‘Me parece muy positivo que escuelas de 9 de Julio, como donde asisto, y otras de la periferia también puedan participar del Modelo de la ONU. De esta manera, más chicos tienen la oportunidad de conocer como es una asamblea de esta organización y las funciones de un delegado’.

Guillermina Rossi – Colegio Saint Paul

‘Ya participe en un simulacro de asamblea de la ONU en el 2023, pero me gustó tanto que me anoté para volver a participar este año. Me tocó representar a Estados Unidos y sabía que era un desafío porque muchos otros países iban a cuestionarlo, pero me preparé para responder a todo’.

>Denuncia

La delegación de Sudáfrica pidió una moción de orden para alertar que una de las delegaciones, sin especificar cuál, estaba usando un ‘dispositivo electrónico’, durante la asamblea. Está prohibido.

>Espectadores

Desde la Sala de Vicegobernadores, en la Legislatura, tanto los docentes de las diferentes escuelas que participaron del Modelo de la ONU como los padres de los estudiantes, pudieron ver los debates.