Un regalo encantador para mamá Sí, no podemos ocultar que a toda mujer le gusta dedicar tiempo a su cara y cuerpo. Lo estético hoy cumple un rol importante en la vida, sea cual fuera la edad. Por ello traemos este regalazo que seguro quedarás de maravillas. Apúrate para conseguir esta promoción por el mes de octubre, mes de la madre. En Bar de Cejas podes encontrar un lugar de relax y bienestar.

Con la llegada del calor, la piel del rostro se resiente y para mantener un cutis fresco y protegido durante los meses de verano, es importante reforzar la rutina de cuidado con tratamientos específicos que hidraten en profundidad, reparen los daños solares y preparen la barrera cutánea.

Tratamientos faciales para alisar las arrugas, dar luminosidad y rejuvenecer la piel sin pasar por el quirófano. Una vez más, la tecnología y el savoir faire se ponen a disposición de la belleza para ofrecer resultados increíbles sin recurrir a técnicas invasivas. Objetivo: subirte el guapo en tiempo récord para deslumbrar en todos tus eventos.

Llegar a diciembre con buena cara se puede calificar de odisea. Al frenético ritmo laboral habitual se le suman las celebraciones y el estrés asociado a una agenda repleta de planes. El resultado: por mucho que inviertas en tus fabulosas fórmulas de maquillaje, no existe una base capaz de camuflar la acumulación de cansancio y la falta de sueño que hacen mella en el cutis.

Y no es algo banal ya que, según un estudios realizados manifiestan estar notablemente preocupado por su aspecto físico. Se trata de un dilema universal que el 73,8% de las mujeres intentan solucionar con la aplicación de fórmulas de tratamiento facial y más de un 29% lo aborda acudiendo a un centro de belleza para aprovechar su expertise y tecnología.

En Bar de Cejas encontraras lo que se denomina ‘skinvestment’, que consiste en dedicar tiempo de calidad al cuidado de la piel y mirarte a ti misma con cariño. El concepto se basa en la idea de que la felicidad se activa a través del tacto (como, por ejemplo, con un masaje) por lo que dedicarle un extra de mimos, sobre todo en manos expertas, proporciona más beneficios de los obvios.

uno de los problemas más destacados, si hablamos del rostro, es la aparición de manchas, por acumulación del daño solar y la deshidratación, ya que la piel tiende a volverse más seca y áspera a medida que pasan los años. Por ello es fundamental seguir los protocolos que marcan la edad. Y, muchos de los servicios aquí mencionados deben convertirse en una dedicación especial de parte de la mujer actual.

Diferencias entre Dermapen y Radiofrecuencia, dos de los tratamientos más demandados en el rejuvenecimiento de la piel

MIRA TAMBIÉN La Madre, el ser más importante en la vida

Ambas técnicas estimulan la producción de colágeno, eliminando manchas, arrugas e imperfecciones. No obstante, presentan diferencias respecto a la inmediatez de los resultados, métodos de aplicación o nivel de invasividad. Elegir una técnica u otra dependerá de tus necesidades y del tipo de piel que tengas. No existe un tratamiento mejor que otro.

El Dermapen es un instrumento en forma de bolígrafo, que cuenta con una punta retráctil con múltiples agujas de un grosor microscópico.

Estas agujas tienen la función de generar micro punciones en la piel de tamaño minúsculo. Lo que se pretende lograr con el Dermapen, es activar el proceso de regeneración de la piel, aumentar la producción de colágeno y crear una piel más tersa, suave y firme. Es una buena opción someterse a este tratamiento para eliminar manchas, arrugas, marcas por acné o incluso estrías fuera del área facial, que es donde se suele aplicar por lo general.

Tratamiento de radiofrecuencia

Es una técnica no invasiva que estimula la producción de colágeno mediante la aplicación de ondas electromagnéticas, las cuales penetran en la dermis y aumentan la temperatura.

En su origen el Dermapen y la Radiofrecuencia no tenían tantas similitudes. Esto se debe a que la Radiofrecuencia logra un efecto similar pero sin la necesidad de causar estas pequeñas microlesiones. La técnica con radiofrecuencia consiste en un aparato que, a través de una corriente eléctrica, estimula la dermis con el fin de subir su temperatura y potenciar la creación de colágeno. Un punto positivo es que la recuperación después del tratamiento es inmediata, ya que no daña la epidermis.

¡Especial Día de la Madre!

* Limpieza facial Exfoliación con punta de diamante

* Peeling enzimático

* Dermapen, Radiofrecuencia y electroporación Full relax – Duración del tratamiento 1 hora – Apto para todo tipo de piel – Valor promocional para mamá $65.000.

* Gift Cards Limitadas.

* Gift Card virtual (se envía por whatsapp)

MIRA TAMBIÉN La Rosa, sublime entre las flores

Bar de Cejas

Lista de servicios:

Limpieza facial profunda con dermoabrasión + espátula ultrasónica + extracciones $39.000

Limpieza profunda + dermaplaning + extracciones $39.000

Limpieza de cutis + dermoabrasión + electroporación o radiofrecuencia $39.000

Peeling químico $40.000 ( Glicólico, mandélico, salicílico, etc)

Peeling con retinóico $49.000

Sesión dermapen rostro y labios $45.000

Sesión dermapen rostro, cuello y escote $50.000

Cejas y pestañas:

Perfilado de cejas $20.000.

Laminado y perfilado de cejas $37.000

Lifting de pestañas $35.000

Combo cejas y pestañas $60.000

El Dato:

IG: @bardecejassj

Dirección: Santiago del Estero 172 (n)