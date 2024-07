Una guitarreada para celebrar El Auditorio será el escenario en una velada que también recordará a Alejandro Dávila.

Como cada año, todos los 7 de julio se celebra el Día Nacional del Guitarrista en homenaje al nacimiento de Eduardo Llamil Falú, maestro de las cuerdas, compositor y cantor – reconocido por la Cámara de Diputados de la Nación en 2015 -. En la previa, esta noche, San Juan tendrá una velada especial en el Auditorio Juan Victoria donde, además, se honrará la memoria de otro grande de la guitarra como Alejandro Dávila, que falleció en enero pasado dejando generaciones de discípulos a lo largo de su trayectoria.

El concierto llevará como nombre Dímelo tú y será en el marco del ciclo Solos de Guitarra con la presencia de los guitarristas Jonatan Vera, desde la música cuyana; y Silvana Poblete y Emiliano Pérez, ambos instrumentistas con proyección internacional; junto a dos de los cuatro hijos del distinguido concertista y docente local. Ellos son: Natalia y Gabriel, que aprendieron a amar la música desde otro género, tomando como modelo la disciplina de su padre. Como invitado participará Rolando García Gómez, director del complejo y coordinador del espectáculo. La mayoría de los protagonistas dialogó con DIARIO DE CUYO acerca de lo que representa este doble tributo.

“La fecha se institucionalizó por un grupo de guitarristas de todo el país que querían honrar a Eduardo Falú, uno de los grandes referentes de la guitarra nacional en el mundo, autor de canciones emblemáticas”, expresó el organizador, que apuntó que “en otros años no se pudo realizar, pero en este no lo quería dejar pasar y la iniciativa es también para homenajear a Alejandro Dávila como se merece”.

Dentro de la concreción del proyecto, la selección de los guitarristas no fue al azar ya que “todos los que estarán en escena fueron alumnos de Dávila. Incluso yo en algún momento tomé clases particulares con él. No pueden estar todos sus alumnos porque sería imposible”, sostuvo Rolando sobre lo que definió como “una noche para tributar con nuestra música a todos los que abrazamos a este noble instrumento, visibilizar a los maestros y mostrar a los más jóvenes que están haciendo su camino”.

Conocido por su labor en importantes formaciones folclóricas como Los Videla y como parte de la delegación sanjuanina desde su primer año en 2005, Jonatan señaló que esta puesta musical lo “moviliza”. “Me hace emocionar y me realiza como persona al ir transmitiendo el lenguaje de la guitarra y el folclore de generaciones pasadas a las actuales”, subrayó quien hizo sus primeros pasos en la Escuela de Música de la UNSJ, una sólida base que lo llevó a continuar en solitario desarrollando su propia técnica.

“Siento que Falú no tuvo el reconocimiento que se merecía en vida. En la actualidad, alrededor del mundo, miles y miles de guitarrista tocan su obra, además de que su forma de tocar y la técnica que fue desarrollando de manera autodidacta se encuentra en los planes de estudio. Esta fecha me llena de orgullo”, agregó Vera explicando que abordará las cuecas La Chispa y La Angaquera, obras en las que profundizó “en torno al repertorio compuesto por Falú junto a Jaime Dávalos sobre San Juan, sus paisajes, el vino y sus amigos”, como señaló.

“Es un orgullo poder tocar en homenaje al querido profe. Él me dijo que por qué no estudiaba profesionalmente cuando yo estaba en el Polivalente. Él me preparó y cuando ingresé también lo tuve en mis clases hasta que me recibí como profesora”, dijo emocionada Silvana Poblete que hoy tocará una zamba, un tango y acompañará a Nati Dávila.

Al respecto, Nati mencionó que esta es la primera vez que cantará en la sala en la que tantas veces actuó su padre. “La verdad que es algo muy lindo ser parte del Día del Guitarrista en honor a Falú. Mi papá lo adoró desde chiquito, y ponía una y otra vez sus discos. Es el primer homenaje en el que se recuerda a mi padre. Será muy fuerte ese momento porque de su muerte hace muy poquito y nadie se lo esperaba. Mi papá estaba bien, estaba jubilado pero seguía haciendo sus ejercicios en la guitarra todas las mañanas, no sufría ninguna enfermedad, sólo se sintió mal, se sentó en el sillón y se fue. Yo espero poder cantar con tanta emoción”, recordó sensibilizada haciendo hincapié en que no es cantante profesional pero tomó clases con Antonieta Chiappini y Diana Kurbán; luego de lo cual, se graduó como licenciada en historia y es docente en Rodeo (Iglesia) desde que se afincó allá hace 4 años.

En alusión a las palabras de su hermana, Gabriel añadió que “significa mucho este concierto porque fue inspiración para mi padre. Es difícil poner en palabras lo que representa para nosotros este homenaje a Falú, un cultor que influyó mucho en él. Es difícil, en todo sentido, poner en palabras lo que será estar ahí”, meditó el músico, compositor, intérprete y docente, que presentará temas propios y otros a dúo con Natalia, pero será frente al piano porque desde que partió Alejandro, aún no puede volver a comunicarse con la guitarra.

“Por todo eso y más es que vamos a celebrar este día en honor a tantos hacedores de la guitarra argentina”, indicó el ideador del encuentro, que pese a que cursó sólo 4 meses en la UNSJ, es otro de los virtuosos locales que hizo una búsqueda personal, llegando a tocar con Eduardo y Juan Falú, Luis Salinas, Juanjo Domínguez, el Quinteto Ventarrón, entre otros genios de este instrumento.

Con diferentes experiencias en la música, cada uno rendirá honores al Día Nacional del Guitarrista con responsabilidad, compromiso y, sobre todo, mucho sentimiento.

DATO

Show: Dímelo tú. A las 21:30 hs en Auditorio Juan Victoria (15 de Mayo casi Urquiza). Bono contribución: $3.500, en boletería de la sala desde las 10 hs hasta la hora del show.