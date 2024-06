Una vida entre canciones Recorrerá los temas a los que dirá adiós para marcar un nuevo ciclo.

Luego de un silencio musical, Martina Flores retorna en versión full band para despedir una etapa y dar paso a un nuevo período, acompañada por Josué Astorga en guitarra y coros, Santiago Medina en bajo, Matías Inostroza en batería, Rodrigo Ovejero en trombón y como invitados: Angelo Muñoz en guitarra clásica y coros, y Martín Kryowolski en una movida sorpresa. “¡Estoy feliz! Los otros días veía un recuerdo en Facebook sobre el escenario que me vio nacer, que será el mismo en el que esta semana diré adiós a una etapa’, expresó la cantante local a DIARIO DE CUYO, ansiosa por subir a escena, este viernes a las 21 hs. en Sala Z de IOPPS (Pedro Echagüe 451 oeste) apoyada por un equipo técnico compuesto por Federica Castro Sforza (escenografía), Carlos Vilaplana y Carlos Villavicencio (sonido) y Javier Jorquera (estilismo).

Siempre autogestiva, la cantautora hará un paréntesis en que que hará un repaso integral de sus distintas etapas musicales, con un “concierto despedida de la última producción Salvar el recuerdo’, como manifestó, mientras trabaja en su incursión en el bolero y en el pop.

De este modo, cada tema elegido para el recital marcará diferentes momentos de su vida. “Estará Cosas del alma de 2017, que me ayudó a sanar, sacar cosas que me hacían mal y me hicieron conectar con la gente; y Será del 2021, una composición íntima que habla sobre la belleza de la vida que radica en que, a veces, toca aprender a desprenderse, agradeciendo lo que eso nos enseñó’, adelantó.

Asimismo formará parte de la grilla uno de los títulos representativos de su trascendencia como es Presente, que escribió cuando “tenía mucho ruido en la cabeza’, “necesitaba parar y volver a mi’, señaló, además de mencionar que otro de sus singles será El fuego en el agua que, desde 2021, le permitió expandirse a nivel nacional hasta la actualidad.

Mirando hacia hacia atrás, después de arrancar en 2016 con el lanzamiento de su disco Desperté y su segundo álbum Pies a la deriva, la hacedora indicó que comenzó un camino con mayor seguridad en ella. Esto permitió que fuera invitada como telonera de grandes figuras nacionales e internacionales que llegaron a San Juan como Kevin Johansen (2016), Alejandro Lerner, los españoles Ismael Serrano y Joan Manuel Serrat (2018), el mexicano Carlos Rivera (2019), además de su participación en el concierto Las voces del vino en el actual Palacio de la Libertad -ex CCK- junto a Hilda Lizarazu y Kevin Johansen, invitada por el Fondo Vitivinícola Mendoza (2019); y de vuelta en la provincia, con la mexicana Julieta Venegas y la argentina Zoe Gotusso (2022).

Luego de estas vivencias, ahora, ella se encuentra tratando de soltar etapas pasadas. “Me siento ilusionada y con nervios. Sin serer, será celebrar mis 8 años como artista. Me emociona ver todo lo que me pasó hasta ahora. Estoy orgullosa por lo recorrido y por haberme animado a sacar mis canciones, a compartirlas con la gente. Eso me trajo alegrías, amigos y recuerdos que me voy a guardar para siempre’, reflexionó una Martina más madura que, en este show, mostrará parte de lo que se viene con “alguna canción inédita’ de su nuevo material, “un ep de boleros y un disco pop’ en una renovada versión de ella misma.

Dato

El show será en Sala Z (Pedro Echagüe 451 oeste) este viernes, a las 21 hs. Tickets: $6.000 en veta online a través de passline.com.ar y en boletería