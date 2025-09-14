Vuelve La ópera de San Juan, en Albardón El ambicioso proyecto llevará por primera vez una gran producción completa al interior de la provincia.

La Fundación Ópera de San Juan, que encabeza el tenor Ricardo Elizondo, regresará el mes próximo a la escena local después de casi una década de ausencia. Será con un proyecto renovado que se aleja del Gran San Juan para acercarla a comunidades más distantes. La inauguración, con la emblemática creación de Giuseppe Verdi, La Traviata, tendrá lugar los días 11 y 12 de octubre en Eufemia, un gran salón ubicado en Albardón, marcando también un hito en ese departamento.

“Éste será como el puntapié, el lanzamiento; y desde el año próximo, cuando se celebrarán los 20 años del inicio de la Opera de San Juan, habrá un ciclo de dos óperas al año. Los próximos títulos serán Romeo y Julieta, de Verdi, y Otello, de Gounod”, adelantó a DIARIO DE CUYO el también director general y artístico, que planea, en una segunda etapa, hacerla girar por algunos departamentos. De momento, se mostró muy entusiasmado por el retorno y la nueva locación: “Es un lugar increíble. Tiene una gran sala vidriada climatizada, con capacidad para mil personas, que permitirá a los asistentes disfrutar del paisaje. Es un lugar ideal para que concurra gente de los departamentos vecinos y obviamente también de la Capital, porque está bastante cerca”, señaló antes de destacar que ha armado un equipo, paralelo al artístico, para montar toda la estructura que requiere una puesta de esta envergadura. Es que, subrayó, no será una gala lírica, sino una ópera con todos sus elementos: “Habrá escenografía, vestuario, una orquesta, coro y solistas… Será la primera vez que se haga una ópera completa e integral en el interior de la provincia”, declaró Elizondo, que también hizo hincapié en el carácter autogestivo del proyecto, que tiene apoyo de la comuna de Albardón y esponsoreo de empresas privadas.

En cuanto al elenco, Elizondo precisó que en los roles principales tendrá a la soprano María Belén Rivarola y al tenor Gastón Oliveira, ambos ganadores de los concursos internacionales que hizo la Fundación años atrás. A ellos se sumará el barítono Luis Gaeta, figura consagrada de la lírica argentina. Y la dirección orquestal estará a cargo del rosarino Marcelo Pozo, que también pasó por los concursos que se hicieron en la provincia. El resto de la troupe -incluidos los 45 integrantes del coro y los 50 músicos de la orquesta- será de la provincia (ver detalle abajo).

María Belén Rivarola

Gastón Oliveira

Luis Gaeta

Pero que la ópera salga del Gran San Juan para hacer base en Albardón no es la única novedad de este regreso. Elizondo y su equipo buscan además que la velada sea “toda una experiencia” para el espectador, complementándola con baile y gastronomía.

Según explicó, una vez concluida La Traviata, en el foyer del salón se desplegará un mini-show gratuito de valses vieneses, a cargo de Gerardo Lecich, y el público estará invitando a bailar. Y también habrá una propuesta gastronómica en un sector con vistas privilegiadas, para quienes deseen quedarse a cenar en el lugar.

“La idea es que la gente pase una noche bonita, diferente. Que no sea ir a ver una ópera y nada más, sino que vea un gran espectáculo, con grandes artistas, y que además sea toda una experiencia”, sintetizó Elizondo.

MIRA TAMBIÉN Tanto amó Dios al mundo

Un poco de historia

La Fundación Ópera de San Juan inició sus actividades en 2006 y fue clave en el resurgimiento de la lírica en la provincia. Debutó en octubre de ese año con La Traviata, en el Teatro Sarmiento, una producción íntegramente sanjuanina. El estreno agotó cinco funciones.

Elixir de amor, Carmen, La Bohéme, El Barbero de Sevilla fueron otros de los títulos presentados -con más o menos despliegue- a lo largo de sus temporadas. En ese marco también se concretaron varias ediciones del Concurso Internacional de Ópera, del que participaron grandes artistas que luego subieron a escena.

El proyecto concluyó en 2016 con Nabucco, ya que en 2017 se anunció una colaboración entre la Fundación Ópera de San Juan y el Teatro del Bicentenario, que finalmente no se concretó, tras lo cual bajó el telón.

DATO

La Traviata, a cargo de Fundación Ópera de San Juan. 11 y 12 de octubre, 21 h, Eufemia (Italia 554 oeste, Albardón). Entradas $ 40.000 y 50.000, en entradaweb.com.ar y Hoffman

* Para estudiantes

Antes del estreno, el 9 de octubre, habrá una función gratuita de La Traviata para estudiantes, poniendo el foco en Albardón, Angaco, San Martín, Jáchal, Iglesia, Calingasta, Valle Fértil y Ullum. “Queremos que sea la Ópera de todos, como le llamamos a este proyecto; que chicos que tienen poco acceso también puedan verla y disfrutarla”, apuntó Elizondo.

* Elenco y equipo de producción

Violetta Valéry: María Belén Rivarola

Alfredo Germont: Gastón Oliveira Weckesser

Giorgio Germont: Luis Gaeta

Flora Bervoix: Marta Bilska

Gastone: Octavio Sosa

Marquese: Pedro Delgado

Barone Duphol: César Sánchez

Dottore: Pablo Guardia

Annina: Marta Bilska

Dirección Musical: Marcelo Pozo Zarich

Dirección Escénica: Gerardo Lecich

Dirección Coral: José Domingo Petracchini

Dirección de Escenario: Monika Skowron

Maestra Interna: Luz Ramírez

Caracterización, Maquillaje y Peluquería: Damián Olivier

Escenario: Hugo de Bernardo

Iluminación: Sergio González

Orquesta de la Ópera de San Juan

Coro de la Ópera de San Juan

Dirección General y Artística: Ricardo Elizondo