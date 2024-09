“Yo en la vida soy conquistador” Luego que Ahora caigo ganara un Martín Fierro, su conductor habló con DIARIO DE CUYO.

No se hizo esperar. Habituado a comunicarse con sus muchísimos seguidores, Darío Barassi hizo los posteos de rigor poco después de clausurada -en la madrugada de ayer martes- la ceremonia de los Martín Fierro, la gala de la televisión donde subió a agradecer junto al equipo la estatuilla de Ahora caigo, programa que se impuso en el rubro Entretenimiento/Conocimiento, que lo alcanzó en un momento especial de su vida y al que le ha dado más que su impronta. Lo que no se dio, tampoco esta segunda vez, fue su triunfo como Mejor Conductor (por 100 Argentinos dicen y Ahora caigo, de El Trece), apartado en el que también estaba nominado y que quedó en manos de Santiago del Moro (Gran Hermano, Telefe); un premio que obviamente le hubiera gustado llevarse a casa. Bueno, no solo a él, también hubieran sido muy felices con eso los productores del ciclo -‘Este programa ya merece el premio a la conducción’, reclamó frente al micrófono y sin rodeos Diego Guebel, productor ejecutivo de BoxFish- y todos los seguidores que el actor y presentador ha cosechado a través de la pantalla chica, especialmente sus comprovincianos, que no dejaron de felicitarlo y de alentarlo en sus comentarios. Bicho de televisión, donde se mueve como pez en el agua; conocedor de las reglas del juego en este oficio que -aseguró- le “apasiona’, una vez apagadas las cámaras, Barassi le contó a DIARIO DE CUYO cómo atravesó y cómo lo atravesó este momento, con emociones encontradas, desde lo profesional y lo personal.

“La ceremonia siempre es un placer, a mí me encanta, es la gran fiesta de la tele me encanta ser parte, amo la tele, elijo la tele, pondero la tele, así que me encanta estar ahí’, aseguró taxativo el conductor, quien añadió que “se está haciendo rutina’ ganar el Martín Fierro a programa de entretenimiento.

“La verdad que es un placer, porque está está muy bien hecho. O sea, realmente suena poco humilde, pero la verdad es que BoxFish es una productora número uno, produce bárbaro, yo me siento muy cómodo haciéndolo, la gente lo elige, así que nada, felicidad absoluta’, valoró Barassi, que en el momento no pudo pescar muy bien lo que dijo Guebel, palabras que levantaron varios portales y medios nacionales.

“Se escuchaba un poco mal, así que no pude escuchar lo que dijo Diego, lo escuché después. Estoy muy, muy, muy agradecido con lo que él dijo’, declaró al respecto. ¿Sí coincide con lo que él pidió? “No sé si me merezco o no me merezco un premio, pero sí sé que lo mucho o poco que tengo lo dejo ahí puesto en pos del programa, al punto quedarme vacío cada vez que termino un programa, sea lunes, martes, miércoles, sea grabado o en vivo, yo doy todo’, dijo Darío, que sí esperaba oír su nombre como conductor ganador, pero por una razón especial.

“Un poco de ganas tenía de ganármelo, sobre todo porque el año pasado fue tan complejo… Es lo que dije en un posteo en Instagram, realmente fue el peor año de mi vida y encontré en el programa y en el oficio de conducir una vía escape, un asilo, un refugio y bueno, nada, dejé todo, todo, todo lo que tenía; entonces un poquito de ganas tenía, como un mimo ¿viste?, como un +Bueno, lo di todo y tiene su recompensa+; pero la recompensa también está en laburo, en el cariño de la gente, de verdad lo pienso…’, expresó, haciendo referencia a Laura, su mamá, quien falleció en noviembre de 2023.

Respecto de cómo hizo para seguir, ensamblando lo que se espera de un conductor de un programa de entretenimientos, siempre sonriente y muy arriba; y el dolor que transitaba, Barassi contó que “me costó, me costó y me cuesta. Yo creo que perder a tu vieja es un momento letal, transversal en la vida. Me tiene muy atravesado, se me está haciendo más difícil este año que el año anterior, porque el año anterior era convivir con ese proceso de despedida que uno tiende a racionalizarlo mucho; ya en la última parte me puede conectar un poco más con lo que estaba pasando… En algún punto esto que digo de la vía de escape y refugio que fue el programa, bueno, también era una manera de evadir… Ya este año tengo que enfrentar un poquito lo que pasó y estoy como atravesando ese momento que es doloroso, que es entender la pérdida. Es un tema que por ahora sigue siendo delicado, pero bueno, trabajándolo un montón, tengo una gran familia, tengo una mujer que es una capa y me acompaña un montón, tengo dos hijas a quienes direccionar todo el amor que tenía por la vieja, ponerlo en ellas… Yo a mi vieja la siento presente todo el tiempo, así que me siento acompañado’, abrió su corazón el artista, quien consultado sobre si cree que habrá una tercera nominación a conductor el año que viene (por Ahora caigo 2024) y si será la vencida, respondió: “Yo siempre voy con ganas de ganar, yo en la vida soy conquistador, nunca estoy en un lugar pasivo’.

¿El show debe continuar? “Sí, pero también soy de los que creen que hay que saber frenar, si no el cuerpo te pasa factura y te hace frenar. Nada, aceptar lo que te está pasando, hacerte cargo, enfrentarlo, resolverlo, para que el show sea la mejor versión de show que uno puede dar’, sentó posición.

Mientras tanto, agradece y comparte los logros con quienes han sido y son pilares en su vida; y se concentra en su nuevo proyecto, una serie de Disney Plus. Se trata de un protagónico, “un personaje llamado Gutiérrez que es un policía conurbano, de acá de Buenos Aires, que tiene que resolver un caso en el que se pone el juego del futuro de su carrera’, adelantó Barassi, quien confesó que también está “con muchas ganas de ver si me puedo dar una vueltita para la Fiesta del Sol’, que tendrá lugar del 31 de octubre al 2 de noviembre próximos. “Me encanta tener a San Juan presente, soy sanjuanino, me define ser sanjuanino, lo digo siempre’, subrayó.