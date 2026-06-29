El bodeguero Martín Azcona tomó distancia de Gebel y criticó a Vallejos por la causa de violencia de género

Este lunes, el bodeguero Martín Azcona tomó distancia del armado político que comenzó a gestarse alrededor del pastor evangelista Dante Gebel. Si bien existieron conversaciones y una afinidad inicial con el proyecto, esa posibilidad no terminó de consolidarse y el empresario decidió mantenerse dentro de la estructura del peronismo. "Como hombre de la política, respeto las decisiones orgánicas y los tiempos institucionales", dijo a DIARIO DE CUYO.

Tres para Dante en San Juan: el sindicalista, el bodeguero y ahora un empresario

La definición se conoció luego de especulaciones del ámbito político que marcaron al bodeguero como uno de los tres dirigentes del pastor evangelista en San Juan. Ahora Azcona aclaró que ni él ni el Partido del Trabajo y la Equidad (PARTE) resolvieron acompañar una eventual candidatura de Gebel. Según sostuvo, las decisiones políticas deben surgir de "procesos de construcción colectiva y orgánica" y no de afinidades personales.

De esta manera, el dirigente dio por cerrado un escenario que en las últimas semanas había despertado expectativas en torno a un posible desembarco suyo en el espacio que busca construir el reconocido pastor evangélico. Finalmente, esa alternativa no prosperó.

Pero el mensaje de Azcona no sólo estuvo dirigido a despejar su posición frente a Gebel. También aprovechó para criticar con dureza al empresario textil Sergio Vallejos, uno de los dirigentes que manifestó, a traves de redes sociales, una posición favorable al pastor y que actualmente enfrenta una denuncia por presunta violencia de género presentada por su expareja.

Recientemente, el juez Mariano Carrera imputó a Vallejos por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo (violencia de género) y portación ilegítima de arma de fuego de uso civil.

El propietario de Bodegas Azcona rechazó cualquier intento de vincularlo políticamente con Vallejos y aseguró que no comparte "ningún tipo de valor" con el empresario. "No nos une ningún proyecto político y, fundamentalmente, no comparto ningún tipo de valor con esa persona", afirmó.

Luego profundizó esa diferenciación al señalar que concibe la política desde "un humanismo profundo" y la actividad empresarial desde "la honestidad y la transparencia". En ese contexto, sostuvo que mantiene un compromiso "irrenunciable" con la defensa de los derechos de las mujeres y expresó un contundente rechazo a toda forma de violencia de género.

"Repudio con total firmeza cualquier acto de violencia, entendiendo que la violencia de género es la expresión más dolorosa de la cobardía", expresó.

Por último, Azcona despejó cualquier duda sobre su futuro político. Ratificó que su espacio seguirá formando parte del peronismo y aseguró que acompañará al candidato o candidata que defina orgánicamente el partido para las próximas elecciones. "Expreso mi compromiso total de apoyar al candidato o candidata que el peronismo defina de manera oficial para los próximos desafíos electorales", concluyó.