Tres para Dante en San Juan: el sindicalista, el bodeguero y ahora un empresario

La construcción política alrededor del pastor evangelista Dante Gebel en San Juan sigue sumando nombres. Aunque el conductor y conferencista internacional todavía no confirmó una candidatura presidencial para 2027, su figura ya comenzó a despertar adhesiones en distintos sectores de la provincia.

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Los apoyos provienen de dirigentes muy distintos: llegan desde el sindicalismo peronista, el empresariado vitivinícola y ahora también desde un dirigente identificado con el liberalismo.

El principal referente de Gebel en territorio sanjuanino es, sin discusión, Eduardo Cabello. El secretario General de la CGT San Juan fue uno de los primeros en impulsar la denominada mesa "Dante Presidente" y aparece como el dirigente que más trabaja en la instalación política del pastor en la provincia.

Cabello no sólo aporta militancia. También pone sobre la mesa una estructura de peso. Es secretario General de la UOCRA San Juan, diputado provincial por el Partido Justicialista y se encamina a buscar un nuevo mandato al frente de la central obrera local. Dentro del universo de simpatizantes de Gebel, es considerado el verdadero articulador político de la iniciativa en la provincia.

Pero el fenómeno comenzó a trascender el ámbito sindical. Meses atrás apareció otro respaldo llamativo: el del empresario vitivinícola Martín Azcona. El propietario de Bodega Azcona, emplazada en el Valle de Pedernal, en el departamento Sarmiento, empezó a expresar de forma subrepticia su afinidad con el proyecto que podría encarnar Gebel.

Azcona también tiene recorrido político propio. Es el referente sanjuanino del PARTE (Partido del Trabajo y la Equidad), sello que a nivel nacional supo estar vinculado al exjefe de Gabinete Alberto Fernández antes de su llegada a la Presidencia. Su acercamiento al pastor mostró que el interés por Gebel excede las fronteras tradicionales del peronismo sindical.

Y ahora se sumó un tercer nombre. El empresario textil Sergio Vallejos volvió a ubicarse en el radar político provincial tras compartir este miércoles en sus redes sociales un video de Dante Gebel. El gesto fue interpretado como una señal de coincidencia política o, al menos, de simpatía hacia la figura del pastor.

Vallejos es conocido en San Juan por haber protagonizado uno de los episodios políticos más trascendentes de los últimos años. Fue quien promovió la acción judicial que terminó derivando en la histórica decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que impidió al entonces gobernador Sergio Uñac competir por una nueva reelección en 2023.

Aquella presentación judicial lo convirtió en una figura de notoriedad pública. Sin embargo, fuera de ese episodio, su recorrido político no logró consolidar una estructura propia ni una presencia sostenida en la escena provincial. Por eso, suele definírselo como un "one hit wonder", un dirigente asociado a un único gran éxito político.

Vallejos fundó el espacio Evolución Liberal y, desde allí, fue mutando sus alineamientos. Primero acompañó a Javier Milei cuando el fenómeno libertario comenzaba a crecer. Luego respaldó a Patricia Bullrich durante la campaña presidencial de 2023. Más tarde expresó afinidad con la vicepresidenta Victoria Villarruel. Ahora, al menos por lo que muestran sus publicaciones, parece mirar con interés la construcción que gira alrededor de Gebel.