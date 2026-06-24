    • 24 de junio de 2026 - 12:46

    El oficialismo alcanzó el quórum y comenzó la sesión en la que se debatirán el Súper RIGI y el acuerdo de pago a los holdouts

    LLA apuesta a una sesión clave para avanzar con su agenda económica tras haber bloqueado el intento opositor de interpelar a Manuel Adorni.

    El oficialismo alcanzó el quórum y comenzó la sesión en la que se debatirán el Súper RIGI y el acuerdo de pago a los holdouts

    El oficialismo alcanzó el quórum y comenzó la sesión en la que se debatirán el Súper RIGI y el acuerdo de pago a los holdouts

    Foto:

    La Cámara de Diputados sesiona este miércoles con una agenda clave para el Gobierno, que buscará capitalizar el acuerdo alcanzado con sus aliados para avanzar con dos proyectos considerados estratégicos por la Casa Rosada: la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI) y la autorización para ejecutar un plan de pago a los últimos holdouts que mantienen reclamos por la deuda defaulteada de 2001.

    Leé además

    milei le saca casi nueve puntos a kicillof en san juan, segun una consultora: como viene el armado provincial de gioja y peluc

    Milei le saca casi nueve puntos a Kicillof en San Juan, según una consultora: cómo viene el armado provincial de Gioja y Peluc

    Por Fernando Ortiz
    Bullrich canceló el informe de Adorni en el Senado para evitar que se convierta en una interpelación.

    Bullrich canceló el informe de Adorni en el Senado para evitar que se convierta en una interpelación

    Por Agencia Noticias Argentinas

    La convocatoria llega un día después de que el oficialismo lograra desactivar el intento opositor de interpelar al vocero presidencial, Manuel Adorni.

    La negociación que permitió bloquear esa ofensiva incluyó el compromiso de los habituales bloques aliados de acompañar la agenda parlamentaria del Gobierno, un respaldo que en La Libertad Avanza consideran clave para alcanzar el quórum y reunir los votos necesarios para aprobar las iniciativas incluidas en el temario.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    De campera de cuero, la nueva rectora Adriana García.-

    El peronismo recuperó la UNCuyo después de 12 años y Adriana García será la nueva rectora

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Patricia Quiroga.-

    UDAP se prepara para la paritaria con el Gobierno: cuáles son los principales planteos del gremio

    Por Redacción Diario de Cuyo
    tension en el gobierno: adorni contradijo la version de bullrich y se puso a disposicion para dar su informe de gestion

    Tensión en el Gobierno: Adorni contradijo la versión de Bullrich y se puso a disposición para dar su informe de gestión

    Por Redacción Diario de Cuyo
    con el fuero de familia saturado y jachal reclamando refuerzos, avanzan cuatro nuevos cargos para la justicia

    Con el fuero de Familia saturado y Jáchal reclamando refuerzos, avanzan cuatro nuevos cargos para la Justicia

    Por Fernando Ortiz