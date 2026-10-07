    • 7 de octubre de 2026 - 12:32

    Cómo evitar que las papas echen brotes en la despensa: el truco de guardar una manzana en la bolsa

    Acompañar los tubérculos con una manzana en un lugar oscuro es la mejor estrategia para evitar que las papas echen brotes verdes.

    image
    Por Sofía Hache

    Colocar una manzana fresca junto a los tubérculos en una bolsa de tela o cajón de madera es un método tradicional para evitar que las papas echen brotes en la despensa. Esta combinación natural frena la germinación y conserva la textura firme de las papas por más tiempo.

    Leé además

    El drama de Uriel López Díaz: murió su papá y su tío en un choque frontal

    El drama de Uriel López Díaz: murió su papá y su tío en un choque frontal
    Funcionarios del Gobierno y representantes de la Conferencia Episcopal abrieron una mesa de diálogo por la situación de la discapacidad.

    Antes de la visita del Papa, la Iglesia advirtió al Gobierno por discapacidad: "Los gestos solos no alcanzan"

    Por qué la manzana ayuda a conservar los tubérculos

    Cuando las papas pasan varios días almacenadas en el hogar, suelen reaccionar a la temperatura y la luz emitiendo pequeñas yemas o brotes. A medida que estos brotes crecen, la papa pierde agua, se arruga y comienza a acumular solanina, una sustancia amarga que indica pérdida de calidad.

    La manzana emite pequeñas dosis de gas etileno natural. Si bien este gas acelera la maduración de otras frutas, en el caso específico de las papas cumple un efecto inhibitorio sobre los brotes, manteniendo la latencia del tubérculo y reteniendo su almidón intacto.

    Recomendaciones esenciales de almacenamiento

    • Usar bolsas respirables: Guardar las papas en bolsas de arpillera, tela o papel madera. Nunca dejarlas dentro de bolsas de plástico cerradas que acumulan condensación.
    • Oscuridad total: Mantener el recipiente en un mueble oscuro, ya que la luz solar directa causa que la piel de la papa se ponga verde.
    • Separar de las cebollas: Jamás almacenar papas y cebollas en el mismo cajón, puesto que los gases de la cebolla aceleran la descomposición de la papa.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    no tires la cascara de la papa porque te sirve para sacar el sarro de la pava electrica sin usar quimicos

    No tirés la cáscara de la papa porque te sirve para sacar el sarro de la pava eléctrica sin usar químicos

    el con agua y vinagre blanco para desinfectar las frutillas y que duren semanas

    El con agua y vinagre blanco para desinfectar las frutillas y que duren semanas

    Por Sofía Hache
    el truco con papel aluminio para conservar las bananas amarillas por mas tiempo

    El truco con papel aluminio para conservar las bananas amarillas por más tiempo

    Por Sofía Hache
    el truco con bicarbonato de sodio para limpiar la cera de las manzanas antes de comerlas

    El truco con bicarbonato de sodio para limpiar la cera de las manzanas antes de comerlas

    Por Sofía Hache