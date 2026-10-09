El ingrediente de tu alacena que ablanda la carne dura en solo 15 minutos

Conseguí que cualquier corte económico quede tierno como manteca aplicando una técnica culinaria infalible y muy barata.

Conseguir que un corte de carne económico quede suave y jugoso al cocinarlo puede parecer un desafío difícil. Sin embargo, los grandes chefs utilizan un mecanismo químico sencillo basado en un ingrediente que todos tenemos en la cocina: el bicarbonato de sodio.

La ciencia detrás del ablandado de fibras carnes El bicarbonato de sodio eleva el nivel de pH en la superficie de la carne. Este cambio alcalino dificulta que las proteínas se contraigan y endurezcan intensamente cuando entran en contacto con el calor del fuego o la sartén, logrando mantener la humedad y suavidad original del tejido fibroso.