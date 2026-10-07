El secreto con cebolla para evitar que la palta se ponga negra en la heladera sin perder sabor

Colocar un trozo de cebolla cruda junto a la palta abierta es la solución más simple para evitar que la palta se ponga negra por oxidación.

Colocar un trozo de cebolla dentro de un recipiente hermético junto a la mitad de la palta que no se consume ayuda a evitar que la palta se ponga negra en la heladera. Los compuestos de azufre de la cebolla frenan el pardeamiento enzimático manteniendo el fruto verde y fresco.

La causa de la oxidación y cómo actúa el truco de la cebolla Al cortar una palta, la pulpa entra en contacto directo con el oxígeno del ambiente. Esto activa una enzima llamada polifenol oxidasa, responsable de que la superficie adquiera ese tono oscuro y un aspecto poco apetecible en pocas horas.

La cebolla libera de forma natural compuestos azufrados aromáticos que funcionan como un escudo protector gaseoso. Al estar encerrados dentro de un contenedor en la heladera, estos vapores ralentizan el proceso de oxidación sin alterar el sabor ni la textura cremosa de la palta.