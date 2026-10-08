El truco con arroz y bicarbonato para eliminar el olor a humedad de los placares

Al abrir el armario para buscar abrigo, encontrarse con ese característico hedor a encierro es un problema muy frecuente en los hogares. Para solucionarlo de forma definitiva sin recurrir a aromatizantes artificiales que solo enmascaran la molestia, en DIARIO DE CUYO te mostramos una alternativa casera, ecológica y muy económica a base de insumos cotidianos.

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Los placares de madera y los vestidores suelen ser espacios con escasa circulación de aire. La condensación ambiental, sumada al guardado de prendas que aún conservan una mínima humedad del lavado, crea el ambiente propicio para el desarrollo de hongos microscópicos responsables del mal olor.

El bicarbonato de sodio actúa como un potente neutralizador químico de pH, absorbiendo los ácidos orgánicos volátiles que producen el tufo a encierro. Por su parte, los granos de arroz crudo funcionan como desecantes naturales debido a su alta capacidad higroscópica, atrapando las moléculas de agua suspendidas en el ambiente antes de que penetren en los tejidos.

Para elaborar este neutralizador no hace falta realizar preparaciones complejas ni utilizar productos tóxicos. Solo necesitás reunir elementos sencillos que probablemente ya tenés en la alacena.

100 gramos de arroz blanco crudo.

4 cucharadas soperas de bicarbonato de sodio.

1 frasco pequeño de vidrio o recipiente de plástico reutilizado sin tapa.

1 trozo de gasa fina, lienzo o tela porosa.

1 bandita elástica o hilo de algodón para sujetar.

Procedimiento paso a paso:

Mezclar los insumos: En el frasco de vidrio, colocar los 100 gramos de arroz blanco crudo junto con las 4 cucharadas de bicarbonato de sodio.

En el frasco de vidrio, colocar los 100 gramos de arroz blanco crudo junto con las 4 cucharadas de bicarbonato de sodio. Integrar en seco: Remover con una cuchara de madera hasta que el bicarbonato cubra homogéneamente todos los granos de arroz.

Remover con una cuchara de madera hasta que el bicarbonato cubra homogéneamente todos los granos de arroz. Sellar la parte superior: Cubrir la boca del frasco con el trozo de gasa o tela porosa para permitir la entrada de aire pero evitar derrames accidentales.

Cubrir la boca del frasco con el trozo de gasa o tela porosa para permitir la entrada de aire pero evitar derrames accidentales. Fijar el tejido: Ajustar la tela firmemente alrededor del cuello del recipiente utilizando una bandita elástica o hilo.

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Para garantizar la máxima eficacia de este truco casero, se recomienda ubicar el frasco en la parte baja del armario o en las esquinas posteriores de los cajones, donde suele acumularse la mayor concentración de humedad.

Además, según informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional, durante los períodos de alta humedad relativa conviene reforzar la ventilación abriendo las puertas del placard durante 20 minutos por la mañana.

Es aconsejable renovar la mezcla de arroz y bicarbonato cada tres semanas, ya que los granos irán saturándose de humedad gradualmente. Como alternativa complementaria, podés añadir cinco gotas de aceite esencial de lavanda o eucalipto al preparado para aportar una suave nota aromática y repelente natural contra las polillas.