    • 7 de octubre de 2026 - 11:26

    El truco con papel aluminio para conservar las bananas amarillas por más tiempo

    Envolver la unión del racimo con papel aluminio es un método casero ideal para conservar las bananas amarillas sin que se maduren rápido.

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    Por Sofía Hache

    Envolver el cabo del racimo con un trozo de papel aluminio es una técnica sumamente sencilla para conservar las bananas amarillas durante varios días extra. Esta barrera física frena la salida del gas etileno, responsable de que la fruta se ponga negra y blanda en la frutería.

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    El papel del gas etileno en la maduración acelerada

    Las bananas son frutas climatéricas que continúan madurando después de ser cosechadas. Durante este proceso liberan de manera constante gas etileno, un compuesto natural que se emite principalmente a través de la corona o tallo central del racimo.

    Cuando las bananas se dejan al aire libre sin cubrir, el gas se concentra alrededor de la cáscara, acelerando la transformación de los almidones en azúcares. Al bloquear la salida del etileno con papel aluminio o film plástico, la maduración avanza a un ritmo mucho más lento y controlado.

    Consejos prácticos para extender la vida útil de la fruta

    • Separar del racimo: Si se desea prolongar aún más la conservación, se puede separar cada banana e individualmente envolver cada tallo con un pedazo de papel aluminio.
    • Alejar de otras frutas: Evitar colocar las bananas cerca de manzanas, peras o tomates, ya que estos alimentos también emiten etileno y aceleran la maduración mutua.
    • Lugar fresco y ventilado: Mantener el frutero en un espacio a la sombra, lejos de la luz directa del sol o de fuentes de calor como el horno.

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