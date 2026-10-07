No hagas esto al limpiar la grasa de la bacha: la razón por la que vas a arruinar las cañerías de tu casa

Frente a una asadera repleta de aceite, una sartén con restos de fritura o una fuente con grasa acumulada tras la cena, la reacción casi instintiva en la mayoría de los hogares es abrir la canilla de agua caliente al máximo, verter detergente y arrojar todo el líquido denso directamente por el desagüe de la bacha .

Para muchos, el agua hirviendo representa la solución mágica e inmediata para arrastrar los residuos y dejar la vajilla reluciente en cuestión de segundos. Sin embargo, lo que parece un hábito de limpieza eficiente y cotidiano esconde una trampa física y química que suele terminar en llamados de urgencia al plomero y en gastos desorbitados.

La creencia popular sostiene que el agua a alta temperatura diluye la grasa por completo y la hace desaparecer para siempre por el conducto. Pero la realidad técnica dentro de los caños de la vivienda es radicalmente opuesta y responde a un principio elemental de la termodinámica que pocos tienen en cuenta al momento de lavar.

Expertos en sanidad y plomería explican que el agua hirviendo solo cumple una función temporal: derrite la grasa mientras ambas sustancias permanecen en la pileta de la cocina. El verdadero conflicto comienza en el momento exacto en que la mezcla líquida cruza la rejilla y se interna en el sifón y las cañerías ocultas tras los muros o bajo el contrapiso.

A medida que el agua cargada de lípidos avanza por la red de desagüe, la temperatura desciende drásticamente en pocos segundos debido al contacto con los materiales fríos del caño (sea PVC, termofusión o plomo) y la falta de flujo térmico constante. En ese instante de enfriamiento inevitable, la grasa sufre un proceso de solidificación acelerada. Lejos de haberse evacuado hacia la red cloacal, la materia grasa se adhiere firmemente a las paredes internas de los conductos, formando una capa pastosa y cerosa que se petrifica con el paso de los días.

Este revestimiento pegajoso actúa como un imán para otros desechos microscópicos que se arrojan a diario: restos de yerba, pequeños granos de arroz, borra de café, escamas de jabón y sedimentos orgánicos. Con cada lavado en el que se repite la maniobra, la tubería pierde milímetros de diámetro útil. Lo que empieza como un flujo de agua levemente más lento concluye tarde o temprano en un tapón impenetrable, malos olores persistentes que retornan por la bacha y, en los casos más severos, fisuras o colapsos estructurales por la presión acumulada en los codos del sistema.

La alternativa correcta para proteger el hogar

Para evitar este dolor de cabeza y preservar la infraestructura de la casa, los especialistas recomiendan erradicar por completo la costumbre de volcar aceites y grasas por la bacha, sin importar qué tan caliente esté el agua.

El procedimiento adecuado exige un cambio simple de hábito: dejar enfriar los recipientes y retirar la mayor cantidad de exceso graso utilizando papel absorbente de cocina para luego desecharlo directamente en la bolsa de basura común. En caso de manejar grandes volúmenes de aceite usado (como el de las freidoras), lo ideal es trasvasar el líquido frío a una botella de plástico PET bien cerrada y llevarlo a un punto limpio de reciclaje o desecharlo sellado. Un pequeño ajuste en la rutina del hogar evita reparaciones costosas y mantiene la red de agua en perfectas condiciones durante años.