Encontraron con vida al policía federal desaparecido hace una semana en Jujuy: estaba en Bolivia

Tras una semana de búsqueda, encontraron con vida a Maximiliano Oscar Martínez, el agente de la Policía Federal Argentina del que no se tenían noticias desde el 8 de septiembre. El fiscal Alberto Omar Mendivil confirmó a Infobae que el efectivo fue localizado este martes por la Policía boliviana en La Paz y que su familia ya está al tanto del hallazgo.

Encontraron con vida en Bolivia, al agente de la Policía Federal buscado desde hacía una semana

El rastreo de su teléfono celular fue una de las pistas que permitió seguir sus movimientos. Mendivil había confirmado a este medio que el dispositivo registró señal en Villazón el jueves por la noche, después de permanecer apagado durante los dos primeros días.

“Se lo había rastreado primero en la ciudad de Tupiza, luego en La Paz”, explicó el funcionario. Según detalló, los investigadores reconstruyeron un recorrido desde La Quiaca hacia Tupiza y luego hasta la capital administrativa de Bolivia, donde finalmente lo encontraron.

El fiscal aclaró que todavía no pudo hablar con Martínez, por lo que aún restaba conocer su relato sobre lo ocurrido durante los días en los que estuvo desaparecido. “Yo no me he podido entrevistar ni vía telefónica todavía con él”, señaló.

En cuanto a su regreso a la Argentina, Mendivil indicó que, según la información con la que cuentan, el agente ingresó de manera irregular a Bolivia. Por ese motivo, estimó que las autoridades de ese país podrían expulsarlo y entregarlo a sus pares argentinos. Esto fue luego confirmado por las autoridades de Bolivia que explicaron que en las próximas horas será trasladado a territorio argentino.

Tras el operativo, el coronel de la Policía Boliviana y el fiscal Mendivil brindaron una conferencia de prensa. En primer lugar, el coronel reveló que Martínez estaba “desorientado” y presentaba un cuadro de “amnesia”. Por lo tanto, fue trasladado a un hospital policial de La Paz, donde le realizaron los estudios correspondientes.

Por su parte, Mendivil sostuvo que el hallazgo del agente fue producto del “trabajo en conjunto entre las autoridades de Bolivia, las autoridades de Argentina, la brigada de la Policía de Bolivia y la brigada de Policía de La Quiaca”. Y aseguró: “No descansaron un minuto desde que se hizo la denuncia”.

“Sin cooperación y sin intercambio de información en la frontera no se puede resolver absolutamente nada”, destacó.

“Quiero tener a mi hijo a mi lado en estos momentos”, expresó la mamá del agente

Luego fue el turno de la mamá del policía, quien expresó: “Quiero tener a mi hijo a mi lado en estos momentos. Ya quisiera estar con él, abrazarlo y protegerlo”. Y agregó: “Quiero agradecer a las autoridades y a las personas que me acompañaron”.

Al ser consultado sobre si pudo hablar con su hijo, el papá del efectivo detalló que fueron su esposa y su sobrino quienes se comunicaron con Martínez. “Gracias a dios está con vida”, dijo.

Martínez, quien cumplió 31 años este lunes, había sido visto por última vez el martes 8 de septiembre por la mañana, cuando salió de su casa en bicicleta. Según sus familiares, dijo que iba a Villazón para hacer compras y que regresaría ese mismo día. Ante la falta de noticias, el jueves 10 radicaron la denuncia ante la Policía provincial.

La búsqueda involucró a fuerzas argentinas y bolivianas e incluyó 15 allanamientos en locales nocturnos y domicilios particulares de Villazón, además de rastrillajes y vuelos de drones en la zona fronteriza. También se activó una alerta amarilla de Interpol.