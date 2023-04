Aléjate de quien no te demuestre una verdadera amistad, Aries, no sigas con algo que te perjudica. Demuéstrales a los tuyos lo importantes que son para ti, Tauro, te lo agradecerán infinitamente. Atenta a las señales, Géminis, un mensaje te indicará el camino a seguir para alcanzar tus objetivos. Si tienes un problema con tu pareja, Cáncer, deja hoy que las cosas funcionen por inercia. No es momento de acelerar, Leo, lo que ahora necesitas es consolidar. Te darás cuenta hoy, Virgo, de que aunque las circunstancias sean adversas, siempre hay que mantener la esperanza. Dedica tiempo a reflexionar, Libra, de tus conclusiones de hoy podría depender tu felicidad futura. Visualiza eso que tanto deseas ya realizado, Escorpio, te ayudará a conseguirlo. Descubrirás facetas en ti misma que desconocías, Sagitario, y que te hacen sumar muchos puntos. Alguien en quien tienes mucho interés, Capricornio, te puede dar hoy una sorpresa de las grandes. Los astros te son favorables al amor, Acuario, hoy tienes muchas posibilidades de éxito. Este bajón anímico que experimentas, Piscis, puede ser el cambio de estación o falta de diversión y distracciones.

Aries

No te desanimes ni te vengas abajo, Aries, si hoy descubres que una persona en la que tú confiabas, te la estaba dando con queso, que te hacía comulgar con ruedas de molino y quizá incluso más en estos días en que no os habéis visto a diario. Es un primer paso muy importante pero ahora has de seguir avanzando. Seguro que no será fácil y que te costará lo tuyo desengancharte de esta amistad, o de este amor, Aries. No podrás hacerlo de la noche a la mañana, pero hoy proponte no llamarle ni enviarle ningún mensaje. No quieras seguir con algo que no te aportará nunca nada, en todo caso disgustos. Aunque resulte duro, hazlo. El tiempo todo lo cura y con el paso de los días, cada vez será más fácil avanzar sin recordar. Habla a diario sólo con los verdaderos amigos.

Tauro

Un acontecimiento dentro de la familia, Tauro, hoy te hará pensar en lo afortunada que eres por contar a diario con tus seres queridos, siempre pendientes de ti. La emoción te podrá y estarás propensa a la lagrimita. Podría ser el anuncio de la próxima llegada de un bebé o una buena noticia que afecta a una persona muy cercana a ti. Demuéstrales a los tuyos la gran importancia que tienen en tu vida a diario. Si no se lo dices casi nunca, no dejes pasar esta oportunidad porque se lo merecen y tú te sentirás más que satisfecha con el gesto. Hoy es el momento más apropiado, Tauro. Todo el mundo tiene la sensibilidad a flor de piel y se captan mucho mejor los sentimientos ajenos. Si tenías fama de ser un poco pasota, hoy va a desaparecer por completo.

Géminis

Llevas mucho tiempo deseando a diario que se presente una oportunidad como la que te puede surgir hoy, Géminis. No todo van a ser contratiempos. A lo largo del día llegará a ti una buena noticia del ámbito personal, social, laboral o sentimental. Has de estar atenta porque no va a ser algo evidente, sino más bien como un mensaje que te indicará el camino a seguir para poder alcanzar aquello por lo que has estado luchando. Estás muy preparada para esta oportunidad, así que hoy atenta a las señales que te envía el Universo. Te has ganado a pulso, con mucho esfuerzo diario, lo bueno que te pueda llegar. No es un regalo del destino, es casi una cuestión de justicia poética o tal vez del karma, luchadora Géminis, porque siempre has dado lo mejor de ti misma, aunque a veces no lo merecieran.

Cáncer

Cuando estabas empezando a remontar, Cáncer, que bastante te ha costado, hoy te puede llegar un contratiempo que te haga tambalear de nuevo. Si estás triste, no evites llorar o enfadarte. No te contengas para nada. Ya sabes que a diario sueles pecar de guardar dentro penas y tristezas, enfados o discrepancias. Hoy no vas a hacer nada de esto. ¡Saca fuera tu genio! Haz saber a todos cómo te sientes a diario. Te ganarás su respeto y tú te sentirás liberada, Cáncer. El problema que te aqueja se va a solucionar, dale un tiempo y di lo que piensas al respecto. Si el asunto tiene que ver con tu pareja, deja que las cosas funcionen por inercia. Hoy tienes una mala conjunción astral en la casa del amor. Bastará con esperar que los astros sigan su camino.

Leo

Los asuntos que más te andaban preocupando a diario, hoy ya no te intranquilizan tanto, Leo. Ya no te sientes angustiada y has conseguido reponerte un poco del bajón, aunque no demasiado todavía. No es que las circunstancias hayan cambiado, es que tú has cambiado de actitud y has pasado de la fase de negación a la de aceptación. Es lo mejor que podías hacer porque lo otro sólo sirve para amargarte la vida a diario. Eso es lo que hay y con ello has de batallar. Hoy en tu cabeza volverán algunas ideas que quieres poner en práctica. Está bien que hagas planes, Leo, pero piensa que ahora no necesitas acelerar, sino consolidar. Date cuenta de lo bien que suena todo lo que te tienes en la cabeza. ¡Levanta ese ánimo ya! La suerte te ronda y lo notarás pronto.

Virgo

Una noticia que puede llegarte hoy te producirá mucha alegría y una gran ilusión, Virgo. Algo que a diario te costaba creer que pudiera materializarse está a punto de suceder. Eres de las pocas que en estos días algo melancólicos andará con el ánimo arriba del todo. Has sido tú misma, quien con tu actitud de cooperación y de buena sintonía con los demás que has adoptado a diario, has propiciado que ahora el viento sople a tu favor. Y tienes todas las velas desplegadas. Ese viento te llevará a un puerto con el que soñabas a diario desde hace tiempo. Ya ves que por mucho que las circunstancias sean adversas, siempre tiene que haber lugar para la esperanza, Virgo. En estos días tranquilos de Semana Santa, tendrás un tiempo para reflexionar del que antes no disponías. Agradéceselo hoy al Universo.

Libra

Hoy, Libra, deberías dar prioridad a tus temas personales, en especial al amor. Estás ahora protegida por una conjunción astral que beneficia tu bienestar emocional. Si tienes pareja, te irá bien hablar largo y tendido con ella, puntualizar algún tema que tienes pendiente o dudas que a diario quieres despejar. Aclara conceptos y la relación se fortalecerá. Si todavía no has encontrado a tu media naranja pero deseas tener a alguien a tu lado, piensa en quiénes podrían ocupar ese lugar especial en tu corazón. Reflexiónalo, aunque en estos días este asunto te cueste un poco. No lo consideres intrascendental porque es importante. De tus conclusiones de hoy puede venir tu felicidad futura, Libra. Aprovecha también el momento de reflexión para darte cuenta de que este “contencioso” que tienes a diario con alguien cercano, es una solemne tontería. Zanja todas estas diferencias.

Escorpio

Si hoy, Escorpio, te viene a la mente algo por lo que estás luchando a diario desde hace bastante tiempo, que no acaba de realizarse, piénsalo en positivo, visualízalo ya realizado. Ahora te sientes ya algo más fuerte, has recuperado energía, pero has de hacer lo posible por liberarte de la ansiedad que te impide disfrutar plenamente de las cosas. Si te relajas todo se te hará mucho más llevadero. Es en tu propio hogar, donde encontrarás la paz y la armonía que necesitas a diario. Valóralo más y date cuenta de que quien o quienes conviven contigo te arropan en todo momento y te adoran. Si es tu pareja, reflexiona hoy sobre lo afortunada que eres al tener a la persona que amas junto a ti, Escorpio. Estos días de Semana Santa son propicios a estas reflexiones y al crecimiento espiritual.

Sagitario

Ya sabes, Sagitario, que tienes que atender más y con mayor frecuencia lo que te dicta tu corazón, esa vocecita que no se oye pero puedes sentir a diario en tu interior. Puede que lo que te dice hoy sea una opinión contraria a todos, pero ten el convencimiento de que llevas razón. En los últimos tiempos has conseguido acumular una gran fuerza interior que te sale por todos los poros. A diario confía en tu intuición, en estos momentos tan potente. En estos días que dispondrás de más tiempo para pensar, para reflexionar sobre temas que con el ajetreo de la vida diaria ni se te habían pasado por la cabeza, tú eres de las que más partido le va a sacar, emocional Sagitario. Estás creciendo espiritualmente y descubrirás facetas en ti misma que desconocías y que te hacen sumar muchos puntos.

Capricornio

Hoy se te prepara un día de incertidumbre, nervios y reflexiones, Capricornio. Te están ocurriendo cosas a diario que te dan que pensar, temas en los que nunca habías reparado y ahora se han convertido en algo muy importante. Siempre habías creído que las cosas eran de una determinada manera, las analizabas bajo un prisma material, pero ahora te das cuenta de que todo tiene dos vertientes y que también hay un aspecto espiritual en lo que ocurre. Empieza a desarrollar esta visión desde hoy mismo porque ciertos asuntos a los que no veías salida o que no conseguías cerrar, podrían solucionarse con esta nueva perspectiva. Estarás hoy muy receptiva a los mensajes y las señales que emiten las personas sin darse cuenta, Capricornio. Alguien en quien tienes mucho interés te puede dar hoy una sorpresa de las grandes. Te alegrará el día.

Acuario

Hoy, Acuario, no dejes que la ansiedad se apodere de ti, piensa que tienes una manera de ver las cosas que a diario te va de maravilla en el trabajo, porque te apartas de la perspectiva común y encuentras mejores soluciones a los problemas. Sin embargo, a tu pareja no le gusta demasiado este aspecto, quizá se siente un poco inseguro ante tu gran capacidad para afrontar cualquier tema. No te preocupes porque al resto de la humanidad no le pasa lo mismo, todos admiran tu forma de ser y ese punto de humor que le pones a todos los temas a diario. Si eres una Acuario con el corazón todavía libre, hoy es un día perfecto para encontrar a tu media naranja. Lo astros te son favorables. Tienes muchas posibilidades de éxito pero has de lanzarte con alguien que te guste de verdad.

Piscis

Hoy, Piscis, seguramente crees que este cansancio que te aqueja a diario esta semana no es sólo físico, que está fuera de lo normal, que sólo te pasa a ti y que quizá estás baja de defensas. En parte es el cambio de estación, estas variables en la temperatura en que unos días parece que el invierno no se ha ido y otros parece que haya llegado agosto. La primavera puede llevar a este estado, pero también es debido a pasar demasiado tiempo en casa o en el trabajo, con una vida más sedentaria de lo que sería de desear. Busca en tu compañero de vida o en tu mejor amiga el apoyo que necesitas en estos momentos de bajón, Piscis. Cuéntales hoy mismo esos temores y esa negatividad que te invade a diario. Te comprenderán y te ayudarán a superarlo.