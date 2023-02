Si un amor breve del pasado contacta hoy contigo, Aries, dale otra oportunidad. El éxito te llegará como tú deseas, Tauro, pero tienes que esperar y esforzarte. Esta víspera de San Valentín, Géminis, la recordarás durante mucho tiempo. Sal a disfrutar del día en plena naturaleza, Cáncer, te irá genial si estás con la persona que amas. Dale un poco de marcha a tu relación, Leo, demuestra a tu chico los sentimientos que te inspira. Habla con la persona que te gusta, Virgo, no te quedes con las ganas de saber lo que deseas. Aunque notes a tu chico distanciado, Libra, puede que la causa no tenga nada que ver contigo. Prepara una salida romántica con tu pareja, Escorpio, le encantará la propuesta. Espera a mañana para tomar cualquier decisión, Sagitario, hoy tienes la cabeza espesa. Reflexiona sobre las cosas sencillas que quizá te pasan por alto, Capricornio, tienen mucha importancia. Buen día para negociar cualquier cosa, Acuario, estás en un momento óptimo para ello. Evita cualquier encontronazo con tu chico, Piscis, recuerda que mañana es San Valentín.

Aries

Hoy, Aries, quizá recibas un mensaje sorpresa de alguien que creías que ni se acordaba de ti pero que en realidad ha pensado en ti a diario. Se trata de un amor breve del pasado. Si estás libre, dale otra oportunidad. Tal vez ahora fructifique. Recuerda las cosas buenas que os unieron entonces. Si tienes pareja, hoy sería un día ideal para hablar de todo lo que queréis hacer para sentiros cómodos en vuestro hogar. También planificar un viaje, o el fin de semana próximo. Tampoco estaría de más que reflexionaras sobre los planes que tenías hace un par de meses, cuando te propusiste hacer dieta y más ejercicio. Si lo has cumplido a medias, o sólo de vez en cuando, plantéatelo en serio, tiene que ser a diario, Aries. Ya no sólo por estética, también por salud.

Tauro

Estás atravesando unos momentos, Tauro, en los que el tema laboral te preocupa e invade otros espacios de tu vida a diario, Hoy, has empezado la semana laboral y ya estás pensando en lor problemas que te pueden surgir mañana. Esto impide disfrutar del presente y de la gente de tu alrededor. Tienes muchas ganas de llevar a término lo que tienes entre manos y que sea un éxito, pero quizá todavía no estás en el punto para que todo salga como planeaste. Piensa que para ti el éxito no significa solo prestigio y dinero, es algo más, algo intangible y muy personal. Te llegará como tu deseas, pero todavía tienes que esperar y esforzarte a diario, Tauro. De momento, hoy ordena tus prioridades, quizá dedicas demasiado tiempo a cosas de poca importancia. Sé consciente de ello y resuélvelo.

Géminis

Aunque los lunes, precisamente, no son tu día de la semana favorito, Géminis, hoy tendrás que reconocer que para ser la primera jornada laborable te ha funcionado muy bien. Algo que estabas deseando a diario desde hace tiempo hoy se materializará. Y no sólo será en el terreno laboral en el que tendrás un día afortunado, también en el ámbito sentimental todo funcionará a tu favor. Si eres un corazón libre, hoy podrías descubrir que alguien que te atrae bastante también está por ti. Ya puedes ir pensando en la respuesta que querrás darle. Pero si estás ya saliendo en serio con alguien, Géminis, todavía puede ser mejor, porque tu chico podría sorprenderte hoy con una petición que todavía no esperas, pero con la que has soñado a diario. Esta víspera de San Valentín la recordarás durante mucho tiempo.

Cáncer

Tu romanticismo es muy característico, Cáncer, marca tu vida a diario y este inicio de semana, preludio de San Valentín, todavía más. Te lo pasarás genial y te sentirás extraordinariamente relajada si compartes con la persona que quieres, o con tus amigos del alma, una salida cerca de la naturaleza, un paraje alejado del mundanal ruido. Es importante el paisaje tanto como la buena compañía, porque te transmitirá el tipo de energía que ahora necesitas. En ese lugar tendrás ocasión de vivir momentos que recordarás durante mucho tiempo. Lograrás olvidarte de las preocupaciones de diario y te sentirás reconfortada interiormente, Cáncer, en especial si estás en compañía de la persona que amas. Es un buen método para evitar que la relación se enfríe o que caiga en una aburrida rutina. Cuando regreses a casa, refúgiate con tu amor en la intimidad y disfruta de vuestro amor.

Leo

Aunque el amor te marcha muy bien a diario, Leo, no estará de más que hoy demuestres a esa persona especial, los sentimientos que te inspira. Te irá bien hacer alguna pequeña locura con tu pareja, dar un poco de marcha y pasión a la relación, romper la rutina y evitar la monotonía. No sólo te irá bien emocionalmente, sino que te ayudará a desestresarte, porque estás algo agobiada y a diario no te preocupas lo suficiente de ti misma en este sentido. Tienes muchos cabos que atar, Leo, y estas preocupaciones te hacen olvidar el resto. Piensa que es mejor tener muchos que ninguno. Sólo tienes que decidir cuál es el mejor camino a tomar en algunos asuntos. Si hoy te paras a pensar en serio, tú sola puedes hallar la solución y para más seguridad, tienes alrededor gente muy sabia a quien consultar.

Virgo

Empieza hoy a reconocer que estás colgada de alguien, Virgo. Es probable que a diario tengas junto a ti una persona que no sabes exactamente qué piensa de ti pero que te interesa mucho. Pues no hay otro camino más que hablar con esta persona a corazón abierto, o te vas a quedar con las ganas de saber todo lo que estás deseando. Además, a ti no te falta palique para entrar en el tema, Virgo, lo tienes todo a favor. No dejes pasar ni un día más y hoy mismo dile lo que te inspira, lo que sientes. Sé sincera, pero tampoco es necesario que seas totalmente explícita, si es inteligente te captará. Según su respuesta actúa en consecuencia, pero si no es la que más deseas, opta por cerrar esta puerta. Una retirada a tiempo es una victoria.

Libra

Tienes la cabeza llena de pensamientos que en estos días y especialmente hoy te están alterando mucho, Libra, sobre todo en el trabajo. A diario no logras concentrarte. Hoy pon más atención que nunca, porque si sigues así tendrás problemas laborales quizá irreparables. Si te interesa lo que haces, o conservar el empleo, pon ahí todo tu esfuerzo, hazlo bien y a conciencia. Es normal que algunos problemas, sobre todo los relacionados con el amor, Libra, te impidan estar al cien por cien a diario, pero has de procurar por todos los medios separar los temas. Tal vez porque notas que la persona que está a tu lado está distanciada, como ausente. En lugar de comerte el coco con suposiciones, hoy habla con él y averigua qué está pasando. Tal vez la causa no tiene nada que ver contigo.

Escorpio

Eres demasiado generosa, Escorpio, y a diario estás luchando para que las cosas sean perfectas. Pero la vida en sí misma no lo es, así que todos tenemos que luchar con lo que haya y tú no eres una excepción. Llevas ya tiempo indecisa, sin saber exactamente qué camino tomar, pero ya es hora hoy de que eches a andar. No vas a cambiar las cosas de la noche a la mañana, por supuesto, Roma no se construyó en un día, pero poco a poco, desilusionada Escorpio, verás que todo se va recolocando en su sitio. Hoy te pasará por la cabeza la idea de hacer una salida romántica con la persona que amas, quizá el fin de semana próximo. Organízalo, porque te dará mucha tranquilidad y te despejará la mente de estos fantasmas que te asaltan a diario.

Sagitario

Aunque a diario eres bastante individualista y te funciona, a veces necesitas que gente de tu alrededor te eche una mano, Sagitario, porque se te pone una venda en los ojos y no te deja ver el verdadero camino a seguir. Hoy probablemente estás pensando en mejorar tu vida en muchos aspectos, pero estás centrando tu atención en otras personas que han conseguido éxito, como tomando modelo. No es éste tu camino, Sagitario. Tú tienes tus propios recursos, tu manera de hacer las cosas y ya te has demostrado a diario que puedes conseguir lo que te propongas. ¡Traza tu propio plan! Pero no lo hagas hoy, que tienes la cabeza muy espesa, los lunes ya se sabe, son días duros. Espera a mañana y reflexiona sobre esto. Si lo necesitas pide consejo, pero dirígete a alguien con experiencia.

Capricornio

Tu pareja, Capricornio, está necesitando hoy que valores por lo que es, no sólo por lo que sientes por él o lo que puede ofrecerte a diario. Quiere que le conozcas a fondo, que le ames por sí mismo. Tú estabas pensando que le notabas frío y quizá también algo distante, pues no es así, te ama pero quiere estar seguro de que tus sentimientos hacia él también son intensos. Quizá lo habías dejado un poco de lado porque estás atravesando un buen momento, Capricornio, y no te parecía tan importante, o quizá has dado prioridad a otros temas. Hoy deberías reflexionar sobre las cosas simples que nos pasan por alto y que son tan importantes a diario. En el amor, como en todo, nadie te regala nada, tú has de labrar tu propia suerte con tus acciones.

Acuario

Estás hoy en el momento óptimo para negociar cualquier cosa, emprendedora Acuario. A diario quieres mejorar ciertos aspectos de tu vida personal y ahora es el momento. Aprovecha para hablar sobre normas de convivencia, planes con la pareja, salidas con los amigos o, de pasada, para decirle a tu jefe sobre lo que crees que mereces por tu trabajo. También has de empezar a pensar cómo vas a recuperar tu nivel económico. Piénsalo bien porque te vendrá a la mente una buena idea, Acuario. Y para pensarlo nada mejor que salir a caminar o a correr. Te conviene mucho hacer ejercicio a diario, no como hasta ahora de “lo tomo y lo dejo”. Sé un poco más constante. Hoy busca alguna actividad para realizar en grupo. Le encontrarás un aliciente especial y también conocerás a más gente, que ya te conviene.

Piscis

Ya va siendo hora, Piscis, de que te decidas sobre cómo quieres que sea tu vida a diario de ahora en adelante. Empieza a planteártelo hoy mismo. A veces te da un poco de corte pensar en cosas que te gustaría vivir, no te atreves ni a pensarlas. ¿Por qué no? Trabajas a tope todo el año, pero también hay algo más allá del trabajo. Gozar, divertirse, vivir, es la contrapartida y tienes derecho a ella. Cuando a diario pienses en el futuro, amplía tus horizontes, piensa por encima de las obligaciones laborales. En ocasiones necesitas ser un poquitín más egoísta, Piscis. Es posible que hoy tengas un altercado con tu pareja o con la persona que está más cerca de ti sentimentalmente, precisamente por una cuestión relacionada con lo laboral. No vale la pena y menos en vísperas de San Valentín.

